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“이거 맞아?” 38세 유이, 중국 가더니 얼굴이… 본인도 놀란 외모 근황

입력 2026 05 21 06:25 수정 2026 05 21 06:25
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유이 인스타그램 캡처
유이 인스타그램 캡처


그룹 애프터스쿨 출신 배우 유이(38)가 중국식 메이크업에 도전했다.

유이는 지난 19일 자신의 인스타그램 스토리에 중국 상하이에서 메이크업을 받는 모습을 담은 사진들을 공유했다.

유이는 사진 위에 “어? 상하이 도우인 메이크업 이거 맞아?”라는 글도 함께 올렸다.

사진 속에는 최근 중국으로 여행 가는 한국인들 사이에서도 유행하고 있는 ‘도우인 메이크업’을 받고 있는 유이의 모습이 담겼다.

도우인 메이크업은 중국 소셜미디어(SNS)에서 유행하는 화장법으로, 필터를 씌운 듯 이목구비를 또렷하게 표현하는 게 특징이다. 자연스러움을 강조하는 ‘K뷰티 메이크업’과 대조를 이룬다.

유이는 얼굴 톤보다 밝은 파운데이션을 잔뜩 바르고 당황해하는 모습을 보여 웃음을 자아냈다.

그러나 유이는 메이크업이 끝나고 완성된 모습을 보여주는 이어진 사진에서는 한층 화려하게 변신한 미모를 드러내 눈길을 사로잡았다.

한편 유이는 체육고 출신으로 데뷔 전 수영선수로 활동했다. 2009년 애프터스쿨로 연예계에 데뷔했고, 현재는 배우로 활발히 활동하고 있다.

온라인뉴스부
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