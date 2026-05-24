logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

“말하고 싶었는데…” 女모델, ♥셰프 손종원 열애설에 입 열었다

입력 2026 05 24 23:30 수정 2026 05 24 23:30
기사 소리로 듣기
다시듣기
모델 여연희. 유튜브 채널 ‘여연희ing’ 캡처
모델 여연희. 유튜브 채널 ‘여연희ing’ 캡처


모델 여연희가 셰프 손종원과의 열애설을 직접 부인했다.

여연희는 최근 자신의 유튜브 채널에 올린 영상에서 손종원 셰프와의 열애설이 언급되자 “이건 어딘가에서 말하고 싶었는데 잘 됐다”고 밝혔다.

이어 “내 유튜브에서 말해야겠다. 아니다. 아예 아니다”고 말했다.

모델 여연희. 유튜브 채널 ‘여연희ing’ 캡처
모델 여연희. 유튜브 채널 ‘여연희ing’ 캡처


손종원과의 관계에 대해서는 “실제로 아는 오빠”라고 답했다.

여연희는 “어디에 사귄다는 글이 올라왔다고 한다. 마침 오빠(손종원)가 올린 강아지 사진이 우리 라운이랑 너무 닮은 거야. 하지만 같은 강아지가 아니다”라고 설명했다.

모델 여연희. 유튜브 채널 ‘여연희ing’ 캡처
모델 여연희. 유튜브 채널 ‘여연희ing’ 캡처


이어 “제 전 회사로 기자님들에게 전화가 엄청 많이 왔다고 하더라. 근데 열애설이 엄청 기분 나쁘지는 않다. 오빠가 인기가 많기 때문에”라고 했다.

특히 “‘모델 일 안 하고 연애만 하냐’라는 댓글이 기억에 남는다”고 덧붙였다.

그는 “‘손종원은 공부 잘하는 여자 사귈 줄 알았는데 텅텅이랑 사귀네’ 그러더라. 저 똑똑하거든요? 똑똑하니까 아직까지 일하는 거다”라고 응수했다.

여연희는 온스타일 ‘도전 슈퍼모델 코리아’ 시즌 3을 통해 얼굴을 알렸다.

현재 서바이벌 ‘킬잇: 스타일 크리에이터 대전쟁’에 출연 중이다.

온라인뉴스부
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. ‘삼성전자 부장♥’ 이현이 “남편 성과급 전혀 몰라”… 박준규 ‘충격’ 이유는

    thumbnail - ‘삼성전자 부장♥’ 이현이 “남편 성과급 전혀 몰라”… 박준규 ‘충격’ 이유는

  2. 배우 김수현 ‘눈물’ 1년여만에 드디어…“7월 광고 촬영” 활동 재개

    thumbnail - 배우 김수현 ‘눈물’ 1년여만에 드디어…“7월 광고 촬영” 활동 재개

  3. “선동열 맞아?” 25kg 빼고 몰라보게 변했다…오승환도 ‘깜짝’

    thumbnail - “선동열 맞아?” 25kg 빼고 몰라보게 변했다…오승환도 ‘깜짝’

  4. “최악의 경우 자궁 적출” 충격…김동현, ♥아내 넷째 출산 앞두고 무슨 일

    thumbnail - “최악의 경우 자궁 적출” 충격…김동현, ♥아내 넷째 출산 앞두고 무슨 일

  5. “우리 엄마 김치녀” SNS 비공개글 퍼진 女인플루언서 ‘발칵’

    thumbnail - “우리 엄마 김치녀” SNS 비공개글 퍼진 女인플루언서 ‘발칵’

  6. 강도에 폭행당한 배우 김규리…당시 출동한 경찰에 남긴 말

    thumbnail - 강도에 폭행당한 배우 김규리…당시 출동한 경찰에 남긴 말
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved