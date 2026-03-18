BTS 슈가, ‘50억 기부’ 치료센터 이어 ‘자폐 음악치료 매뉴얼’ 공동 저자

사진=세브란스 유튜브 채널 캡처

연세의료원 제공

그룹 ‘방탄소년단(BTS)’의 멤버 슈가(본명 민윤기)가 음악 기반 사회성 치료 매뉴얼 ‘마인드(MIND·Music, Interaction, Network, Diversity) 프로그램’ 공동 저자로 이름을 올렸다.이 책은 소아청소년정신과 분야의 권위자인 세브란스 어린이병원 민윤기치료센터 소장 천근아 교수가 대표 저자를 맡았으며, 슈가는 책 발간에 적극적으로 참여해 온 것으로 알려졌다.천 교수는 매뉴얼 서문을 통해 슈가의 헌신적인 참여와 진정성에 깊은 감사를 표했다. 그는 “그가 보여 준 참여는 음악이 가진 힘을 누구보다 잘 이해하는 예술가로서의 감각과, 사회적 약자에게 공감하고 책임을 나누고자 하는 진정성에서 비롯된 것”이라며 “이 책은 그의 이름을 빼놓고는 이야기할 수 없으며, 그의 기여야말로 본 프로그램이 현실화 되는 데 결정적”이라고 강조했다.슈가는 지난해 자폐스펙트럼장애 소아청소년의 치료와 사회적 자립을 도울 치료센터 건립을 위해 50억원을 쾌척했다. 세브란스병원은 이 기금을 바탕으로 같은 해 9월 제중관 1층에 ‘민윤기치료센터’를 개소했다.민윤기치료센터는 자폐스펙트럼장애 등 사회성 발달에 어려움을 겪는 아동·청소년들을 위한 예술 융합형 치료 및 자립 시스템을 구축한 세계 대학병원 최초의 기관이다. 센터 설립 과정에서 슈가는 천 교수와 끊임없이 아이디어를 주고받으며 프로그램의 실효성을 높이는 데 주력했다.그는 바쁜 와중에도 현장 봉사활동을 통해 자폐스펙트럼장애 아이들을 직접 만났다. 슈가는 아이들에게 기타 연주를 가르쳐 주고 함께 음악을 즐기는 등 아이들을 가까이에서 지켜봤다. 이러한 현장 경험과 데이터들이 고스란히 녹아들어 탄생한 것이 바로 이번 ‘마인드 프로그램’이다.센터는 앞으로 음악뿐 아니라 미술, 체육 등 다양한 예술 활동과도 접목해 프로그램을 발전시칼 예정이다.강경민 기자