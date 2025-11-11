[김동완의 오늘의 운세] 2025년 11월 11일
입력 2025 11 11 02:21 수정 2025 11 11 02:21
쥐
48년생 : 외출하면 좋은 일 있다.
60년생 : 항상 여유를 가져라.
72년생 : 과감히 밀고 나가면 행운 있다.
84년생 : 원하는 것이 있다면 공부해야 한다.
96년생 : 큰 성과가 있겠다.
소
49년생 : 마음먹기에 달렸다.
61년생 : 운세가 불리하다.
73년생 : 하는 일이 부진하다.
85년생 : 금전 때문에 손해 입겠다.
97년생 : 움직이면 해답 있다.
호랑이
50년생 : 일찍 귀가하라.
62년생 : 자녀의 일로 마음고생한다.
74년생 : 일 진행이 더디겠다.
86년생 : 답답해도 곧 지나간다.
98년생 : 다툼이 있겠으니 주의.
토끼
51년생 : 노력하면 가능하다.
63년생 : 방자한 태도는 득될 게 없다.
75년생 : 점차 순조로워진다.
87년생 : 지금은 적기가 아니다.
99년생 : 마음속의 생각을 표현하라.
용
52년생 : 생각한 일이 이루어진다.
64년생 : 능력을 발휘하라.
76년생 : 서두르지 않아야 한다.
88년생 : 교만하면 실패한다.
00년생 : 겸손하면 길하다.
뱀
53년생 : 하는 일에 최선을 다하라.
65년생 : 욕심만 버리면 잘 풀린다.
77년생 : 가는 곳마다 길운이다.
89년생 : 활발하게 움직여라.
01년생 : 마음 관리가 필요하다.
말
54년생 : 경솔하지 마라.
66년생 : 재산 손실을 조심하라.
78년생 : 불황으로 손해본다.
90년생 : 한가지라도 끝내라.
02년생 : 자신 있게 일을 추진하라.
양
43년생 : 뜬소문에 솔깃하지 마라.
55년생 : 도움을 받아라.
67년생 : 하루종일 분주하겠다.
79년생 : 고생 끝에 낙이 있다.
91년생 : 최선을 다하면 성공한다.
원숭이
44년생 : 자존심을 지켜라.
56년생 : 주변의 찬사를 받겠다.
68년생 : 신경이 날카로워진다.
80년생 : 일을 시작하면 결실이 크다.
92년생 : 계획에 차질이 발생한다.
닭
45년생 : 적극적으로 도전하라.
57년생 : 자기 할 일에 충실하라.
69년생 : 가족끼리 화목하라.
81년생 : 사람 사귐을 신중히 하라.
93년생 : 언행에 조심해야겠다.
개
46년생 : 복록이 찾아든다.
58년생 : 전화위복의 기회 있다.
70년생 : 걱정거리가 많은 날.
82년생 : 달콤한 말에 넘어가지 마라.
94년생 : 일이 성사되기 어렵다.
돼지
47년생 : 일하는데 막힘이 없다.
59년생 : 시비를 조심하라.
71년생 : 인정받고 수입도 는다.
83년생 : 더 기다려야 운이 따른다.
95년생 : 너무 신경 쓰면 자기만 손해.
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지