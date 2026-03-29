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“전남편 오는 날, 장어 준비” 함소원 근황…진화와 재결합?

입력 2026 03 29 16:42 수정 2026 03 29 16:42
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함소원 인스타그램
함소원 인스타그램


방송인 함소원이 전남편 진화와의 예상 밖 근황을 공개해 눈길을 끌고 있다.

함소원은 29일 자신의 SNS에 “주말 전남편 오는 날~ 전남편 힘내라~ 장어!”라는 글과 함께 영상을 게재했다. 공개된 영상에는 진화를 위해 직접 장어를 준비하는 모습이 담겨, 단순한 ‘전 부부’ 이상의 분위기를 느끼게 했다.

두 사람은 2018년 18세 나이 차를 극복하고 결혼해 슬하에 딸을 두었지만, 2022년 이혼 소식을 전했다. 그러나 이혼 이후에도 딸 양육을 위해 동거를 이어가는 등 이례적인 관계를 유지해 왔고, 현재도 꾸준히 만남을 이어오고 있는 것으로 알려졌다.

특히 최근 ‘속풀이쇼 동치미’에 함께 출연해 ‘재결합 가능성’을 직접 언급하며 다시 주목받았다. 당시 진화는 장모의 반대 속에서도 무릎을 꿇고 “천천히 증명해 보이겠다”고 밝혀 진정성을 드러냈다.

온라인뉴스부
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