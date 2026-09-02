“美 출장 갔다 개인 일정?” 박진영, 국회서 ‘주의’ 조치…“공사 구분해야”

문체위 “공무·개인 일정 명확히 구분해야”

지원단 “개인 일정 비용 본인 부담, 규정상 적법”

박진영 JYP 엔터테인먼트 대표 프로듀서. 문화체육관광부 제공

박진영 JYP엔터테인먼트 대표 프로듀서

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가수 겸 프로듀서 박진영이 대중문화교류위원장 자격으로 미국 공무 출장을 다녀온 뒤 개인 일정을 소화한 것과 관련해 국회 문화체육관광위원회로부터 ‘주의’ 조치를 받은 것으로 알려졌다.2일 대중문화교류위원회 등에 따르면 문체위는 전날 열린 전체회의에서 박 위원장의 공무 국외 출장과 관련해 문화체육관광부에 주의 조치를 내렸다.문체위는 민간위원이 공무 국외 출장을 갈 경우 공무 일정과 개인 일정 또는 소속 기업과 관련된 일정을 명확히 구분해야 한다는 취지로 지적했다.박 위원장은 지난해 11월 13일부터 23일까지 8박 11일 일정으로 미국 뉴욕과 로스앤젤레스를 방문했다. 당시 출장에는 K팝 중심의 대형 축제인 ‘패노메논’ 관련 면담 등 공무 일정이 포함됐다.다만 여비가 지급된 공무 기간은 11월 13일부터 18일까지 5박 6일이었다. 이후 박 위원장은 미국에 더 머물며 개인 일정을 소화한 것으로 전해졌다.대중문화교류위원회 지원단은 박 위원장의 출장과 관련해 여비 집행과 일정 조정 등이 관계 법령과 규정에 따라 적법하게 처리됐다고 해명했다.지원단은 “개인 일정이었던 후반부 일정의 경우 귀국 항공편을 포함한 소요 비용은 모두 위원장 본인이 부담했다”고 밝혔다.또 박 위원장이 비상근직이라는 점을 들어 공식 공무 출장이 끝난 뒤 개인 일정에 따라 귀국 일정을 변경·연기한 것은 규정상 별도의 사전 승인 대상에 해당하지 않는다고 설명했다.국회의 ‘주의’ 조치 역시 법령 위반에 따른 처분은 아니라는 입장이다.지원단은 “해당 출장과 연계된 위원회 활동에 대한 높은 대국민 관심도와 경제적 파급효과를 고려해 향후 유사 업무를 법적 허용 범위보다 더욱 엄격하고 투명하게 관리하겠다는 취지에서, 법령 위반이 없음에도 ‘주의’ 조치를 내린 것으로 이해하고 있다”고 설명했다.그러면서 “위원회는 공무 출장을 비롯한 제반 행정 및 예산 집행을 한층 더 엄격하고 투명하게 관리하는 한편, 설립 취지에 맞는 K-컬처 확산과 대중문화 국제 교류 사업 추진을 위해 노력하겠다”고 밝혔다.대중문화교류위원회는 지난해 대통령 직속 위원회로 출범했다. 박진영은 최휘영 문화체육관광부 장관과 함께 공동위원장을 맡고 있다.이보희 기자