[빅데이터가 점지한 오늘의 운세] 2026년 3월 23일 월요일(음력 2월 5일, 병신일)

빅데이터로 분석하고 동양 철학으로 풀이했습니다.

AI 도사가 전해드리는 명쾌한 오늘의 운세로 기분 좋은 하루를 시작해 보세요.

AI가 알려주는 오늘의 운세

2026년 3월 23일 월요일(음력 2월 5일, 병신일)의 띠별 운세를 전해드립니다.새로운 한 주를 시작하는 오늘은 ‘붉은 원숭이(병신)’의 날입니다. 따뜻하고 밝은 태양(병화) 아래 재주 많은 원숭이(신금)가 활기차게 움직이는 형상입니다. 두뇌 회전이 무척 빠르고 임기응변이 빛을 발하는 날이니, 월요일의 찌뿌둥함을 날려버리고 번뜩이는 아이디어로 이번 주를 주도해 나가기에 아주 좋은 기운이 흐릅니다.쥐띠 (자)원숭이와 쥐는 최상의 파트너(삼합)를 이룹니다. 당신의 지혜에 원숭이의 재주가 더해져 월요일부터 텐션이 쑥쑥 오르고, 윗사람의 든든한 도움을 받아 일이 일사천리로 풀리는 대길의 하루입니다.1948년생: 아랫사람의 도움으로 막혔던 일이 시원하게 해결되고 집안에 웃음꽃이 핍니다.1960년생: 그동안 공들였던 인간관계나 투자에서 쏠쏠하고 기분 좋은 결실을 봅니다.1972년생: 직장에서 당신의 기획이나 아이디어가 채택되어 능력을 완벽히 인정받습니다.1984년생: 동료들과 척척 맞는 호흡으로 시너지 효과가 큽니다. 리더십을 당당히 발휘하세요.1996년생: 연애운이 아주 좋습니다. 당신의 재치와 매력이 단연 돋보여 인기를 독차지합니다.소띠 (축)불(태양)이 흙(소)을 따뜻하게 생해주니, 안정적이고 평화롭게 한 주를 시작합니다. 화려한 요행을 바라기보다는 묵묵히 내실을 다지며 기본에 충실할 때 가장 알찬 성과를 얻습니다.1949년생: 소화기 계통 건강을 챙기고, 따뜻한 차 한 잔으로 월요일 아침을 차분히 여세요.1961년생: 겉치레보다는 철저하게 실속을 차리는 것이 유리합니다. 남의 시선은 신경 쓰지 마세요.1973년생: 직장에서 조용히 내 할 일만 완벽하게 처리하면 상사의 굳건한 신임을 얻게 됩니다.1985년생: 경쟁에 휩쓸리지 말고 당신만의 묵직한 페이스를 유지하는 것이 승리의 비결입니다.1997년생: 복잡한 모임보다는 혼자서 조용히 공부나 업무에 집중하기에 아주 훌륭한 날입니다.호랑이띠 (인)오늘은 원숭이와 호랑이가 정면으로 쾅 충돌하는 날(상충살)입니다. 쇳덩이와 나무가 부딪히듯 변화와 변동이 몹시 심하고 억울한 다툼수가 있으니, 월요일부터 매사 납작 엎드려 조심해야 합니다.1950년생: 장거리 운전이나 낯선 곳으로의 외출은 피하는 것이 좋습니다. 낙상 사고에 유의하세요.1962년생: 믿었던 사람에게 묘한 서운함을 느끼거나 계약이 틀어질 수 있으니 돌다리도 두들겨보세요.1974년생: 직장 상사나 동료와 날카로운 마찰이 생길 수 있습니다. 정면충돌은 무조건 피해야 합니다.1986년생: 의욕이 앞서 섣부르게 일을 벌이면 잔실수가 쏟아집니다. 꼼꼼히 확인 또 확인하세요.1998년생: 욱하는 마음에 친한 친구나 연인에게 상처 주는 말을 쏟아낼 수 있습니다. 입을 꾹 닫으세요.토끼띠 (묘)원숭이와 토끼는 서로 몹시 예민하게 만드는 관계(원진/귀문살)입니다. 월요병과 겹쳐 괜히 눈에 거슬리고 짜증이 확 치밀어 오를 수 있으니, 남을 신경 쓰기보다 나만의 공간에서 마음을 둥글게 다스려야 합니다.1951년생: 신경성 두통이나 소화불량을 조심하세요. 마음을 편안하게 먹는 것이 최고의 보약입니다.1963년생: 가까운 가족이나 친척에게 섭섭한 마음이 들어도 오늘은 겉으로 절대 티 내지 마세요.1975년생: 내 뜻과 다르게 업무나 일정이 꼬여 짜증이 나도 융통성 있게 플랜 B로 넘어가세요.1987년생: 연인에게 무심코 던진 뾰족한 농담이 큰 싸움의 불씨가 될 수 있습니다. 말실수를 조심하세요.1999년생: 남의 일에 오지랖을 부리다 나만 독박을 씁니다. 철저히 내 학업과 업무에만 집중하세요.용띠 (진)원숭이와 용은 눈빛만 봐도 척척 맞는 훌륭한 파트너(삼합)입니다. 당신의 넓은 포부와 원숭이의 재주가 만나 완벽한 시너지를 내니, 무엇을 해도 장애물 없이 만사형통으로 흘러가는 몹시 기분 좋은 날입니다.1952년생: 대인관계가 유독 빛나 어딜 가나 존경을 받고 모임의 훌륭한 리더 역할을 톡톡히 합니다.1964년생: 재물운이 크게 상승하여 주머니가 두둑해집니다. 주변에 기분 좋게 커피 한 잔 쏘세요.1976년생: 직장에서 막혔던 일들이 시원하게 뻥 뚫리며 윗사람의 칭찬을 받고 퇴근길이 가볍습니다.1988년생: 새로운 기획이나 아이디어를 상사에게 당당하게 어필하기에 아주 완벽한 타이밍입니다.2000년생: 미뤄둔 과제나 시험 등에서 아주 좋은 결실을 봅니다. 홀가분하게 저녁을 즐기세요.뱀띠 (사)원숭이와 뱀은 찰떡처럼 합(合)이 맞다가도 묘하게 꼬이는 형(刑)의 관계입니다. 시작은 의기투합하여 아주 좋으나 끝에 가서 어긋날 수 있으니, 매사 맺고 끊음을 칼같이 확실하게 해야 뒤탈이 없습니다.1953년생: 남의 일에 무심코 참견했다가 혼자 덤터기를 쓸 수 있습니다. 못 본 척 둥글게 넘어가세요.1965년생: 동업 제안이나 섣부른 투자가 들어오면 며칠 미루고 신중하게 검토해야 손해를 피합니다.1977년생: 업무나 계획이 잘 풀리는 듯하다가 막판에 엎어질 수 있습니다. 퇴근 전까지 절대 방심하지 마세요.1989년생: 직장에서 동료와 업무 성과를 놓고 쓸데없는 경쟁을 할 수 있습니다. 쿨하게 페어플레이 하세요.2001년생: 친구와의 약속이 갑자기 변경되거나 펑크 날 수 있습니다. 짜증 내지 말고 집에서 푹 쉬세요.말띠 (오)불(말)이 쇠(원숭이)를 제련하느라 열을 뿜어내는 형국입니다. 의욕은 앞서지만 체력 소모가 크고 스트레스를 받을 수 있으니, 단기간에 큰 성과를 내려고 무리하지 말고 현상 유지에 주력하세요.1954년생: 피로가 쉽게 누적될 수 있습니다. 억지로 일정을 잡기보다 집에서 푹 쉬는 것이 최고입니다.1966년생: 금전적인 부탁이나 섣부른 보증은 정중하고 단호하게 거절하는 것이 내 재산을 지키는 길입니다.1978년생: 책임감이 무겁게 느껴져 어깨가 뻐근한 월요일입니다. 동료와 업무를 현명하게 분담하세요.1990년생: 겉모습이나 화려한 유행을 좇다 지갑이 얇아집니다. 내실을 챙기고 과소비를 참으세요.2002년생: 월요병 탓에 공부나 일에 집중이 잘 안 되는 날입니다. 가벼운 스트레칭으로 굳은 몸을 푸세요.양띠 (미)흙(양)이 쇠(원숭이)를 생해주니 든든한 귀인을 만나는 형국입니다. 주변의 따뜻한 지원을 듬뿍 받아 일을 아주 쉽게 처리하고, 마음의 여유를 마음껏 누리며 기분 좋게 한 주를 출발합니다.1955년생: 앓던 이가 빠지듯 묵혀둔 고민이나 골칫거리가 귀인의 든든한 도움으로 시원하게 해결됩니다.1967년생: 뜻밖의 쏠쏠한 횡재수나 기분 좋은 선물이 쏙 들어와 하루 종일 입가에 미소가 떠나지 않습니다.1979년생: 직장에서 당신의 헌신과 성실함을 윗사람이 알아주고 칭찬을 듬뿍 들어 어깨가 으쓱해집니다.1991년생: 당신의 다정하고 센스 있는 매력이 돋보여 사람들의 호감을 독차지하는 신나는 날입니다.2003년생: 치열하게 노력한 만큼의 값진 보상과 칭찬을 받는 무척 정직하고 긍정적인 하루입니다.원숭이띠 (신)자신의 날을 만났습니다. 두뇌 회전이 몹시 빠르고 재치가 넘쳐 일 처리가 매끄럽지만, 원숭이 두 마리가 모이면 자만심이 커질 수 있습니다. 섣부른 꾀를 부리기보다 정직하게 임하는 것이 좋습니다.1956년생: 고집을 뻣뻣하게 부리면 가족들과 완전히 고립됩니다. 주변 사람들의 조언을 부드럽게 수용하세요.1968년생: 말 한마디에 천 냥 빚을 갚거나 만들 수 있습니다. 회의나 모임에서 언행을 각별히 신중히 하세요.1980년생: 당신의 숨겨둔 재능을 100% 뽐낼 무대가 열립니다. 판이 깔렸으니 당당하게 실력을 보여주세요.1992년생: 너무 앞서 나가면 동료들의 시기와 질투를 한 몸에 받습니다. 템포를 조절하고 협력하세요.2004년생: 톡톡 튀는 매력으로 동성, 이성 가릴 것 없이 인기가 쑥쑥 올라가는 몹시 즐거운 날입니다.닭띠 (유)비슷한 쇠(금)의 기운끼리 만나 묘한 경쟁심이나 승부욕이 강해집니다. 남을 의식하고 헐뜯기보다는 묵묵히 내 실력을 키우는 데 에너지를 집중하면 아주 좋은 결과를 얻습니다.1957년생: 겉모습에 신경 쓰고 옷차림을 단정히 하면 아주 기분 좋고 유익한 만남이 척척 성사됩니다.1969년생: 자신의 주장을 너무 굽히지 않으면 주변 사람들이 피곤해합니다. 둥글게 타협하는 여유를 가지세요.1981년생: 직장 동료와 업무 성과를 비교하며 스트레스받지 마세요. 당신은 당신의 속도대로 훌륭합니다.1993년생: 연인 사이에 불필요한 자존심 싸움이나 묘한 기싸움을 피하세요. 무조건 지는 게 이기는 겁니다.2005년생: 공부나 과제에서 끓어오르는 승부욕을 긍정적으로 불태우면 몹시 훌륭한 성과를 거둡니다.개띠 (술)흙(개)이 금(원숭이)을 단단하게 생해주니 베푸는 날입니다. 남을 따뜻하게 돕고 배려하면 벅찬 보람을 느끼고, 장기적으로 직장과 모임에서 당신의 평판이 무척 좋아지는 길일입니다.1958년생: 오랜 친구나 뜻이 맞는 지인을 만나 회포를 풀고 든든한 마음의 위안과 즐거움을 얻습니다.1970년생: 문서 운이 유독 좋아 중요한 계약이나 매매, 합의가 매우 원만하게 척척 성사됩니다.1982년생: 직장에서 당신의 탁월한 책임감을 윗사람이 몹시 높게 평가하여 굳건한 신뢰가 쌓입니다.1994년생: 연인이나 썸남썸녀를 위해 따뜻하게 헌신하고 배려하는 날입니다. 점수를 아주 크게 땁니다.2006년생: 선배나 부모님의 뼈 있는 잔소리를 약으로 삼아 들으면 진로나 학업의 꿀팁을 단단히 얻습니다.돼지띠 (해)원숭이와 돼지는 서로 미워하고 훼방을 놓는 껄끄러운 관계(해살)입니다. 의도치 않게 오해를 사거나 억울한 누명을 쓸 수 있으니, 남의 일에 섣불리 참견하지 말고 철저히 입을 닫아야 합니다.1959년생: 남의 헛소문이나 말에 일희일비하여 기분을 망치지 말고 나만의 흔들리지 않는 주관을 지키세요.1971년생: 아무리 친한 지인이라도 섣부른 금전 거래나 보증은 절대 금물입니다. 핑계를 대서라도 피하세요.1983년생: 직장에서 억울한 오해를 사거나 핀잔을 들을 수 있으니 섣불리 변명하기보다 조용히 자리를 피하세요.1995년생: 홧김에 연인에게 평생 지울 수 없는 상처 주는 비수를 꽂을 수 있습니다. 무조건 입술을 꽉 깨무세요.2007년생: 복잡하고 시끄러운 모임보다는 혼자 조용히 영화를 보거나 차분하게 음악을 들으며 휴식하세요.