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대체 누구지?…‘왕홍 메이크업’ 연예인, 역대급 변신

강경민 기자
입력 2026 03 24 10:43 수정 2026 03 24 10:43
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사진=한채아 인스타그램 캡처
사진=한채아 인스타그램 캡처


배우 한채아가 최근 중화권에서 큰 인기를 끌고 있는 ‘왕홍(網紅)’ 메이크업에 도전했다.

한채아는 지난 23일 자신의 인스타그램에 “아니 여기 포토샵 맛집이네”라는 문구와 함께 몰라볼 정도로 변신한 모습을 공개했다.

공개된 사진 속 그는 평소 보여주었던 단아한 모습과는 다른 파격적이고 화려한 변신을 시도했다. 그는 이목구비를 뚜렷하게 강조한 진한 색조 화장과 업스타일의 헤어를 선보였다. 여기에 자수와 장식이 돋보이는 중국 전통 의상을 착용해 신비로운 분위기를 완성했다.

그는 이번 변신 과정은 자신의 유튜브 채널을 통해서도 상세히 공개했다.

사진=한채아 인스타그램 캡처
사진=한채아 인스타그램 캡처


한편 한채아는 2018년 차범근 전 축구 감독의 차남 차세찌와 결혼해 슬하에 딸 한 명을 두고 있다. 배우 활동뿐 아니라 최근에는 유튜브를 통해 육아와 일상, 뷰티 노하우를 공유하며 인플루언서로서의 행보를 이어가고 있다.

강경민 기자
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