[빅데이터가 점지한 오늘의 운세] 2026년 3월 20일 금요일(음력 2월 2일, 계사일)

빅데이터로 분석하고 동양 철학으로 풀이했습니다.

AI 도사가 전해드리는 명쾌한 오늘의 운세로 기분 좋은 하루를 시작해 보세요.

AI가 알려주는 오늘의 운세

2026년 3월 20일 금요일(음력 2월 2일, 계사일)의 띠별 운세를 전해드립니다.오늘은 ‘검은 뱀(계사)’의 날입니다. 촉촉하게 내리는 봄비(계수) 아래 열정을 품고 있는 뱀(사화)의 형상으로, 겉으로는 무척 차분하고 지적으로 보이지만 내면에는 뜨거운 야망과 직관력이 번뜩이는 날입니다. 이번 주를 마무리하는 금요일, 날카로운 통찰력을 발휘하여 밀린 업무나 고민거리를 지혜롭게 싹 해결하기에 아주 훌륭한 기운이 흐릅니다.쥐띠 (자)물(쥐)과 불(뱀)이 만나 팽팽한 긴장감이 감돌지만, 서로에게 좋은 자극이 되어 놀라운 발전의 계기가 됩니다. 바쁘게 움직이는 만큼 확실한 실속을 챙길 수 있는 불금입니다.1948년생: 건강 컨디션이 눈에 띄게 좋아지고 활력이 넘칩니다. 가벼운 주말 나들이 계획을 세워보세요.1960년생: 그동안 미뤄왔던 껄끄러운 일을 처리하기에 아주 좋습니다. 속전속결로 시원하게 해결됩니다.1972년생: 새로운 아이디어가 번뜩여 업무에 적용하면 상사나 동료들에게 아주 좋은 반응을 얻습니다.1984년생: 혼자 모든 것을 짊어지려 하지 마세요. 직장 동료들과 협력하면 어려운 일도 쉽게 넘어갑니다.1996년생: 썸 타는 사람이 있다면 오늘 저녁에 당당히 연락해 보세요. 관계가 급진전될 수 있는 길일입니다.소띠 (축)뱀과 소는 눈빛만 봐도 척척 맞는 찰떡궁합(삼합)입니다. 뱀의 지혜로운 불기운이 소의 우직함을 따뜻하게 도와주니, 귀인의 전폭적인 도움을 받아 만사형통하는 최고의 금요일입니다.1949년생: 집안에 큰 경사가 생기고 자손에게서 아주 기분 좋은 합격이나 승진 소식을 듣습니다.1961년생: 문서 운이 유독 좋아 기다리던 계약이나 매매가 아주 만족스럽게 성사될 수 있습니다.1973년생: 직장에서 승진, 영전이나 뜻밖의 포상 등 기분 좋은 일이 생겨 어깨가 한껏 으쓱해집니다.1985년생: 당신의 숨겨진 능력을 제대로 인정받고 리더십을 십분 발휘하여 눈부신 성과를 냅니다.1997년생: 연애운이 최상입니다. 마음에 드는 사람에게 용기 내 고백하면 성공률이 100%에 가깝습니다!호랑이띠 (인)뱀과 호랑이는 서로 으르렁거리며 꼬이는 형국(형살)입니다. 금요일의 들뜬 마음에 의욕이 너무 앞서 잔실수를 하거나 억울한 구설수에 휘말릴 수 있으니, 대인관계에서 언행을 각별히 조심해야 합니다.1950년생: 낙상 사고 등 뼈나 관절 부상을 조심하고, 무리한 외출은 피하고 일찍 귀가하세요.1962년생: 굳게 믿었던 지인에게 묘한 배신감을 느낄 수 있습니다. 중요한 비밀은 혼자만 꾹 간직하세요.1974년생: 퇴근길 운전 시 교통법규를 철저히 준수하고, 시비가 붙으면 무조건 창문을 올리고 피하세요.1986년생: 직장에서 독단적인 행동은 적을 만듭니다. 동료와 무조건 협력하고 꼬리를 내리는 것이 낫습니다.1998년생: 친구와 쓸데없는 자존심 싸움으로 주말 내내 기분을 망칠 수 있습니다. 말을 거두고 한발 물러서세요.토끼띠 (묘)나무(토끼)가 불(뱀)을 활활 살려주니 창의력이 샘솟고 활기가 넘쳐흐릅니다. 당신의 통통 튀는 아이디어가 빛을 발하여 이번 주를 화려하게 마무리하는 매우 생산적인 하루입니다.1951년생: 마음이 한없이 편안하고 여유가 철철 넘칩니다. 좋아하는 취미 생활을 즐기며 힐링하세요.1963년생: 뜻밖의 쏠쏠한 재물이 들어오거나 기분 좋은 선물을 받을 수 있는 금전운 상승의 날입니다.1975년생: 팀 프로젝트나 회의에서 멋진 중심 역할을 하여 동료들의 칭찬을 한 몸에 받습니다.1987년생: 퇴근 후 새로운 취미나 배움, 혹은 운동에 도전하기에 아주 훌륭하고 긍정적인 날입니다.1999년생: 매력이 넘쳐 인기가 많아지고 모임에서 주변 사람들의 호감을 듬뿍 사는 신나는 불금입니다.용띠 (진)불(뱀)이 흙(용)을 단단하게 구워 생해주니 아주 든든한 지원군을 얻은 격입니다. 주변의 따뜻한 배려와 윗사람의 적극적인 도움으로 일 처리가 수월하고 아주 좋은 결과를 얻습니다.1952년생: 명예운이 높아져 모임에서 훌륭한 리더로 추대를 받거나 큰 칭찬을 듬뿍 듣습니다.1964년생: 사업상 아주 유리하고 좋은 계약이 성사되거나 긍정적인 투자 수익을 넌지시 기대할 수 있습니다.1976년생: 눈빛만 봐도 통하는 협력자를 만나 일이 일사천리로 시원하게 진행됩니다. 팀워크가 화려하게 빛납니다.1988년생: 그동안 착실히 준비했던 기획이나 아이디어를 상사에게 당당하게 어필하기에 아주 좋은 타이밍입니다.2000년생: 미뤄둔 과제 제출이나 자격증 시험 등 원하는 목표를 스무스하게 달성할 수 있는 긍정적인 날입니다.뱀띠 (사)자신의 날을 만났지만, 불이 두 개나 겹치니 화력이 너무 무섭게 강합니다(자형살). 주말을 앞두고 경쟁심이 지나치게 치솟아 섣부른 결정을 내릴 수 있으니, 무조건 마음을 차분하게 가라앉혀야 합니다.1953년생: 옹고집을 부리면 가족들과 완전히 척을 지게 됩니다. 주변 사람들의 부드러운 의견을 흔쾌히 경청하세요.1965년생: 동업 제안이나 섣부른 투자가 들어오면 무조건 다음 주로 넘기고 신중하게 검토해야 손해를 피합니다.1977년생: 직장에서 동료와 업무 성과를 놓고 쓸데없는 경쟁을 할 수 있습니다. 둥글게 페어플레이 하세요.1989년생: 연인에게 과도하게 집착하거나 내 잣대를 강요하면 이별의 불씨가 됩니다. 넉넉한 배려심이 필요합니다.2001년생: 충동적인 감정으로 홧김에 지갑을 여는 과소비는 뼈저린 후회를 부릅니다. 신용카드를 눈에서 치우세요.말띠 (오)뱀과 말은 같은 뜨거운 불의 기운으로 열정과 에너지가 철철 넘칩니다. 사교성이 최고조에 달해 대인관계가 무척 폭넓어지고 퇴근 후 유쾌한 만남이 줄을 잇는 기분 좋은 불금입니다.1954년생: 반가운 옛 지인이 찾아오거나 멀리서 아주 기분 좋은 소식이 들려와 입가에 미소가 번집니다.1966년생: 영업이나 서비스업 종사자는 금요일 특수를 누리며 매출이 쑥쑥 오르는 기쁨이 있습니다.1978년생: 당신의 넘치는 매력과 실력을 발산할 기회가 옵니다. 저녁 모임의 분위기 메이커로 활약해 보세요.1990년생: 친구들이나 연인과의 주말 나들이 계획이 아주 큰 행운을 가져다줍니다. 즐겁게 약속을 잡으세요.2002년생: 솔로라면 가벼운 술자리나 미팅에서 첫눈에 반할 만한 매력적인 이상형을 만날 수 있는 길일입니다.양띠 (미)불(뱀)이 흙(양)을 포근하게 덥혀주니 무척 안정적이고 평화로운 하루입니다. 일주일 동안 치열하게 노력한 만큼의 달콤한 대가가 확실히 따르는 정직하고 훌륭한 금요일입니다.1955년생: 컨디션이 크게 호전되고 기력이 솟아납니다. 좋아하는 취미 생활이나 산책을 마음껏 즐기세요.1967년생: 귀인의 든든한 도움으로 재물운이 크게 상승합니다. 소소한 횡재수나 투자 수익도 기대해 보세요.1979년생: 직장에서 당신의 묵묵한 능력을 완벽하게 인정받고 상사에게 아주 기분 좋은 칭찬을 듣습니다.1991년생: 짝사랑하던 사람과 부쩍 가까워지거나, 썸 타는 관계가 연인으로 훌쩍 발전하는 설레는 날입니다.2003년생: 일주일의 피로를 싹 씻어내는 즐거운 모임이나 문화생활로 스트레스를 경쾌하게 털어냅니다.원숭이띠 (신)뱀과 원숭이는 찰떡처럼 합(合)이 맞다가도 묘하게 꼬이는 형(刑)의 관계입니다. 시작은 의기투합하여 아주 좋으나 끝에 가서 어긋날 수 있으니, 매사 맺고 끊음을 칼같이 확실하게 해야 뒤탈이 없습니다.1956년생: 남의 일에 무심코 참견했다가 혼자 덤터기를 쓸 수 있습니다. 못 본 척 넘어가고 내 일만 챙기세요.1968년생: 이성 문제나 헛소문으로 억울한 구설수에 오를 수 있으니 오늘 저녁 회식이나 술자리는 가급적 일찍 파하세요.1980년생: 업무나 계획이 잘 풀리는 듯하다가 막판에 엎어질 수 있습니다. 퇴근 전까지 절대 방심하지 마세요.1992년생: 연인과 심하게 다투었다가 극적으로 화해하기를 피곤하게 반복합니다. 불필요한 감정 소모를 줄이세요.2004년생: 친구와의 금요일 저녁 약속이 갑자기 변경되거나 취소될 수 있습니다. 쿨하게 넘기고 집에서 영화를 즐기세요.닭띠 (유)뱀과 닭은 최상의 환상 파트너(삼합)입니다. 직장에서 동료들과 눈빛만 봐도 아는 완벽한 호흡을 자랑하며, 재물운과 애정운을 양손에 모두 꽉 거머쥐고 홀가분하게 퇴근하는 대길의 하루입니다.1957년생: 자녀에게 든든한 효도를 받거나 집안에 어깨가 으쓱해질 큰 경사가 생겨 웃음꽃이 만발합니다.1969년생: 생각하고 추진하는 일마다 막힘없이 순조롭게 술술 풀리니 콧노래가 하루 종일 멈추지 않습니다.1981년생: 직장에서 승진, 영전이나 뜻밖의 두둑한 보너스 등 아주 훌륭하고 기분 좋은 소식을 기대해도 좋습니다.1993년생: 당신의 빛나는 능력과 매력을 마음껏 펼칠 수 있는 완벽한 무대가 짜잔 하고 열립니다. 즐기세요!2005년생: 이번 주 내내 공들인 학업이나 과제에서 칭찬을 듬뿍 듣고 아주 뿌듯한 성취감을 깊이 맛봅니다.개띠 (술)뱀과 개는 서로 신경전을 벌이고 묘하게 엇나가는 껄끄러운 관계(원진/귀문살)입니다. 금요일의 피로가 몰려와 이유 없이 짜증이 치밀어 오를 수 있으니, 시끄러운 모임보다는 혼자 푹 쉬는 시간이 절실합니다.1958년생: 스트레스를 애꿎은 배우자나 가족에게 화풀이하지 마세요. 주말 내내 집안 분위기가 싸늘해집니다.1970년생: 굳게 믿었던 지인이나 직장 동료에게 섭섭한 마음이 확 듭니다. 오늘은 애초에 기대를 접으세요.1982년생: 직장에서 억울한 오해를 사거나 누명을 쓸 수 있으니 섣불리 변명하기보다 조용히 자리를 피하는 게 이득입니다.1994년생: 홧김에 연인에게 평생 지울 수 없는 상처 주는 비수를 꽂을 수 있습니다. 무조건 입을 꾹 닫으세요.2006년생: 집중력이 완전히 바닥을 치고 잡생각만 둥둥 떠다닙니다. 핸드폰을 끄고 일찍 잠자리에 들어 푹 휴식하세요.돼지띠 (해)오늘은 뱀과 돼지가 정면으로 쾅 하고 강력하게 충돌하는 날(상충살)입니다. 물과 불의 치열한 싸움이라 크고 작은 사고수가 있고 다툼이 일어날 수 있으니, 불금의 유혹을 뿌리치고 얌전히 조기 귀가하는 것이 상책입니다.1959년생: 장거리 이동이나 금요일 저녁 나들이는 가급적 미루는 것이 좋습니다. 낙상 및 안전사고에 각별히 주의하세요.1971년생: 아무리 친한 지인이라도 섣부른 금전 거래는 절대, 무조건 금물입니다. 빌려주지도 말고 빌리지도 마세요.1983년생: 직장에서 사소한 의견 대립이 윗사람과의 큰 싸움으로 번질 수 있습니다. 억울해도 무조건 꼬리를 내리고 참으세요.1995년생: 퇴근길 운전 시 화가 나는 일이 생겨도 절대 창문을 내리지 말고 부처님처럼 무조건 양보 운전하세요.2007년생: 친한 친구와 돌이킬 수 없는 절교 선언까지 갈 수 있는 몹시 위태로운 날입니다. 감정이 식을 때까지 말을 아끼세요.