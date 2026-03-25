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박명수 낙상 사고…“소리 지르는데 갑자기 통증”

입력 2026 03 25 06:38 수정 2026 03 25 06:38
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박명수. 연합뉴스
박명수. 연합뉴스


방송인 박명수가 부상 소식을 알렸다.

지난 24일 방송된 KBS CoolFM ‘박명수의 라디오쇼’(이하 ‘라디오쇼’)에서는 DJ 박명수가 청취자들과 이야기를 나누는 시간을 가졌다.

이날 박명수는 라디오를 시작하고 멘트를 읊던 중 대사를 더듬었다. 박명수는 실수와 관련해 “제가 어제 넘어졌다. 넘어진 오른쪽 무릎이 갑자기 아파서 멘트를 절었다”며 사과를 건넸다.

이어 “어제 일하다가 잠깐 옆으로 넘어져서 옆구리 쪽이 아프더라. 소리를 지르는데 갑자기 통증이 왔다”고 털어놓았다.

박명수는 “크게 아프고 그런 건 아니다. 누구나 있을 수 있는 작은 접질림으로 이렇게 된 거니까 너무 걱정하지 말라”며 청취자들을 안심시켰다.

한 청취자는 “나이 드니까 다리가 자주 풀리시죠? 저희에게는 명수 디제이를 대체할 디제이가 없으니 조심하셔라”라며 걱정을 드러냈고, 박명수는 “하체 운동 열심히 한다”고 발끈하는 듯하더니 자신을 걱정하는 청취자에게 감동받은 듯 선물을 보내겠다고 전했다.

온라인뉴스부
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