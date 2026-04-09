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마이크 켜진 줄 모르고 ‘불만 표출’한 아이돌…데뷔 3개월 만에 결국

윤예림 기자
입력 2026 04 09 23:00 수정 2026 04 09 23:00
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알파드라이브원 김건우, 활동 중단
‘스태프에 부적절 발언’ 의혹…“혼잣말” 해명

촬영장에서 스태프에게 부적절한 발언을 했다는 의혹을 받은 그룹 알파드라이브원 멤버 김건우(사진 왼쪽)가 활동을 중단한다. 연합뉴스·엑스(X) 캡처
촬영장에서 스태프에게 부적절한 발언을 했다는 의혹을 받은 그룹 알파드라이브원 멤버 김건우(사진 왼쪽)가 활동을 중단한다. 연합뉴스·엑스(X) 캡처


촬영장에서 스태프에게 부적절한 발언을 했다는 의혹을 받은 그룹 알파드라이브원 멤버 김건우가 활동을 중단한다.

8일 소속사 웨이크원은 “김건우가 데뷔 전 진행된 콘텐츠 촬영 현장에서 마이크가 켜진 줄 모르고 불만을 표출했다”며 “특정인을 향한 비난이 아닌 혼잣말 형태로 나온 것이지만 어떠한 경우에도 부적절한 발언이었다”고 밝혔다.

이어 “현장 관계자와 팬 여러분께 심려를 끼쳐 죄송하다”며 “김건우는 깊이 반성하고 있으며 논의 끝에 자기 성찰의 시간을 갖기로 했다”고 전했다. 당분간 알파드라이브원은 김건우를 제외한 7인 체제로 활동한다.

앞서 온라인상에서는 김건우가 데뷔 전 진행된 한 콘텐츠 촬영 현장에서 스태프를 향해 욕설 등 부적절한 발언을 했다는 의혹이 제기됐다.

소속사는 의혹이 처음 제기됐을 당시 명확한 입장을 내놓지 않은 데 대해 “사건 직후 제작진에 사과의 뜻을 전했다. 당사는 상호 간 소통으로 마무리된 사안으로 판단했다”며 “그러나 이후 온라인을 통해 사실과 다른 여러 의혹이 제기됐고, 각 내용의 사실 여부를 확인하는 과정이 길어져 입장 표명이 지연됐다”고 해명했다.

김건우는 자필 사과문을 통해 “저의 성숙하지 못한 언행으로 많은 분께 심려를 끼쳐 드리고 실망스러운 모습을 보여 드렸다”며 “이번 일로 상처받으셨을 모든 분께 다시 한번 죄송하다는 말씀 드리고 싶다”고 말했다.

이어 “이번 일을 통해 저의 행동이 얼마나 어리석었는지, 제가 얼마나 부족한 사람인지를 절실히 느꼈다”며 “앞으로 매 순간 책임감을 가지고 행동하며 다시는 이런 일이 반복되지 않도록 깊이 반성하고 주의하겠다”고 덧붙였다.

알파드라이브원은 지난해 엠넷에서 방영한 ‘보이즈 2 플래닛’에서 탄생한 8인조 신인 보이그룹이다. 올해 1월 12일 정식 데뷔했다.

윤예림 기자
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