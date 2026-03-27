logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

안소희, 결국 가수 접었다…“이제는 안 한다” 은퇴 선언

입력 2026 03 27 06:32 수정 2026 03 27 06:32
기사 소리로 듣기
다시듣기
유튜브 ‘인생84’ 캡처
유튜브 ‘인생84’ 캡처


그룹 원더걸스 출신 배우 안소희가 가수 활동을 사실상 접고 연기에 집중하겠다는 뜻을 밝혔다.

26일 유튜브 채널 ‘인생84’에 공개된 영상에서 안소희는 최근 근황과 향후 계획을 전했다.

안소희는 “최근까지 연극 ‘그때도 오늘2’를 했고 지난달 공연이 끝났다”며 “2인극이라 체력 소모가 굉장히 컸고, 한 사람이 여러 역할을 맡아 에너지 소모가 많았다”고 털어놨다.

이어 “타고나게 체력이 좋은 편은 아니다”라며 솔직한 면모도 보였다.

향후 활동에 대해서는 “당분간은 쉬면서 개인 시간을 보내고 싶다”며 “여행도 가고, 유튜브도 해보고 싶다”고 밝혔다. 특히 유럽 한 달 살기를 계획 중이라고 덧붙였다.

가수 활동에 대해서는 선을 그었다.

안소희는 “이제는 전향해서 연기에만 집중하고 있다”고 말했다.

다만 무대에 대한 애정은 여전히 남아 있었다. 그는 “후회되진 않지만 무대는 그립다”며 “콘서트나 음악방송처럼 많은 사람 앞에 서는 에너지는 특별하다”고 했다.

그러면서도 “연극은 조용하지만 집중도가 높은 에너지라 다른 매력이 있다”며 “그 그리움을 연극으로 많이 채웠다”고 설명했다.

안소희는 재작년부터 연극 무대에 꾸준히 서며 배우로서 활동을 이어가고 있다.

온라인뉴스부
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
안소희가 향후 집중하겠다고 밝힌 활동 분야는?
TodayBest

  1. 자식에게 물려준다더니…‘82세’ 선우용여 “당근에서 1만원에 판다” 충격

    thumbnail - 자식에게 물려준다더니…‘82세’ 선우용여 “당근에서 1만원에 판다” 충격

  2. 송가인 허벅지 상태 어떻길래 “이런 적 처음”… 몸매 유지 비결 있었다

    thumbnail - 송가인 허벅지 상태 어떻길래 “이런 적 처음”… 몸매 유지 비결 있었다

  3. 서인영, 본인만 몰랐던 미래 “결혼식 때 다들 이혼 예상”

    thumbnail - 서인영, 본인만 몰랐던 미래 “결혼식 때 다들 이혼 예상”

  4. 결혼 1년도 안 됐는데…최여진, 집 나와서 사는 중

    thumbnail - 결혼 1년도 안 됐는데…최여진, 집 나와서 사는 중

  5. 정선희, 개그맨 선배들 ‘홍어 먹이기’ 가혹행위 폭로

    thumbnail - 정선희, 개그맨 선배들 ‘홍어 먹이기’ 가혹행위 폭로

  6. 기껏 살 뺐는데 왜 다시 찌나…‘-44㎏’ 김신영 요요 온 진짜 이유

    thumbnail - 기껏 살 뺐는데 왜 다시 찌나…‘-44㎏’ 김신영 요요 온 진짜 이유
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved