[김동완의 오늘의 운세] 2026년 3월 24일
입력 2026 03 24 01:11 수정 2026 03 24 01:11
쥐
48년생 : 마음이 풍족해지는구나.
60년생 : 노력한 만큼 결과가 있다.
72년생 : 끝맺음을 잘하는 게 좋다.
84년생 : 타인의 찬사를 받는다.
96년생 : 무리하지 않으면 걱정할 것 없다.
소
49년생 : 실망이 클 수 있다.
61년생 : 속 시원히 푸는 게 좋다.
73년생 : 인내하면 큰 성과가 있다.
85년생 : 서두르지 않는 게 좋다.
97년생 : 기다리던 소식 듣는다.
호랑이
50년생 : 투자는 다음으로 미루어라.
62년생 : 행운의 하루이다.
74년생 : 맡은 임무를 충실히 하는 게 좋다.
86년생 : 좋은 소식이 들려온다.
98년생 : 현상 유지에 노력하라.
토끼
51년생 : 재물운이 좋은 하루다.
63년생 : 가족과 함께 시간을 보내는 것이 길하다.
75년생 : 많은 사람이 나를 돕고 있구나.
87년생 : 어려움 뒤에 희망이 있다.
99년생 : 하는 일마다 순조롭다.
용
52년생 : 즐거운 일들이 많다.
64년생 : 몸과 마음이 피곤할 수 있다.
76년생 : 하는 일마다 쉽다.
88년생 : 뜻밖의 재물을 얻게 된다.
00년생 : 경사스러운 일이 생긴다.
뱀
53년생 : 손재수를 만나니 주의하는 게 좋다.
65년생 : 마음먹기에 달려있다.
77년생 : 시비가 생길 수 있으니 조심하는 게 좋다.
89년생 : 운세가 차츰 호전된다.
01년생 : 가족으로부터 도움받는다.
말
54년생 : 안정을 취하는 것이 좋다.
66년생 : 인내할수록 열매가 크다.
78년생 : 다 된 일에 어려움이 생길 수 있다.
90년생 : 원하는 곳으로 이동할 수 있겠다.
02년생 : 주변의 말에 속지 않는 게 좋다.
양
43년생 : 마음 흐뭇하고 기쁜 소식 있겠다.
55년생 : 휴식이 반드시 필요하다.
67년생 : 가는 곳마다 좋은 운이 있다.
79년생 : 주위 사람이 도와줄 것이다.
91년생 : 조금만 참고 기다려라.
원숭이
44년생 : 순리에 따라 일을 처리하는 게 좋다.
56년생 : 물건을 잘 챙기는 것이 좋겠다.
68년생 : 전화위복.
80년생 : 믿는 사람에게 발등을 찍힐 수 있다.
92년생 : 좋은 기회가 오니 잡아라.
닭
45년생 : 걱정 없는 행운의 날이다.
57년생 : 작은 소망이 이루어진다.
69년생 : 적극적으로 대처하는 게 좋다.
81년생 : 서서히 빛을 밝힌다.
93년생 : 좋은 결실을 맺는다.
개
46년생 : 아랫사람과의 관계가 서먹해질 수 있다.
58년생 : 적은 투자로 큰 소득이 생긴다.
70년생 : 양보하면 행운 있다.
82년생 : 방심은 금물이다.
94년생 : 잠깐 참는 것이 길운을 부른다.
돼지
47년생 : 참는 것이 좋다.
59년생 : 가족의 의견을 존중하라.
71년생 : 기쁜 소식이 있다.
83년생 : 언행에 조심하는 게 좋다.
95년생 : 일이 매끄럽게 처리된다.
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