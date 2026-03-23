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기안84, 결혼식장서 ‘BTS 진’과 옆자리 친분…“나 뭐 좀 되는 거 같더라”

강경민 기자
입력 2026 03 23 17:37 수정 2026 03 23 17:37
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사진=유튜브 ‘인생84’ 캡처
사진=유튜브 ‘인생84’ 캡처


웹툰 작가 겸 방송인 기안84가 그룹 ‘방탄소년단(BTS)’ 멤버 진과의 친분을 과시했다.

기안84는 진과 결혼식장에서 나란히 앉았던 일화를 공개하며 “나 뭐 좀 되는 거 같더라”는 솔직한 속내를 드러내 웃음을 자아냈다.

지난 22일 유튜브 채널 ‘인생84’에는 ‘진과 함께’라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 영상에는 넷플릭스 예능 ‘대환장 기안장’을 통해 인연을 맺은 진이 게스트로 출연했다. 두 사람은 프로그램 촬영 비하인드부터 근황까지 다양한 이야기를 나눴다.

‘대환장 기안장’ 시즌2 출연 여부에 대해 기안84가 “왜 ‘기안장2’에는 안 나오냐”고 묻자 진은 “할 말이 많다”며 서운한 기색을 비췄다. 이어 “콘셉트를 함께 이야기하면서 ‘너 없으면 안 한다’고 하지 않았냐”고 말하자 기안84는 “네가 너무 시간이 안 비었다”고 해명했다. 이에 진은 “거짓말 아니냐. 날 버린 거냐”고 말했다.

진은 “나 없이 ‘기안장’ 하니까 좋냐”고 되묻는가 하면 “형이 날 잘라버린 것 아니냐”고 재차 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.

사진=유튜브 ‘인생84’ 캡처
사진=유튜브 ‘인생84’ 캡처


이날 영상에서는 여행 크리에이터 ‘곽튜브’의 결혼식 참석 비하인드도 언급돼 눈길을 끌었다. 기안84는 “네 앞에서 얘기하는 게 좀 그런데 준빈이 결혼식에 사람들 많이 오지 않았냐”며 “연예인들도 많이 오고 네가 내 옆자리에 앉아있는데 나 뭐 좀 되는 거 같더라”라고 말했다.

이에 진은 기안84를 향해 “형 정도면 뭐 된다”며 “오히려 ‘기안장’이 저의 위상을 많이 올려줬다”고 덧붙이며 애정을 드러냈다. 또 “예비군에서도 ‘기안장’ 잘 보고 있다고 여러 번 들었다”며 작품의 인기를 체감하고 있다고 전했다.

강경민 기자
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