“남편 잃고나니 사는 게 행복하네요”…사별 후 삶 만족도, 아내가 더 높았다

노인 부부 자료사진. 아이클릭아트

배우자와의 사별이 노년층의 건강에 미치는 영향은 성별에 따라 다르게 나타난다는 연구 결과가 나왔다. 남성은 여성보다 신체·정신적 건강 악화 위험이 훨씬 큰 것으로 분석됐다.미국 보스턴 공중보건대학원(BUSPH)와 일본 치바 대학교 공동 연구진은 일본의 65세 이상 노년층 약 2만 6000여명을 대상으로 배우자 사별 영향을 조사했다. 이 중 1076명이 연구 기간 내 배우자와 사별했으며, 연구진은 2013년, 2016년, 2019년 세 차례에 걸쳐 37가지의 건강 관련 지표를 추적했다. 이 연구 결과는 국제기분장애 학회 공식 학술지 ‘Journal of Affective Disorders’에 게재됐다.연구 결과에 따르면 아내를 잃은 남성은 아내가 있는 남성에 비해 치매 발생 위험과 사망률이 높았다. 또 일상생활 수행 능력 저하, 우울증 위험 증가, 행복감 및 사회적 지지 감소 등 삶의 질이 하락했다.반면 남편을 잃은 여성은 단기적인 행복감 감소 외에는 건강 지표에 큰 변화가 없었다. 오히려 시간이 지나면서 행복감과 삶의 만족도가 높아지는 경향도 많았다.사회적 관계 변화에서도 차이가 두드러졌다.사별을 경험한 남녀 모두 사회적 활동 자체는 늘어났으나, 남성의 경우 이러한 활동이 실질적인 감정적 지지로 이어지지 못해 고립감을 느끼는 경우가 많았다. 또한 남성은 알코올 섭취량이 늘어났으나 여성은 활동량이 줄어들며 주로 정적인 상태를 유지했다.BUSPH 소속 시바 고이치로 역학 조교수는 “배우자를 잃는 것은 단순히 슬픔이라는 감정을 넘어 삶의 전반에 막대한 영향을 미치는 중대한 사건”이라며 “이번 연구에 따르면 남성은 거의 모든 삶의 측면에 큰 타격을 입지만, 여성은 놀라울 정도의 회복력을 보였다”고 설명했다.연구진은 이러한 차이가 성별에 따른 문화적 기대치를 반영한 것이라고 분석했다.연구진은 “일본을 포함한 많은 문화권에서 남성은 일을 중심으로 살아가며 삶의 실질적·정서적인 부분은 배우자의 지원에 크게 의존하는 경우가 많다”며 “이에 남성은 사회적 관계에 투자할 기회가 줄어드는데, 배우자를 잃게 될 경우 극심한 고립감을 느끼게 되는 것”이라고 설명했다.이어 “반면 일본 여성들은 배우자의 주요 간병인 역할을 수행하는 경우가 많은데, 사별을 통해 간병의 부담에서 벗어나는 경우가 있다”며 “이 점이 사별한 여성의 삶의 질 상승을 이해하는 데 도움이 될 것 같다”고 전했다.연구진은 사별이 건강에 미치는 영향을 완전히 이해하기 위해서는 관계의 질, 돌봄 강도 및 개인의 건강 상태 등을 고려한 추가적인 연구가 필요하다고 밝혔다. 그러면서도 성별에 따른 사회적 역할의 불균형을 해소하는 것이 사별 이후 남녀 모두에게 나타나는 부정적 결과를 줄일 수 있는 근본적인 과제라고 강조했다.김민지 기자