logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

‘윤종신♥’ 전미라, 원인 모를 다리 부종…병원서 들은 ‘반전 결과’

강경민 기자
입력 2026 03 26 16:30 수정 2026 03 26 16:30
기사 소리로 듣기
다시듣기
사진=전미라 인스타그램 캡처
사진=전미라 인스타그램 캡처


윤종신의 아내이자 전 국가대표 테니스 선수 전미라가 최근 원인 모를 다리 부종 증상을 호소하며 검사 결과를 알렸다.

전미라는 지난 25일 자신의 인스타그램에 두꺼운 테이핑이 감긴 다리 사진을 공개했다. 그는 사진과 함께 “아무 이유 없이 많이 부은 종아리와 복숭아뼈 왜 그런지 병원 가봐야겠다”는 글을 올리며 다리 부종 상태를 공유했다. 육안으로도 확연히 식별될 만큼 부어오른 모습에 누리꾼들 사이에서는 다양한 추측이 오갔다.

쏟아지는 걱정 어린 댓글에 전미라는 병원 진료 후 건강 상태를 공유했다. 그는 “‘통풍이다’ ‘하지정맥류다’ ‘바이러스다’ ‘건염이다’ 추측이 많았지만 초음파 검사 결과 근육 손상도 없고 인대 손상도 아니고 하지정맥 때문도 아니고 별거 아닐 거라고 하신다”고 밝혔다.

이어 “초음파로 근래 본 근육 중에 제일 질이 좋은 멋진 근육이라고 칭찬받았다”고 전하며 “오잉”이라는 반응으로 당혹스러우면서도 걱정과 다른 반전 결과에 기분 좋은 심경을 드러냈다.

사진=전미라 인스타그램 캡처
사진=전미라 인스타그램 캡처


그럼에도 불구하고 그는 부종의 명확한 원인이 규명되지 않은 점에 대해서는 여전한 의구심을 표했다. 그는 “그런데 왜 이렇게 부었을까? 근육 찢어짐도 없고 피도 고여 있지 않다고 하신다. 다리를 좀 올리고 자 봐야겠다. 내일은 부기가 좀 내리길…”이라고 적었다.

한편 전미라는 1993년부터 2005년까지 국가대표 테니스 선수로 활약했다. 현역 은퇴 후인 2006년에는 가수 윤종신과 결혼해 슬하에 1남 2녀를 두고 있다.

강경민 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. ‘국민 여배우’ 딸, 3000원 샌드위치 훔치다 체포…“입만 열면 ‘돈 없다’고” 日 충격

    thumbnail - ‘국민 여배우’ 딸, 3000원 샌드위치 훔치다 체포…“입만 열면 ‘돈 없다’고” 日 충격

  2. “샤워실 안 비극”…청주교도소 30대女 재소자 사망

    thumbnail - “샤워실 안 비극”…청주교도소 30대女 재소자 사망

  3. “시체인 줄, 소름 돋았다”…땅에서 나온 ‘이것’ 정체에 中 ‘발칵’

    thumbnail - “시체인 줄, 소름 돋았다”…땅에서 나온 ‘이것’ 정체에 中 ‘발칵’

  4. “자랑스럽다”더니…김흥국, BTS 언급하며 ‘말실수’

    thumbnail - “자랑스럽다”더니…김흥국, BTS 언급하며 ‘말실수’

  5. 시어머니 15년 병수발한 아내 두고 상간녀와 ‘호텔 데이트’…충격 사연

    thumbnail - 시어머니 15년 병수발한 아내 두고 상간녀와 ‘호텔 데이트’…충격 사연

  6. “이게 마트에 있었다고?”…암 억제에 뱃살까지 빼는 ‘기적의 씨앗’ 정체

    thumbnail - “이게 마트에 있었다고?”…암 억제에 뱃살까지 빼는 ‘기적의 씨앗’ 정체
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved