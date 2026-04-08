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한국 떠난 박유천, 日노래방서 금발로 음주 열창…확 달라진 얼굴

입력 2026 04 08 06:50 수정 2026 04 08 06:50
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박유천 인스타그램
박유천 인스타그램


가수 겸 배우 박유천이 근황을 공개했다.

박유천은 최근 소셜미디어(SNS)에 “마지막이다, 잘 자”라는 글과 함께 영상을 올렸다.

공개된 영상에는 박유천이 일본의 한 노래방에서 지인들과 시간을 보내는 모습이 담겼다. 금발 헤어스타일에 유카타를 착용한 그는 지인에게 마이크를 건네며 웃는 모습을 보였다.

박유천은 2003년 그룹 동방신기로 데뷔해 한류 스타로 자리매김했다. 이후 드라마 ‘성균관 스캔들’, ‘옥탑방 왕세자’ 등에 출연하며 배우로도 활동 영역을 넓혔다.

그러나 2019년 필로폰 투약 혐의로 재판에 넘겨져 징역 10개월에 집행유예 2년을 선고받았다. 당시 그는 기자회견을 열고 결백을 주장하며 “혐의가 사실로 드러나면 연예계를 은퇴하겠다”고 밝혔으나, 이후 검사에서 양성 반응이 나왔다.

은퇴 선언 이후 복귀한 박유천은 현재 일본 등 해외 무대에 서고 있다.

온라인뉴스부
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