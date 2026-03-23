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차태현 ‘둘째딸’, 10년 만에 방송 출연…훌쩍 자란 모습

강경민 기자
입력 2026 03 23 14:31 수정 2026 03 23 14:31
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사진=MBC ‘마니또 클럽’(왼쪽), KBS2 ‘1박 2일’ 캡처
사진=MBC ‘마니또 클럽’(왼쪽), KBS2 ‘1박 2일’ 캡처


배우 차태현의 딸 태은의 근황이 10년 만에 공개됐다.

22일 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘마니또 클럽’에서는 차태현이 미션 수행을 위해 가족의 도움을 받는 모습이 그려졌다. 마니또로 지정된 강훈에게 선물을 전달해야 했던 그는 둘째 딸 태은에게 전화를 걸어 도움을 요청했다.

갑작스럽게 등장한 태은은 과거 KBS2 예능 프로그램 ‘1박 2일’에 출연했던 어린 시절 모습에서 훌쩍 자란 모습이다. 그는 어린 시절 방송 출연 이후 대중 앞에 거의 모습을 드러내지 않았던 만큼 이번 등장은 반가움을 더했다.

현장에서는 현실감 넘치는 부녀의 대화가 이어졌다. 차태현의 부탁에 태은은 “엥? 진짜 그냥 데려왔구나? 이럴 줄 예상하긴 했다”며 “굳이 그거 아니면 나한테 전화할 이유가”라고 현실 부녀의 대화를 이어갔다. 이어 “아빠가 몰래 주고 나오면 들킬 것 같아서 나 시키는 거냐”며 “실패해도 내 탓은 아니야”라고 단호하게 말했다.

사진=MBC ‘마니또 클럽’ 캡처
사진=MBC ‘마니또 클럽’ 캡처


사진=MBC ‘마니또 클럽’ 캡처
사진=MBC ‘마니또 클럽’ 캡처


이에 차태현은 “실패해도 상관없는 게 너는 모르니까. 만약에 걸렸다? 너랑 나는 모르는 사이다. 알아서 네가 버스를 타든 뭐하든 가”라고 말해 웃음을 자아냈다. 태은은 “엄마한테 다 이를 거야. 방금 일어난 딸 데리고 나와가지고 버스 타고 도망가래”라고 응수하며 티격태격하는 모습을 보여줬다.

결국 태은은 미션 수행에 성공하며 강훈에게 선물을 무사히 전달했다. 강훈은 끝까지 상황을 눈치채지 못했고 예상치 못한 ‘히든카드’의 활약이 빛났다.

한편 차태현은 2006년 비연예인과 결혼해 슬하에 1남 2녀를 두고 있다.

강경민 기자
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