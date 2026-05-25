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백상서 “많이 아프시다” 고백 17일 만에…이수지, 시부상 비보

하승연 기자
입력 2026 05 25 15:11 수정 2026 05 25 15:11
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코미디언 이수지. 인스타그램
코미디언 이수지. 인스타그램


코미디언 이수지가 시부상을 당했다.

25일 소속사 씨피엔터테인먼트 관계자는 “이수지씨의 시아버지가 오늘 별세하셨다”고 밝혔다.

빈소는 전남 구례산림조합장례식장에 마련될 예정이며, 발인은 오는 27일이다.

이수지는 지난 8일 열린 제62회 백상예술대상 시상식에서 방송 부문 예능상을 수상한 뒤 “시아버님이 많이 아프시다. 방송을 보시고 미소 지으셨으면 좋겠다”며 투병 사실을 언급한 바 있다.

소속사 측은 “이수지씨와 유가족분들께 따뜻한 위로와 애도를 부탁드리며, 삼가 고인의 명복을 빈다”고 전했다.

한편 이수지는 2008년 SBS 10기 공채 개그맨으로 데뷔한 뒤 2012년 재도전해 KBS 27기 공채 개그맨이 됐다.

이후 KBS 2TV 간판 코미디 프로그램 ‘개그콘서트’에서 조선족 캐릭터 린자오밍으로 큰 인기를 얻었다.

이어 쿠팡플레이 코미디 시리즈 ‘SNL 코리아’와 유튜브 채널 ‘핫이슈지’에서도 다양한 캐릭터를 선보여 화제를 모았다.

코미디언 이수지가 유치원 교사 ‘이민지’ 역할을 맡아 유치원에 쏟아지는 과도한 민원과 교사들이 겪는 고충을 풍자한 ‘진짜 극한직업 : 유치원 선생님’ 두 번째 영상. 자료 : 유튜브 ‘핫이슈지’
코미디언 이수지가 유치원 교사 ‘이민지’ 역할을 맡아 유치원에 쏟아지는 과도한 민원과 교사들이 겪는 고충을 풍자한 ‘진짜 극한직업 : 유치원 선생님’ 두 번째 영상. 자료 : 유튜브 ‘핫이슈지’


이수지는 2018년 3세 연하 비연예인 남성과 결혼해 슬하에 아들을 뒀다.

하승연 기자
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