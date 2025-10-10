[김동완의 오늘의 운세] 2025년 10월 10일
입력 2025 10 10 01:06 수정 2025 10 10 01:06
쥐
48년생 : 변화를 가져라.
60년생 : 건강에 신경을 써라.
72년생 : 부부화목에 신경 써라.
84년생 : 부족한 만큼 공부하라.
96년생 : 경사 있으니 즐거운 하루다.
소
49년생 : 매사에 복병이 숨어있다.
61년생 : 토지거래는 신중하라.
73년생 : 근심이 사라지는 하루이다.
85년생 : 뜻밖의 횡재수 있다.
97년생 : 인내심을 가지고 봉사하라.
호랑이
50년생 : 자기 것을 철저히 지켜라.
62년생 : 믿다가 큰코 다친다.
74년생 : 혼자서 애태우게 되겠구나.
86년생 : 남의 말에 귀 기울여라.
98년생 : 손해를 보지만 참아라.
토끼
51년생 : 재물운 있겠다.
63년생 : 목표가 크면 만사가 엉킨다.
75년생 : 자신의 일을 발설 마라.
87년생 : 여행하기에 좋은 날이다.
99년생 : 고생 끝에 낙이 있다.
용
52년생 : 일을 너무 서두르지 마라.
64년생 : 근심이 없어지고 기쁨 찾아온다.
76년생 : 방심하다 실패한다.
88년생 : 외출할 일이 생기겠다.
00년생 : 마음먹기에 달려있다.
뱀
53년생 : 가까운 사람에게 조언을 얻어라.
65년생 : 즐거운 일이 생기겠다.
77년생 : 남의 말을 함부로 하지 마라.
89년생 : 이기심을 버려라.
01년생 : 노력한 보람이 있겠다.
말
54년생 : 뜻하지 않은 일이 있겠다.
66년생 : 몸과 마음이 편안한 하루.
78년생 : 마음 놓고 일을 추진하라.
90년생 : 인기가 상승한다.
02년생 : 수입이 서서히 늘어난다.
양
43년생 : 기대와 성과가 일치하기 힘들다.
55년생 : 작지만 소득 생긴다.
67년생 : 주변의 조언을 들어라.
79년생 : 이득이 있는 날이다.
91년생 : 재물운이 왕성하다.
원숭이
44년생 : 경솔하게 행동하지 마라.
56년생 : 매사 순조롭게 흐르는구나.
68년생 : 재물이 왕성하겠다.
80년생 : 어려움 있어도 방도가 생긴다.
92년생 : 최선을 다하면 길하다.
닭
45년생 : 새로운 방향을 모색하라.
57년생 : 실속을 차려라.
69년생 : 행운의 날이 왔구나.
81년생 : 자기 주장만 내세우지 마라.
93년생 : 솔직하게 사람 대하라.
개
46년생 : 운이 상승하는 하루이다.
58년생 : 슬기롭게 마무리하라.
70년생 : 재물운 있으나 쌓이지 않는다.
82년생 : 한걸음 물러서라.
94년생 : 밤거리를 방황 마라.
돼지
47년생 : 마음먹은 대로 이루어진다.
59년생 : 과다지출 삼가라.
71년생 : 서두르면 화를 입는다.
83년생 : 윗사람과 다툼 주의하라.
95년생 : 하나 베풀면 둘이 오니 많이 베풀어라.
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지