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레드벨벳 조이, 달라진 분위기…‘상큼+섹시’ 비주얼

강경민 기자
입력 2026 03 23 15:37 수정 2026 03 23 15:37
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사진=조이 인스타그램 캡처
사진=조이 인스타그램 캡처


그룹 ‘레드벨벳’ 조이가 달라진 분위기로 시선을 끌었다.

조이는 22일 자신의 인스타그램에 “2026 JOY ASIA TOUR ‘JOY SPLASH’ in HONG KONG”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진은 공연 백스테이지에서 촬영된 것으로 보인다.

사진 속 그는 단발 웨이브 헤어스타일에 실크 소재의 민소매 원피스를 입고 세련된 분위기를 완성했다. 선명한 레드 립 메이크업이 더해지며 기존의 밝고 사랑스러운 이미지와는 또 다른 섹시한 분위기를 풍기고 있다.

사진=조이 인스타그램 캡처
사진=조이 인스타그램 캡처


또 다른 컷에서는 눈을 감고 입술을 내밀고 있다. 조이 특유의 장난기 어린 발랄함이 사진에서도 묻어나며 상큼함과 섹시함이 공존하는 모습이다.

한편 조이는 현재 솔로 아시아 투어 ‘조이 스플래시’(2026 JOY ASIA TOUR JOY SPLASH)를 통해 글로벌 팬들과 만나고 있다.

강경민 기자
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