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장원영, 극세사 몸매 ‘먹방’ 인증…“신나고 좋아하고 먹고”

강경민 기자
입력 2026 06 04 14:41 수정 2026 06 04 14:41
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사진=장원영 인스타그램 캡처
사진=장원영 인스타그램 캡처


그룹 ‘아이브(IVE)’의 멤버 장원영이 ‘먹방’ 일상을 공개했다.

평소 철저한 자기관리로 주목받아온 그가 휴식기 중 보여준 소탈한 모습이 화제를 모으고 있다.

장원영은 지난 3일 자신의 인스타그램에 “신나고 좋아하고 먹고 또 고르고 울고”라는 글과 함께 여러 장의 사진과 영상을 게재했다.

공개된 사진에서 그는 한 레스토랑을 방문해 식사를 즐기고 있다. 캐주얼한 민소매 티셔츠에 머리를 올린 편안한 모습으로 식당을 찾은 장원영은 테이블 가득 차려진 음식을 바라보며 환한 미소를 짓고 있다. 그가 선택한 메뉴는 베이징덕을 비롯해 바삭하게 튀겨낸 춘권, 신선한 망고 등 다채로운 요리와 음료였다.

사진=장원영 인스타그램 캡처
사진=장원영 인스타그램 캡처


사진=장원영 인스타그램 캡처
사진=장원영 인스타그램 캡처


사진과 함께 올린 짧은 영상 속에서 그는 끊임없이 음식을 입에 집어넣으면서도 동시에 메뉴판을 진지하게 들여다보며 다음 음식을 고민하며 먹방에 진심인 모습이다.

그는 다양한 음식을 복스럽게 즐기는 ‘먹방’을 선보이면서도 군살 하나 없는 슬림한 ‘극세사 몸매’를 자랑하고 있다.

한편 장원영이 속한 그룹 ‘아이브’는 2021년 ‘일레븐(ELEVEN)으로 데뷔했다. 이들은 현재 월드 투어 ’쇼 왓 아이 엠(SHOW WHAT I AM)‘을 진행 중이다. 오는 13일에는 시드니, 16일에는 멜버른 등 호주 2개 도시에서 투어 공연을 이어간다.

사진=장원영 인스타그램 캡처
사진=장원영 인스타그램 캡처


강경민 기자
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