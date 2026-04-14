logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

‘뇌출혈’ 이진호, 최초 신고자 알고보니…7년 전 사라진 ‘이 가수’

강경민 기자
입력 2026 04 14 09:51 수정 2026 04 14 09:51
기사 소리로 듣기
다시듣기
사진=강인 유튜브 캡처
사진=강인 유튜브 캡처


개그맨 이진호가 급성 뇌출혈로 쓰러진 가운데 그의 생명을 구한 최초 신고자가 가수 강인으로 밝혀져 화제를 모으고 있다.

이진호가 뇌출혈로 쓰러진 지난 1일 그의 위급한 상태를 가장 먼저 인지하고 119에 긴급 신고를 접수한 이는 강인으로 밝혀졌다. 당시 강인은 평소 친분이 있던 이진호에게 안부 전화를 걸었다가 수화기 너머로 들려오는 비정상적인 반응에 즉시 구조를 요청한 것으로 알려졌다.

이진호가 집 마당에서 나오다가 쓰러져 크게 넘어졌는데 강인의 전화 덕분에 골든타임 내 병원으로 이송될 수 있었던 것으로 전해진다.

이진호의 소속사 SM C＆C 측은 “현재 중환자실에서 치료를 받고 있으며 일반 병실로 전실 여부를 지켜보고 있는 상황”이라고 전했다.

이진호. 연합뉴스
이진호. 연합뉴스


이진호는 2005년 SBS ‘웅이 아버지’로 전성기를 누렸으나 지난해 10월 인터넷 불법 도박 사실을 시인하며 연예계 활동을 전면 중단했다. 자숙 기간 중 혈중알코올농도 0.11%의 면허 취소 수준에서 음주운전 사고까지 적발되며 대중의 거센 비난을 받던 중 이번 건강 이상 소식이 전해졌다.

그를 구한 강인은 2005년 슈퍼주니어로 데뷔해 큰 인기를 끌었으나 음주운전, 뺑소니, 폭행 논란 등 반복된 구설로 2019년 팀에서 자진 탈퇴하며 사실상 연예계를 떠났다. 7년 가까이 두드러진 활동이 없던 그는 최근 유튜브 채널을 통해 신곡 발매와 활동 재개 의사를 밝히며 복귀를 예고한 바 있다.

강인은 영상을 통해 “정말 많은 고민이 있었지만 오래 기다려 주신 팬분들을 생각하며 디지털 싱글을 발매하게 됐다”고 전했다.

강경민 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
강인이 이진호를 구한 방법은 무엇인가?
TodayBest

  1. 서동주 “각자의 길 가기로 결정…많이 허무하고 아쉽다”

    thumbnail - 서동주 “각자의 길 가기로 결정…많이 허무하고 아쉽다”

  2. “임신 직전까지 하루 두갑씩 흡연”…골초 고백한 女방송인

    thumbnail - “임신 직전까지 하루 두갑씩 흡연”…골초 고백한 女방송인

  3. 방송서 갑자기 사라진 여배우…전신에 생긴 ‘이것’ 때문이었다

    thumbnail - 방송서 갑자기 사라진 여배우…전신에 생긴 ‘이것’ 때문이었다

  4. “되지도 않는 것들이 떠들어”…안정환, 손흥민 조기 교체 논란에 ‘일갈’

    thumbnail - “되지도 않는 것들이 떠들어”…안정환, 손흥민 조기 교체 논란에 ‘일갈’

  5. 평택서 주한미군 폭행해 실신케한 민소매男, 미국국적자였다

    thumbnail - 평택서 주한미군 폭행해 실신케한 민소매男, 미국국적자였다

  6. “2주째 범인 못 잡아” 공포에 떠는 통영…CCTV에 찍힌 복면 쓴 용의자

    thumbnail - “2주째 범인 못 잡아” 공포에 떠는 통영…CCTV에 찍힌 복면 쓴 용의자
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved