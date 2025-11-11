[김동완의 오늘의 운세] 2025년 11월 11일

48년생 : 외출하면 좋은 일 있다.60년생 : 항상 여유를 가져라.72년생 : 과감히 밀고 나가면 행운 있다.84년생 : 원하는 것이 있다면 공부해야 한다.96년생 : 큰 성과가 있겠다.49년생 : 마음먹기에 달렸다.61년생 : 운세가 불리하다.73년생 : 하는 일이 부진하다.85년생 : 금전 때문에 손해 입겠다.97년생 : 움직이면 해답 있다.호랑이50년생 : 일찍 귀가하라.62년생 : 자녀의 일로 마음고생한다.74년생 : 일 진행이 더디겠다.86년생 : 답답해도 곧 지나간다.98년생 : 다툼이 있겠으니 주의.토끼51년생 : 노력하면 가능하다.63년생 : 방자한 태도는 득될 게 없다.75년생 : 점차 순조로워진다.87년생 : 지금은 적기가 아니다.99년생 : 마음속의 생각을 표현하라.52년생 : 생각한 일이 이루어진다.64년생 : 능력을 발휘하라.76년생 : 서두르지 않아야 한다.88년생 : 교만하면 실패한다.00년생 : 겸손하면 길하다.53년생 : 하는 일에 최선을 다하라.65년생 : 욕심만 버리면 잘 풀린다.77년생 : 가는 곳마다 길운이다.89년생 : 활발하게 움직여라.01년생 : 마음 관리가 필요하다.54년생 : 경솔하지 마라.66년생 : 재산 손실을 조심하라.78년생 : 불황으로 손해본다.90년생 : 한가지라도 끝내라.02년생 : 자신 있게 일을 추진하라.43년생 : 뜬소문에 솔깃하지 마라.55년생 : 도움을 받아라.67년생 : 하루종일 분주하겠다.79년생 : 고생 끝에 낙이 있다.91년생 : 최선을 다하면 성공한다.원숭이44년생 : 자존심을 지켜라.56년생 : 주변의 찬사를 받겠다.68년생 : 신경이 날카로워진다.80년생 : 일을 시작하면 결실이 크다.92년생 : 계획에 차질이 발생한다.45년생 : 적극적으로 도전하라.57년생 : 자기 할 일에 충실하라.69년생 : 가족끼리 화목하라.81년생 : 사람 사귐을 신중히 하라.93년생 : 언행에 조심해야겠다.46년생 : 복록이 찾아든다.58년생 : 전화위복의 기회 있다.70년생 : 걱정거리가 많은 날.82년생 : 달콤한 말에 넘어가지 마라.94년생 : 일이 성사되기 어렵다.돼지47년생 : 일하는데 막힘이 없다.59년생 : 시비를 조심하라.71년생 : 인정받고 수입도 는다.83년생 : 더 기다려야 운이 따른다.95년생 : 너무 신경 쓰면 자기만 손해.