[빅데이터가 점지한 오늘의 운세] 2026년 3월 22일 일요일(음력 2월 4일, 을미일)

빅데이터로 분석하고 동양 철학으로 풀이했습니다.

AI 도사가 전해드리는 명쾌한 오늘의 운세로 기분 좋은 하루를 시작해 보세요.

AI가 알려주는 오늘의 운세

2026년 3월 22일 일요일(음력 2월 4일, 을미일)의 띠별 운세를 전해드립니다.주말의 마지막 날인 오늘은 ‘푸른 양(을미)’의 날입니다. 마른 땅(미토) 위에 뿌리를 내리고 피어나는 유연한 풀꽃(을목)의 형상으로, 겉으로는 부드럽고 온화해 보이지만 내면에는 강인한 생명력과 끈기가 돋보이는 날입니다. 예술적인 감수성이 풍부해지고 타인을 배려하는 마음이 커지니, 사랑하는 사람들과 따뜻하고 평온한 일요일을 보내기에 아주 좋은 기운이 흐릅니다.쥐띠 (자)양과 쥐는 서로 원망하고 예민해지는 관계(원진살)입니다. 주말의 피로가 몰려와 사소한 일에도 짜증이 나고 오해가 생기기 쉬우니, 남을 탓하기보다 혼자만의 휴식 시간을 넉넉히 가지는 것이 좋습니다.1948년생: 가족들에게 섭섭한 마음이 들어도 오늘은 겉으로 표현하지 말고 부드럽게 넘기세요.1960년생: 무리한 주말 외출은 피로만 쌓입니다. 따뜻한 차를 마시며 집에서 재충전하세요.1972년생: 가까운 지인과 의견 충돌이 생길 수 있으니 섣부른 조언이나 참견은 절대 금물입니다.1984년생: 연인이나 배우자에게 괜한 꼬투리를 잡다 큰 싸움이 될 수 있습니다. 둥글게 생각하세요.1996년생: 감정 기복이 심해지고 우울감이 들 수 있습니다. 좋아하는 영화나 음악으로 기분 전환을 하세요.소띠 (축)오늘은 양과 소가 정면으로 쾅 충돌하는 날(상충살)입니다. 뿔과 뿔이 부딪히듯 다툼수와 변화가 몹시 심하니, 일요일이지만 외출을 삼가고 매사 양보하는 미덕이 절대적으로 필요합니다.1949년생: 관절이나 허리를 삐끗할 수 있으니 무리한 청소나 외출은 무조건 피하세요.1961년생: 금전적인 손실이나 물건 분실 우려가 있습니다. 지갑을 꽁꽁 숨겨두는 것이 낫습니다.1973년생: 가족 간에 날카로운 언쟁이 벌어질 수 있습니다. 무조건 내가 먼저 져주고 방에 들어가세요.1985년생: 약속이 갑자기 깨지거나 일정에 차질이 생깁니다. 억지로 풀려 하지 말고 쿨하게 쉬세요.1997년생: 홧김에 한 충동적인 결제나 행동은 뼈저린 후회를 부릅니다. 신용카드를 눈에서 치우세요.호랑이띠 (인)나무(호랑이)가 흙(양)에 단단히 뿌리를 내리는 형국이라 재물운과 성과가 쏠쏠하게 따릅니다. 바쁘게 움직인 만큼 보람을 느끼고 내일의 에너지를 꽉 채우는 실속 있는 일요일입니다.1950년생: 뜻밖의 용돈이나 선물을 받아 입가에 미소가 번집니다. 기분 좋게 누리세요.1962년생: 가족이나 친척 모임에서 든든한 중심 역할을 하며 사람들의 존경과 인정을 받습니다.1974년생: 미뤄둔 집안일이나 개인적인 업무를 깔끔하게 처리하며 큰 성취감을 맛봅니다.1986년생: 활동력이 왕성해집니다. 가벼운 나들이나 산책을 다녀오면 일주일 치 활력을 얻습니다.1998년생: 아르바이트나 부업에서 기대 이상의 짭짤한 수입을 올릴 수 있어 주머니가 두둑해집니다.토끼띠 (묘)양과 토끼는 아주 훌륭한 합(삼합)을 이룹니다. 대인관계가 매끄러워지고 주변의 따뜻한 배려와 도움을 듬뿍 받아 마음이 한없이 평온해지는 최고의 일요일입니다.1951년생: 마음이 잘 통하는 가족이나 지인과 맛있는 식사를 나누며 훈훈한 정을 쌓습니다.1963년생: 뜻밖의 귀인이 나타나 힘을 보태주니 꽉 막혔던 근심이 봄눈 녹듯 시원하게 사라집니다.1975년생: 동호회나 모임에서 훌륭한 팀워크를 자랑하며 즐거운 추억을 잔뜩 만듭니다.1987년생: 연애운이 크게 상승합니다. 사랑하는 사람과 로맨틱하고 다정한 데이트를 맘껏 즐기세요.1999년생: 당신의 다정하고 센스 있는 매력이 돋보여 사람들의 호감을 독차지하는 신나는 날입니다.용띠 (진)용과 양은 서로 미묘하게 불편하고 어긋나는 관계(파살)입니다. 주말 일정이 잘 풀리다가도 막판에 꼬이거나 답답함을 느낄 수 있으니, 무리하게 나서지 말고 여유 있게 움직이세요.1952년생: 고집을 내려놓고 가족들의 의견에 귀 기울여야 집안의 평화를 무사히 지킬 수 있습니다.1964년생: 내 뜻대로 일이 풀리지 않아도 조급해하지 말고 때를 기다리는 지혜가 필요합니다.1976년생: 불필요한 지출이 늘어날 수 있으니 일요일 외식 비용이나 쇼핑 예산을 철저히 점검하세요.1988년생: 부부나 연인 사이에 사소한 오해가 생길 수 있으니 대화할 때 단어 선택을 조심하세요.2000년생: 약속 시간에 늦거나 일정이 엇갈릴 수 있으니 미리 챙기고 쿨하게 대처하는 여유를 가지세요.뱀띠 (사)불(뱀)이 흙(양)을 따뜻하게 덥혀주는 날이라 에너지가 넘치고 의욕이 솟구칩니다. 활동적으로 베풀고 움직일수록 행운이 졸졸 따르며, 마음의 여유가 넘치는 하루입니다.1953년생: 건강이 크게 호전되고 기력이 솟아납니다. 좋아하는 취미 생활을 마음껏 즐기세요.1965년생: 모임이나 단체에서 리더 역할을 톡톡히 맡아 능력을 발휘하고 사람들을 훌륭히 이끕니다.1977년생: 다음 주를 위한 새로운 기획이나 아이디어를 정리하기에 아주 명석해지는 날입니다.1989년생: 당신의 따뜻한 배려와 센스가 돋보여 어디를 가든 사람들에게 큰 주목과 호감을 받습니다.2001년생: 학업 성취도가 높아 책상에 잠시만 앉아 있어도 머리에 쏙쏙 들어오는 기분 좋은 날입니다.말띠 (오)양과 말은 눈빛만 봐도 척척 맞는 최고의 단짝(육합)입니다. 모든 일이 물 흐르듯 순조롭게 풀리고, 사랑하는 사람과 잊지 못할 행복한 주말을 100% 만끽하는 만사형통의 하루입니다.1954년생: 집안이 한없이 평안하고 근심 걱정이 싹 사라지니 이보다 더 바랄 것이 없는 하루입니다.1966년생: 반가운 옛 친구나 지인이 찾아와 껄껄 웃으며 일주일의 스트레스를 완벽히 날려버립니다.1978년생: 새로운 목표나 좋은 소식을 듣게 되어 다음 주를 맞이하는 마음이 무척 가볍고 설렙니다.1990년생: 연애운이 최고조에 달합니다. 솔로라면 운명적인 이상형을 단번에 만날 수 있는 길일입니다.2002년생: 친구들과의 우정이 더욱 단단하고 돈독해지며 평생 기억에 남을 즐거운 인생샷을 남깁니다.양띠 (미)자신의 날을 맞아 뚝심과 자신감이 꽉 차오르지만, 양 두 마리가 모이면 고집이 몹시 세지고 시야가 좁아질 수 있습니다. 고집을 꺾고 주변을 둥글게 바라보는 포용력이 필요합니다.1955년생: 피로가 누적될 수 있으니 무리한 활동은 무조건 자제하고 푹 자는 것이 최고의 보약입니다.1967년생: 예술적 감각이나 창의력이 돋보이는 날입니다. 조용히 문화생활이나 독서를 즐겨보세요.1979년생: 배우자와 사소한 일로 자존심 싸움을 팽팽하게 할 수 있습니다. 내가 먼저 양보하면 평화롭습니다.1991년생: 혼자만의 조용한 시간을 가지며 차분하게 다음 주 일정을 계획하고 복잡한 생각을 정리하세요.2003년생: 겉모습이나 유행을 좇기보다는 내면의 실속을 단단히 가꾸는 데 시간을 투자하는 것이 낫습니다.원숭이띠 (신)흙(양)이 금(원숭이)을 생해주니 든든한 귀인을 만나는 형국입니다. 주변의 따뜻한 지원을 듬뿍 받아 일을 아주 쉽게 처리하고, 일요일의 여유를 마음껏 누리며 힐링합니다.1956년생: 앓던 이가 빠지듯 묵혀둔 고민이나 골칫거리가 귀인의 도움으로 시원하게 해결됩니다.1968년생: 뜻밖의 쏠쏠한 횡재수나 기분 좋은 선물이 쏙 들어와 입가에 미소가 떠나지 않습니다.1980년생: 가족이나 지인들에게 당신의 헌신을 인정받고 큰 칭찬을 듬뿍 들어 어깨가 으쓱해집니다.1992년생: 누군가 나에게 좋은 인연을 넌지시 소개해 줄 수 있습니다. 만남을 절대 주저하지 마세요.2004년생: 두둑한 용돈이 생기거나 아르바이트에서 짭짤한 수입을 얻어 기분 좋게 주말을 즐깁니다.닭띠 (유)안정적이고 몹시 평온한 하루입니다. 흙의 기운이 닭을 포근하게 감싸주니 마음이 넉넉해지고, 소소한 재물운과 먹을 복이 알차게 따르는 아주 긍정적인 일요일입니다.1957년생: 옛 지인을 만나 즐거운 수다를 떨거나 멀리서 온 아주 반가운 연락을 받습니다.1969년생: 금전 흐름이 원활해지고 마음에 여유가 넘치니 가족들에게 맛있는 한 끼를 대접해 보세요.1981년생: 주말을 위해 계획했던 일들이 걸림돌 없이 순조롭게 진행되어 아주 짜릿한 성취감을 느낍니다.1993년생: 연인과 오붓하고 분위기 좋은 데이트를 즐기기에 완벽합니다. 깊은 대화로 사랑이 단단해집니다.2005년생: 집중력이 무척 좋아 공부나 독서, 혹은 취미 생활의 능률이 크게 오르는 훌륭한 날입니다.개띠 (술)양과 개는 서로 복잡하게 얽히고 헐뜯는 관계(파살/형살)입니다. 인간관계에서 억울한 갈등이 생기거나 오해를 듬뿍 살 수 있으니 언행을 각별히 조심하고 혼자만의 시간을 가지세요.1958년생: 건강에 삐용삐용 적신호가 켜질 수 있으니 무리한 약속은 취소하고 휴식을 무조건 취하세요.1970년생: 친척이나 지인과 섣부른 금전 거래는 절대 금물입니다. 큰 손해와 깊은 상처를 봅니다.1982년생: 남의 험담이나 가십거리에 동조하면 내가 타깃이 될 수 있습니다. 무조건 입을 꽉 무겁게 하세요.1994년생: 연인과 감정싸움이 걷잡을 수 없이 커질 수 있으니 홧김에 내뱉는 말실수를 철저히 조심하세요.2006년생: 경쟁보다는 양보를 택하세요. 친구와 다투면 서로 회복할 수 없는 깊은 상처만 남습니다.돼지띠 (해)양과 돼지는 아주 훌륭한 합(삼합)을 이룹니다. 감수성이 풍부해지고 대인관계가 무척 원만해져, 무엇을 하든 행운과 즐거움이 가득 따르는 행복 100%의 주말입니다.1959년생: 주변 사람들에게 따뜻하게 베풀면 그것이 곱절의 복과 덕이 되어 나에게 돌아오는 날입니다.1971년생: 생각지 못한 소소한 재물이 들어오거나 쏠쏠한 이익이 생겨 주말 저녁이 무척 풍성해집니다.1983년생: 가족이나 지인들과 화기애애하게 모여 즐거운 시너지를 뿜어내고 잊지 못할 추억을 쌓습니다.1995년생: 낭만적이고 로맨틱한 분위기가 연출되는 날입니다. 근사한 데이트나 고백을 계획해 보세요.2007년생: 컨디션이 날아갈 듯 가볍고 의욕이 철철 넘치니 오늘 하루 무엇을 해도 그저 즐겁고 유쾌합니다.