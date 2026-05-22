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“왜 이준기와 헤어졌나요?” 묻자…결혼 앞둔 문채원 입 열었다

입력 2026 05 22 09:39 수정 2026 05 22 09:43
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유튜브 채널 ‘문채원’ 영상 캡처
유튜브 채널 ‘문채원’ 영상 캡처


배우 문채원이 이준기와의 결별설에 대해 만난 적이 없다고 해명했다.

21일 유튜브 채널 ‘문채원’에는 ‘집들이라고 해서 갔는데 밥을 안 줘요. 충격의 옷장 공개, 혼란의 무 스프’라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 문채원은 구독자들의 질문에 답하는 시간을 가졌다. 한 구독자는 “왜 이준기씨와 헤어졌나요”라고 질문했다.

이에 문채원은 “이거 좀 황당하다”며 “드라마에 많이 몰입하신 팬께서 이렇게 보내주셨다. 그런데 저는 준기 오빠랑 헤어진 적이 없다. 만난 적이 없기 때문”이라고 강조했다.

문채원과 이준기는 2020년 방송된 tvN 드라마 ‘악의 꽃’에서 호흡을 맞춘 바 있다.

한편 문채원은 오는 6월 비연예인 연인과 결혼식을 올린다.

온라인뉴스부
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