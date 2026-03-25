logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

이제훈, 또 1억 기부…“마음 전할 수 있어 기뻐”

강경민 기자
입력 2026 03 25 10:38 수정 2026 03 25 10:38
기사 소리로 듣기
다시듣기
사진=이제훈 인스타그램 캡처
사진=이제훈 인스타그램 캡처


배우 이제훈이 또 한 번 통 큰 선행을 실천했다.

25일 소속사 컴퍼니온은 “배우 이제훈이 서울아산병원에 1억 원을 쾌척했다”고 공식 발표했다.

그는 병원 측에 발전 기금 기부 의사를 전달하며, 해당 기부금이 암 환자들을 위한 첨단 치료 시스템 구축에 최우선적으로 사용되기를 희망한다는 뜻을 밝혔다.

이제훈은 서울아산병원과 2021년 첫 기부금을 전달하며 인연을 맺었다. 이후 경제적 어려움을 겪는 불우 환자와 소아청소년 환자들을 위해 꾸준히 후원을 이어왔다.

그는 소속사를 통해 “평소 불우 환자의 치료 소식을 전해 들으며 멀리서나마 마음을 전할 수 있어 기뻤다”며 소회를 전했다. 이어 “이와 동시에 병원에서 환자분들의 치료에 적극적으로 지원해 주실 수 있도록 병원발전기금에도 도움을 드리고 싶어 이번 기부를 결심하게 됐다”고 배경을 설명했다.

그는 “앞으로도 자주 마음을 전할 수 있도록 노력하겠다”며 향후에도 나눔의 가치를 실천하겠다는 의지를 분명히 했다.

한편 그는 국제구호개발 기구인 옥스팜의 홍보대사로 활동하며 고액 기부자 모임인 ‘아너스클럽’의 1호 후원자로 이름을 올린 바 있다. 또한 아름다운재단과 초록우산 어린이재단 등 주요 기부 단체에도 꾸준한 기부를 이어가고 있다.

강경민 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
이제훈이 이번에 서울아산병원에 기부한 금액은?
TodayBest

  1. 이영자, 정선희와 7년 연락 끊은 이유…“지금도 트라우마”

    thumbnail - 이영자, 정선희와 7년 연락 끊은 이유…“지금도 트라우마”

  2. “14살 소녀가 쌍둥이 임신” 발칵…범인은 30대 커플이었다

    thumbnail - “14살 소녀가 쌍둥이 임신” 발칵…범인은 30대 커플이었다

  3. “남편 ‘이 발언’ 때문에”…혼인신고 3분 만에 이혼한 커플 ‘갑론을박’

    thumbnail - “남편 ‘이 발언’ 때문에”…혼인신고 3분 만에 이혼한 커플 ‘갑론을박’

  4. 배우 박재현, 무속인 전처 사생활 관찰하다가 “기분 더럽다”

    thumbnail - 배우 박재현, 무속인 전처 사생활 관찰하다가 “기분 더럽다”

  5. 2026년 3월 24일

    thumbnail - 2026년 3월 24일

  6. 허경환, 유재석에 ‘외출 금지령’ 당했다…“나가지 마”

    thumbnail - 허경환, 유재석에 ‘외출 금지령’ 당했다…“나가지 마”
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved