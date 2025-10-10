[김동완의 오늘의 운세] 2025년 10월 10일

48년생 : 변화를 가져라.60년생 : 건강에 신경을 써라.72년생 : 부부화목에 신경 써라.84년생 : 부족한 만큼 공부하라.96년생 : 경사 있으니 즐거운 하루다.49년생 : 매사에 복병이 숨어있다.61년생 : 토지거래는 신중하라.73년생 : 근심이 사라지는 하루이다.85년생 : 뜻밖의 횡재수 있다.97년생 : 인내심을 가지고 봉사하라.호랑이50년생 : 자기 것을 철저히 지켜라.62년생 : 믿다가 큰코 다친다.74년생 : 혼자서 애태우게 되겠구나.86년생 : 남의 말에 귀 기울여라.98년생 : 손해를 보지만 참아라.토끼51년생 : 재물운 있겠다.63년생 : 목표가 크면 만사가 엉킨다.75년생 : 자신의 일을 발설 마라.87년생 : 여행하기에 좋은 날이다.99년생 : 고생 끝에 낙이 있다.52년생 : 일을 너무 서두르지 마라.64년생 : 근심이 없어지고 기쁨 찾아온다.76년생 : 방심하다 실패한다.88년생 : 외출할 일이 생기겠다.00년생 : 마음먹기에 달려있다.53년생 : 가까운 사람에게 조언을 얻어라.65년생 : 즐거운 일이 생기겠다.77년생 : 남의 말을 함부로 하지 마라.89년생 : 이기심을 버려라.01년생 : 노력한 보람이 있겠다.54년생 : 뜻하지 않은 일이 있겠다.66년생 : 몸과 마음이 편안한 하루.78년생 : 마음 놓고 일을 추진하라.90년생 : 인기가 상승한다.02년생 : 수입이 서서히 늘어난다.43년생 : 기대와 성과가 일치하기 힘들다.55년생 : 작지만 소득 생긴다.67년생 : 주변의 조언을 들어라.79년생 : 이득이 있는 날이다.91년생 : 재물운이 왕성하다.원숭이44년생 : 경솔하게 행동하지 마라.56년생 : 매사 순조롭게 흐르는구나.68년생 : 재물이 왕성하겠다.80년생 : 어려움 있어도 방도가 생긴다.92년생 : 최선을 다하면 길하다.45년생 : 새로운 방향을 모색하라.57년생 : 실속을 차려라.69년생 : 행운의 날이 왔구나.81년생 : 자기 주장만 내세우지 마라.93년생 : 솔직하게 사람 대하라.46년생 : 운이 상승하는 하루이다.58년생 : 슬기롭게 마무리하라.70년생 : 재물운 있으나 쌓이지 않는다.82년생 : 한걸음 물러서라.94년생 : 밤거리를 방황 마라.돼지47년생 : 마음먹은 대로 이루어진다.59년생 : 과다지출 삼가라.71년생 : 서두르면 화를 입는다.83년생 : 윗사람과 다툼 주의하라.95년생 : 하나 베풀면 둘이 오니 많이 베풀어라.