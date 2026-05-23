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‘일베’ 용어 쓰고 “불편하면 나가”…논란된 유명 아이돌

입력 2026 05 23 13:48 수정 2026 05 23 13:48
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가수 장현승이 ‘일베’(극우 성향 온라인 커뮤니티 ‘일간베스트’) 용어 사용에 대해 사과했다. 장현승 인스타그램 캡처
가수 장현승이 ‘일베’(극우 성향 온라인 커뮤니티 ‘일간베스트’) 용어 사용에 대해 사과했다. 장현승 인스타그램 캡처


가수 장현승이 ‘일베’(극우 성향 온라인 커뮤니티 ‘일간베스트’) 용어 사용에 대해 사과했다.

장현승은 22일 팬 소통 플랫폼 ‘프롬’을 통해 “어젯밤 소통하는 과정에서 저의 부주의함과 부족한 인식에서 비롯된 표현, 그리고 이후 보인 태도로 인해 불편함과 실망을 안겨 미안하다”며 “해당 표현이 어떤 의미로 쓰이고 받아들여질 수 있는지 충분히 인지하지 못한 채 경솔하게 사용했다”고 사과했다.

그는 “어떠한 의도였는지와 관계없이, 더욱 신중했어야 했는데 미안하다”며 “또 해당 발언에 대한 우려를 안일하게 받아들였고, 잘못을 그대로 인정하기보다 제 입장을 설명하고 고집해서 많이 반성하고 있다”고 말했다.

이어 “이번 일을 통해 제가 사용하는 말과 태도가 얼마나 큰 책임을 동반하는지 다시 한번 깊이 깨닫게 됐고, 앞으로는 모든 소통에 있어 더 신중하고 책임감 있는 모습을 보이겠다”며 “저를 응원해주신 팬 여러분, 무엇보다 누구보다 불안한 상태로 이 상황을 지켜보게 만들어 다시 한번 진심으로 사과드린다”고 덧붙였다.

앞서 장현승은 프롬을 통해 팬들과 대화하던 중 극우 성향 온라인 커뮤니티에서 사용되는 단어를 언급한 것으로 알려졌다.

그는 이후 팬들의 지적에 “매를 맞았으면 맞았지 지우지 않는다”, “제가 그걸 어떻게 아냐. 지울 건데 불편하면 나가라. 확대해석하지 말고” 등의 발언을 해 논란을 키웠다.

온라인뉴스부
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