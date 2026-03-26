‘욕설 논란’ 서인영, 공황장애·우울증 고백…“미쳐버릴 것 같았다”

사진=유튜브 ‘개과천선 서인영’ 캡처

사진=유튜브 ‘개과천선 서인영’ 캡처

사진=유튜브 ‘개과천선 서인영’ 캡처

가수 서인영이 과거 논란이 됐던 ‘해외 촬영 욕설 사건’에 대해 해명했다.지난 26일 서인영은 자신의 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’의 첫 에피소드를 통해 그간의 근황과 과거의 과오를 되짚는 시간을 가졌다. 이날 영상에서는 2017년 예능 프로그램 ‘님과 함께’ 촬영 당시 불거졌던 욕설 영상을 시청했다. 그는 “이 영상을 처음 본다”고 밝혔다. 해당 사건은 당시 현장에 있던 스태프가 서인영이 누군가에게 욕설을 하는 장면을 촬영해 온라인에 유포하며 서인영의 연예계 활동에 치명적인 타격을 입혔다.서인영은 당시 자신의 행동에 대해 “내가 저렇게 욕한 건 잘못했다. 그 부분은 잘못했다”며 본인의 과오를 인정했다.그는 “이때 10시간 넘게 바닥에서 잠을 잤다. 제작비를 줄이기 위해 어쩔 수 없었다. 그건 이해했다. 그런데 그러고 난 뒤에 예민해진 상태에서 또 9시간 정도를 기다려야 했다. 미쳐버릴 것 같았다”고 당시의 극한 상황을 설명했다.논란의 핵심이었던 욕설의 대상에 대해서는 “친한 매니저에게 욕을 했다”며 프로그램 작가에게 욕했다는 소문도 있었지만 “그건 진짜 아니다”라고 선을 그었다. 이어 소위 ‘갑질 리스트’라 불리며 온라인상에 유포됐던 일등석 요구 등 10여 가지 의혹에 대해서도 “그건 모두 사실이 아니다”라고 강조했다.그러면서 “저는 그렇게 역겨운 사람은 아니다”라고 억울함을 호소했다.서인영은 “그땐 회사에서 무대응하라고 했다. 만약 지금이었다면 끝까지 싸웠을 거다. 사실이 아닌 걸로 정말 사람을 슬프게 하지 않았으면 좋겠다”고 밝혔다.이어 “진짜로 몸과 마음이 아파서 병원을 갔다. 내가 그렇게 망가질 줄 몰랐다. 우울증의 끝이었다. 살고 싶지도 않았다”고 전해 안타까움을 자아냈다. 그는 공황장애와 우울증이 겹치며 정상적인 활동이 불가능했던 수년간의 공백기를 가졌다.강경민 기자