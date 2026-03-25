‘40㎏ 감량’ 홍윤화, 건강 이상인 줄 알았던 증상…의사 “그게 요요의 시작”

사진=SBS ‘동상이몽 시즌2-너는 내 운명’ 캡처

사진=SBS ‘동상이몽 시즌2-너는 내 운명’ 캡처

사진=SBS ‘동상이몽 시즌2-너는 내 운명’ 캡처

개그우먼 홍윤화가 40kg 감량 이후 신체 이상 증상을 고백해 건강에 빨간불이 켜졌다.오는 31일 방송되는 SBS ‘동상이몽 시즌2-너는 내 운명’ 예고편에서는 홍윤화가 병원을 찾아 정밀 진단을 받는 모습이 담겼다.그는 과거 인터뷰와 방송을 통해 하루 4시간 이상의 고강도 운동과 철저한 저칼로리 식단을 병행했음을 밝힌 바 있다. 닭가슴살, 곤약, 채소 위주의 식단을 유지하며 야식과 간식을 절제하는 정석적인 방법을 택했다.이날 녹화에서 홍윤화는 감량 이후 겪고 있는 컨디션 난조를 털어놨다. 그는 “요즘 계속 춥다가 갑자기 열이 나기도 한다”며 “몸이 많이 피곤하고 오한에 시달린다. 손이 떨릴 정도로 춥고 어지럽다”고 설명했다. 그러면서 “몸에서 이상 신호가 느껴졌다. 뭔가 부족한 느낌이고 면역이 떨어진 것 같다”고 덧붙였다.홍윤화의 상태를 확인한 전문의는 예상치 못한 진단을 내놓았다. 의사는 그가 겪는 증상에 대해 “그게 바로 요요의 시작”이라고 경고했다.요요 현상은 체중 감량 후 다시 원래 체중으로 돌아가거나 그 이상으로 증가하는 상태를 말한다.요요 현상이 시작되면 홍윤화가 겪은 것처럼 극심한 피로감, 무력증, 오한, 탈모, 이명 등의 증상이 나타날 수 있다. 이는 영양 불균형과 자율신경계 이상에 따른 신호다. 반복적인 요요는 근육량을 줄이고 체지방 비율만 높일 뿐 아니라 심혈관 질환과 대사 증후군의 위험을 높일 수 있다. 체중 감량도 중요하지만 최소 6개월 이상 신체가 새로운 체중에 적응할 시간인 ‘유지기’가 중요한 이유다.과연 홍윤화가 요요의 문턱에서 건강을 회복하고 ‘유지어터’로 거듭날 수 있을지 오는 31일 오후 10시 40분 방송을 통해 확인할 수 있다.강경민 기자