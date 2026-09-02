장다아, 동생 장원영과 쌍둥이급 순간 포착…“웃는 모습 똑같네” [SNS★샷]

사진=장다아 인스타그램 캡처

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배우 장다아가 친동생인 그룹 ‘아이브’ 멤버 장원영과 쌍둥이급으로 닮은 모습이 포착돼 화제다.장다아는 지난 1일 자신의 인스타그램에 광고 촬영 현장의 모습이 담긴 다수의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에서 그는 연보라색 카디건과 화이트 미니스커트를 완벽하게 소화하며 특유의 청순하면서도 러블리한 매력을 유감없이 발산했다. 또 다른 사진에서는 귀여운 멜빵 미니 원피스를 착용한 채 부드러운 미소를 지어 보였으며, 화이트 원피스를 입고 웃는 모습에서는 청초한 분위기가 물씬 풍겼다.특히 카메라를 향해 미소를 짓는 장다아의 모습은 친동생인 장원영과 그야말로 ‘쌍둥이’처럼 닮아 있어 보는 이들을 감탄하게 했다. 동그랗고 부드러워 보이는 눈매와 웃을 때의 입매, 그리고 특유의 아우라까지 완벽하게 겹쳐지면서 자매 유전자를 증명해 냈다. 이와 함께 슬림한 몸매와 각선미, 8등신 비율까지 시선을 사로잡았다.한편, 장다아는 데뷔 전부터 그룹 ‘아이브’의 멤버 장원영의 친언니로 잘 알려져 있었으며, 지난 2024년 공개된 티빙 오리지널 드라마 ‘피라미드 게임’을 통해 연예계에 데뷔했다. 최근에는 영화 ‘살목지’에 출연하는 등 활발한 연기 활동을 이어 가고 있다.강경민 기자