유지태, ‘왕사남’ 찍다 “고지혈증·급성위염·대장염 얻었다”

사진=tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 캡처

사진=tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 캡처

배우 유지태가 흥행 신드롬의 이면에 숨겨진 처절한 사투를 고백한다.25일 방송되는 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’(이하 ‘유퀴즈’)에는 영화 ‘왕과 사는 남자’(이하 ‘왕사남’)에 출연한 유지태가 영화 비하인드를 털어놓는다.이날 방송에서 유지태는 “1000만 등극은 ‘유 퀴즈’ 덕분이 아닌가”라는 겸손한 소회를 전한다. 그는 극 중 압도적인 존재감을 뿜어낸 빌런 ‘한명회’를 완성하기 위해 감행했던 증량 과정과 그 대가로 얻은 신체적 고충도 솔직하게 밝힐 예정이다.유지태는 캐릭터의 위압감을 살리기 위해 단기간에 급격한 체중 증량을 시도했다. 그는 “무식하게 많이 먹었다”며 그 과정에서 고지혈증, 급성 위염, 대장염을 얻었다고 고백했다.이처럼 단기간의 과도한 열량 섭취와 체중 증량은 혈액 내 중성지방 수치를 급격히 높여 고지혈증을 유발한다. 또 불규칙하고 과한 식단은 위점막과 대장에 과부하를 줘 염증 반응을 일으키는 원인이 된다.방송에서는 거장 장항준 감독과의 특별한 인연도 조명된다. 유지태가 직접 전하는 장 감독의 미담과 함께 깜짝 인터뷰도 만나볼 수 있다. 또 ‘왕사남’ 영화 속 단종과의 대립 장면 비하인드와 유지태의 소름 돋는 즉석 연기까지 공개될 예정이다.이 밖에도 유지태는 멜로 장인 시절부터 교수이자 학과장으로서 후배 양성에 힘쓰고 있는 현재까지 다양한 인생의 이야기를 나눈다. 특히 홀어머니 밑에서 자라며 사회 복지에 깊은 관심을 갖게 된 ‘인간 유지태’의 진솔한 사연은 시청자들에게 깊은 울림을 선사할 전망이다.유지태가 들려주는 ‘왕사남’ 비하인드와 진솔한 삶의 이야기는 25일 오후 8시 45분 ‘유퀴즈’를 통해 만나볼 수 있다.강경민 기자