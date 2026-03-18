logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

BTS 슈가, ‘50억 기부’ 치료센터 이어 ‘자폐 음악치료 매뉴얼’ 공동 저자

강경민 기자
입력 2026 03 18 16:10 수정 2026 03 18 16:10
기사 소리로 듣기
다시듣기
사진=세브란스 유튜브 채널 캡처
사진=세브란스 유튜브 채널 캡처


그룹 ‘방탄소년단(BTS)’의 멤버 슈가(본명 민윤기)가 음악 기반 사회성 치료 매뉴얼 ‘마인드(MIND·Music, Interaction, Network, Diversity) 프로그램’ 공동 저자로 이름을 올렸다.

이 책은 소아청소년정신과 분야의 권위자인 세브란스 어린이병원 민윤기치료센터 소장 천근아 교수가 대표 저자를 맡았으며, 슈가는 책 발간에 적극적으로 참여해 온 것으로 알려졌다.

천 교수는 매뉴얼 서문을 통해 슈가의 헌신적인 참여와 진정성에 깊은 감사를 표했다. 그는 “그가 보여 준 참여는 음악이 가진 힘을 누구보다 잘 이해하는 예술가로서의 감각과, 사회적 약자에게 공감하고 책임을 나누고자 하는 진정성에서 비롯된 것”이라며 “이 책은 그의 이름을 빼놓고는 이야기할 수 없으며, 그의 기여야말로 본 프로그램이 현실화 되는 데 결정적”이라고 강조했다.

슈가는 지난해 자폐스펙트럼장애 소아청소년의 치료와 사회적 자립을 도울 치료센터 건립을 위해 50억원을 쾌척했다. 세브란스병원은 이 기금을 바탕으로 같은 해 9월 제중관 1층에 ‘민윤기치료센터’를 개소했다.

연세의료원 제공
연세의료원 제공


민윤기치료센터는 자폐스펙트럼장애 등 사회성 발달에 어려움을 겪는 아동·청소년들을 위한 예술 융합형 치료 및 자립 시스템을 구축한 세계 대학병원 최초의 기관이다. 센터 설립 과정에서 슈가는 천 교수와 끊임없이 아이디어를 주고받으며 프로그램의 실효성을 높이는 데 주력했다.

그는 바쁜 와중에도 현장 봉사활동을 통해 자폐스펙트럼장애 아이들을 직접 만났다. 슈가는 아이들에게 기타 연주를 가르쳐 주고 함께 음악을 즐기는 등 아이들을 가까이에서 지켜봤다. 이러한 현장 경험과 데이터들이 고스란히 녹아들어 탄생한 것이 바로 이번 ‘마인드 프로그램’이다.

센터는 앞으로 음악뿐 아니라 미술, 체육 등 다양한 예술 활동과도 접목해 프로그램을 발전시칼 예정이다.

강경민 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
슈가가 자폐스펙트럼장애 아동·청소년 치료센터 건립을 위해 기부한 금액은?
TodayBest

  1. “아침밥 안 차려줘서”…16살 연하 아내와 이혼 발표한 배우

    thumbnail - “아침밥 안 차려줘서”…16살 연하 아내와 이혼 발표한 배우

  2. “××, 화장실서 빨리 나와” 재촉에 격분…친동생 살해한 40대男

    thumbnail - “××, 화장실서 빨리 나와” 재촉에 격분…친동생 살해한 40대男

  3. 앞이 주택가인데…‘김태희♥’ 비 “속옷까지 다 벗었다” 충격 고백

    thumbnail - 앞이 주택가인데…‘김태희♥’ 비 “속옷까지 다 벗었다” 충격 고백

  4. “역시 이효리” 건강미 넘치는 요가 화보 공개

    thumbnail - “역시 이효리” 건강미 넘치는 요가 화보 공개

  5. 6년간 숨긴 ‘3살 딸’ 죽음…초등학교엔 남친 조카 데려갔다

    thumbnail - 6년간 숨긴 ‘3살 딸’ 죽음…초등학교엔 남친 조카 데려갔다

  6. “애 낳는 소리 시끄러워” 소송 건 男…분만실 결국 문 닫았다 ‘독일 발칵’

    thumbnail - “애 낳는 소리 시끄러워” 소송 건 男…분만실 결국 문 닫았다 ‘독일 발칵’
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved