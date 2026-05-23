‘일베’ 용어 쓰고 “불편하면 나가”…논란된 유명 아이돌

가수 장현승이 ‘일베’(극우 성향 온라인 커뮤니티 ‘일간베스트’) 용어 사용에 대해 사과했다. 장현승 인스타그램 캡처

가수 장현승이 ‘일베’(극우 성향 온라인 커뮤니티 ‘일간베스트’) 용어 사용에 대해 사과했다.장현승은 22일 팬 소통 플랫폼 ‘프롬’을 통해 “어젯밤 소통하는 과정에서 저의 부주의함과 부족한 인식에서 비롯된 표현, 그리고 이후 보인 태도로 인해 불편함과 실망을 안겨 미안하다”며 “해당 표현이 어떤 의미로 쓰이고 받아들여질 수 있는지 충분히 인지하지 못한 채 경솔하게 사용했다”고 사과했다.그는 “어떠한 의도였는지와 관계없이, 더욱 신중했어야 했는데 미안하다”며 “또 해당 발언에 대한 우려를 안일하게 받아들였고, 잘못을 그대로 인정하기보다 제 입장을 설명하고 고집해서 많이 반성하고 있다”고 말했다.이어 “이번 일을 통해 제가 사용하는 말과 태도가 얼마나 큰 책임을 동반하는지 다시 한번 깊이 깨닫게 됐고, 앞으로는 모든 소통에 있어 더 신중하고 책임감 있는 모습을 보이겠다”며 “저를 응원해주신 팬 여러분, 무엇보다 누구보다 불안한 상태로 이 상황을 지켜보게 만들어 다시 한번 진심으로 사과드린다”고 덧붙였다.앞서 장현승은 프롬을 통해 팬들과 대화하던 중 극우 성향 온라인 커뮤니티에서 사용되는 단어를 언급한 것으로 알려졌다.그는 이후 팬들의 지적에 “매를 맞았으면 맞았지 지우지 않는다”, “제가 그걸 어떻게 아냐. 지울 건데 불편하면 나가라. 확대해석하지 말고” 등의 발언을 해 논란을 키웠다.온라인뉴스부