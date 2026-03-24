[김동완의 오늘의 운세] 2026년 3월 24일

48년생 : 마음이 풍족해지는구나.60년생 : 노력한 만큼 결과가 있다.72년생 : 끝맺음을 잘하는 게 좋다.84년생 : 타인의 찬사를 받는다.96년생 : 무리하지 않으면 걱정할 것 없다.49년생 : 실망이 클 수 있다.61년생 : 속 시원히 푸는 게 좋다.73년생 : 인내하면 큰 성과가 있다.85년생 : 서두르지 않는 게 좋다.97년생 : 기다리던 소식 듣는다.호랑이50년생 : 투자는 다음으로 미루어라.62년생 : 행운의 하루이다.74년생 : 맡은 임무를 충실히 하는 게 좋다.86년생 : 좋은 소식이 들려온다.98년생 : 현상 유지에 노력하라.토끼51년생 : 재물운이 좋은 하루다.63년생 : 가족과 함께 시간을 보내는 것이 길하다.75년생 : 많은 사람이 나를 돕고 있구나.87년생 : 어려움 뒤에 희망이 있다.99년생 : 하는 일마다 순조롭다.52년생 : 즐거운 일들이 많다.64년생 : 몸과 마음이 피곤할 수 있다.76년생 : 하는 일마다 쉽다.88년생 : 뜻밖의 재물을 얻게 된다.00년생 : 경사스러운 일이 생긴다.53년생 : 손재수를 만나니 주의하는 게 좋다.65년생 : 마음먹기에 달려있다.77년생 : 시비가 생길 수 있으니 조심하는 게 좋다.89년생 : 운세가 차츰 호전된다.01년생 : 가족으로부터 도움받는다.54년생 : 안정을 취하는 것이 좋다.66년생 : 인내할수록 열매가 크다.78년생 : 다 된 일에 어려움이 생길 수 있다.90년생 : 원하는 곳으로 이동할 수 있겠다.02년생 : 주변의 말에 속지 않는 게 좋다.43년생 : 마음 흐뭇하고 기쁜 소식 있겠다.55년생 : 휴식이 반드시 필요하다.67년생 : 가는 곳마다 좋은 운이 있다.79년생 : 주위 사람이 도와줄 것이다.91년생 : 조금만 참고 기다려라.원숭이44년생 : 순리에 따라 일을 처리하는 게 좋다.56년생 : 물건을 잘 챙기는 것이 좋겠다.68년생 : 전화위복.80년생 : 믿는 사람에게 발등을 찍힐 수 있다.92년생 : 좋은 기회가 오니 잡아라.45년생 : 걱정 없는 행운의 날이다.57년생 : 작은 소망이 이루어진다.69년생 : 적극적으로 대처하는 게 좋다.81년생 : 서서히 빛을 밝힌다.93년생 : 좋은 결실을 맺는다.46년생 : 아랫사람과의 관계가 서먹해질 수 있다.58년생 : 적은 투자로 큰 소득이 생긴다.70년생 : 양보하면 행운 있다.82년생 : 방심은 금물이다.94년생 : 잠깐 참는 것이 길운을 부른다.돼지47년생 : 참는 것이 좋다.59년생 : 가족의 의견을 존중하라.71년생 : 기쁜 소식이 있다.83년생 : 언행에 조심하는 게 좋다.95년생 : 일이 매끄럽게 처리된다.