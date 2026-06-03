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레전드 예능 ‘무한도전’ 재결합? “개인적으로…” 박명수, 입 열었다

입력 2026 06 03 17:35 수정 2026 06 03 17:35
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유튜브 채널 ‘롤링썬더’ 캡처
유튜브 채널 ‘롤링썬더’ 캡처


방송인 박명수가 많은 사랑을 받았던 MBC 예능 ‘무한도전’ 재결합에 대한 생각을 밝혔다.

지난 2일 유튜브 채널 ‘롤링썬더’에는 ‘무도키즈들 모여라 무도맛 신여성 거성 박명수 등장’이라는 제목의 영상이 공개됐다.

유튜브 채널 ‘롤링썬더’ 캡처
유튜브 채널 ‘롤링썬더’ 캡처


영상에서 박명수는 재결합 질문을 받고 “안 될 것 같다. 좋은 추억으로 생각해 줬으면 좋겠다”고 솔직하게 답했다.

그는 정준하와 함께 운영 중인 유튜브 채널 ‘하와수’를 언급하며 “우리 둘의 자료를 사용할 수 있는 곳이 MBC뿐이기 때문”이라며 “‘무한도전’ 덕분에 ‘무도런’ 행사도 할 수 있는 것 아니겠느냐”고 전했다.

유튜브 채널 ‘롤링썬더’ 캡처
유튜브 채널 ‘롤링썬더’ 캡처


박명수는 앞서 한 유튜브 채널에 출연해 ‘무한도전’ 종영 당시 심경을 전하기도 했다.

그는 “저는 개인적으로 저는 마지막 회로 돌아가고 싶다. 어떻게든 설득해서 더 가게 할 것 같다”고 회상했다.

이어 “김태호 PD, 재석이, 준하 다 모아서 다시 가자고 했을 것 같다. 그때 설득을 못 한 게 좀 아쉽다”고 덧붙였다.

‘무한도전’은 2005년 방영을 시작해 국민 예능으로 꼽히며 많은 사랑을 받았지만, 여러 차례 멤버 변동을 거쳐 2018년 최종 종영했다.

온라인뉴스부
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