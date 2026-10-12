송지은 시누이인 줄…박위家 ‘수양딸’ 윤소희에 “눈치 좀 챙겨” 비난 쇄도 [스타이슈ON]

사진=유튜브 ‘위라클’ 캡처

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유튜버 박위 가족이 며느리 송지은을 차별했다는 의혹에 휩싸인 가운데, 박위의 부친 박찬홍 PD의 ‘수양딸’로 알려진 배우 윤소희에게 비난의 화살이 쏠리고 있다.최근 온라인 커뮤니티에서는 박위가 지난 2024년 9월 유튜브 채널 ‘위라클’을 통해 공개했던 추석 명절 영상이 다시금 재조명되고 있다. 해당 영상에는 박위와 그의 부모, 아내 송지은, 그리고 배우 윤소희가 한데 모여 명절을 보내는 일상이 담겼다.논란의 불씨는 윤소희가 박위 부모님의 집에서 편안한 잠옷 차림으로 박위와 송지은 부부를 맞이하는 장면에서 비롯됐다. 이어 진행된 식사 자리에서 송지은만 다른 식기를 사용한 정황이 포착되며 고개를 갸웃하게 만들었다. 이어 박위가 식전 기도 중 “우리 사랑하는 소희와, 지은이, 저, 그리고 어머니 아버지”라며 아내인 송지은보다 윤소희의 이름을 먼저 언급한 대목이 이목을 끌며 누리꾼들의 비난을 샀다.여기에 박위의 부모가 카이스트 출신인 윤소희의 학벌을 칭찬하는 모습과 박위의 동생이 영상 통화를 통해 윤소희에게 추석 인사를 건네는 장면까지 더해지면서, 일각에서는 송지은이 집안에서 상대적으로 소외감을 느꼈을 것이라는 지적이 쏟아졌다.이 같은 논란이 격화되자 비난의 화살은 윤소희의 개인 소셜미디어(SNS)로 옮겨붙었다. 누리꾼들은 “눈치 좀 챙겨”, “나이도 있는데 왜 이렇게 생각이 짧냐”, “송지은에 대한 예의가 아니다”, “상식이 있으면 박위네 집에 갔을까”, “잠옷 차림으로 남의 집에 있는 것 자체가 대단하다”, “기괴하다는 표현밖에 할 말이 없다” 등 격앙된 댓글을 남기며 경솔함을 지적했다.한편, 박위는 최근 KTX 낙상 사고 당시 상황이 담긴 CCTV 영상을 유튜브 채널에 게시했다가 거센 후폭풍을 맞았다. 당시 그는 휠체어 바퀴가 사회복무요원의 발에 걸려 넘어졌다고 주장하며 경사로에 발을 올린 행태에 분통을 터뜨렸으나, 경사로를 고정하기 위한 과정에서 일어난 일로 밝혀졌다. 또한 현장 근무자의 입장을 배려하지 않은 공개 저격 방식이라는 비판이 잇따르자 영상을 삭제했다.이후 그는 자신의 판단이 짧았음을 인정하며 해당 관계자들에게 사과의 뜻을 전하며 활동을 중단했다.강경민 기자