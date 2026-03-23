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‘무속인 아들’ 이수근, 동료 연예인에 “이혼수 있다” 폭탄 발언

강경민 기자
입력 2026 03 23 16:41 수정 2026 03 23 16:41
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사진=SBS ‘아니 근데 진짜!’ 캡처
사진=SBS ‘아니 근데 진짜!’ 캡처


개그맨 이수근이 개그우먼 이수지를 향해 ‘이혼수’를 언급해 현장을 발칵 뒤집는다.

23일 방송되는 SBS 예능 프로그램 ‘아니 근데 진짜!’에서는 이수근이 게스트로 출연해 4MC와 특유의 티키타카를 선보인다.

이날 이수근은 아내를 향한 애정을 숨기지 않았다. 그는 “재산은 모두 아내 명의고 대출은 내 명의로 했다”고 밝히며 가정에 대한 책임감을 강조했다. 이어 “내가 쫓아다녀 결혼한 만큼 책임감을 느낀다”며 자신의 결혼관을 드러냈다. 평소에도 가사와 육아에 적극적으로 참여하고 있다고 밝힌 그는 ‘사랑꾼 남편’의 면모를 과시했다.

이에 탁재훈이 “그래야 이혼 안 당할 것 같냐”며 농담 섞인 코멘트를 하자 이수근은 “남자가 잘하면 이혼이 없는데 형 왜 그랬냐”고 응수해 현장을 웃음바다로 만들었다.

여기에 이수근은 이수지의 ‘이혼수’를 언급해 이목을 끈다. 그는 “어머니가 나를 임신했을 때 신을 받으셔서 촉이 남다르다”고 밝혔다. 이어 이수지를 향해 “이혼수가 있다”고 폭탄 발언을 던져 현장을 술렁이게 했다. 갑작스러운 발언에 이수지는 당황하며 “그럼 어떡하냐. 탁재훈처럼 되는 것 아니냐”고 말하자, 이를 듣던 탁재훈은 “네가 방송에서 결혼반지 던질 때부터 알아봤다”고 맞받아치며 웃음을 더했다.

사진=SBS ‘아니 근데 진짜!’ 캡처
사진=SBS ‘아니 근데 진짜!’ 캡처


이수근은 오랜 방송 생활에서 쌓은 인간관계에 대해서도 솔직하게 털어놨다. 그는 선배 예능인들 중 ‘수발 난이도’가 가장 낮은 인물로 이경규를 꼽으며 “이경규 선배님은 단순하다. 욕하는 사람을 같이 욕해주면 된다”고 말해 웃음을 자아냈다. 반면 강호동에 대해서는 “트라우마가 있다”고 언급하면서도 “그래도 카메라 없는 데선 때리지 않는다”고 덧붙였다.

이수근이 출연하는 ‘아니 근데 진짜!’는 23일 오후 10시 10분 방송된다.

강경민 기자
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