[빅데이터가 점지한 오늘의 운세] 2026년 4월 3일 금요일(음력 2월 16일, 정미일)

빅데이터로 분석하고 동양 철학으로 풀이했습니다.

AI 도사가 전해드리는 명쾌한 오늘의 운세로 기분 좋은 하루를 시작해 보세요.

AI가 알려주는 오늘의 운세

2026년 4월 3일 금요일(음력 2월 16일, 정미일)의 띠별 운세를 전해드립니다.오늘은 ‘붉은 양(정미)’의 날입니다. 은은하게 타오르는 불꽃(정화)이 메마른 땅(미토)을 따뜻하게 데워주는 형상으로, 겉으로는 부드럽고 온화해 보이지만 내면에는 강한 고집과 치밀한 계획을 품고 있는 날입니다. 예술적 감수성이 풍부해지고 타인을 배려하는 마음이 빛을 발하는 불금입니다. 다만, 다소 예민해질 수 있으니 여유로운 마음가짐으로 한 주를 잘 마무리하는 것이 중요합니다.쥐띠 (자)양과 쥐는 서로 원망하고 예민해지는 관계(원진살)입니다. 주말을 앞두고 피로가 몰려와 사소한 일에도 짜증이 나고 오해가 생기기 쉬우니, 남을 탓하기보다 한발 물러서서 내 마음을 다스리는 것이 좋습니다.1948년생: 가족들에게 섭섭한 마음이 들어도 오늘은 겉으로 표현하지 말고 부드럽게 넘기세요.1960년생: 무리한 약속은 피로만 쌓입니다. 퇴근 후 집에서 조용히 재충전하는 시간을 가지세요.1972년생: 가까운 지인과 의견 충돌이 생길 수 있으니 섣부른 조언이나 참견은 절대 금물입니다.1984년생: 연인이나 배우자에게 괜한 꼬투리를 잡다 큰 싸움이 될 수 있습니다. 둥글게 생각하세요.1996년생: 감정 기복이 심해지고 우울감이 들 수 있습니다. 좋아하는 취미로 기분 전환을 하세요.소띠 (축)오늘은 양과 소가 정면으로 쾅 충돌하는 날(상충살)입니다. 뿔과 뿔이 부딪히듯 다툼수와 변화가 몹시 심하니, 매사 양보하는 미덕이 절대적으로 필요하며 주말 전 마무리를 철저히 해야 합니다.1949년생: 관절이나 허리를 삐끗할 수 있으니 무리한 움직임이나 무거운 물건을 드는 것은 피하세요.1961년생: 금전적인 손실이나 물건 분실 우려가 있습니다. 지갑 단속을 철저히 하는 것이 낫습니다.1973년생: 직장에서 날카로운 언쟁이 벌어질 수 있습니다. 무조건 내가 먼저 져주는 것이 이득입니다.1985년생: 약속이 갑자기 깨지거나 일정에 차질이 생깁니다. 억지로 풀려 하지 말고 차분히 대처하세요.1997년생: 홧김에 한 충동적인 소비는 후회를 부릅니다. 불금을 즐기되 지출 계획을 잘 세우세요.호랑이띠 (인)나무(호랑이)가 흙(양)에 뿌리를 내리는 형국이라 재물운과 성과가 따릅니다. 바쁘게 움직인 만큼 확실한 보람을 느끼고, 한 주를 깔끔하게 마무리할 수 있는 실속 있는 금요일입니다.1950년생: 뜻밖의 용돈이나 선물을 받아 입가에 미소가 번집니다. 기분 좋게 하루를 보내세요.1962년생: 모임이나 단체에서 든든한 중심 역할을 하며 주변 사람들의 존경과 인정을 받습니다.1974년생: 미뤄둔 업무나 개인적인 일을 깔끔하게 처리하며 큰 성취감을 맛보고 퇴근하게 됩니다.1986년생: 활동력이 왕성해집니다. 퇴근 후 가벼운 운동이나 산책을 하면 활력을 얻을 수 있습니다.1998년생: 아르바이트나 부업에서 기대 이상의 짭짤한 수익을 올릴 수 있어 주머니가 두둑해집니다.토끼띠 (묘)양과 토끼는 아주 훌륭한 합(삼합)을 이룹니다. 대인관계가 매끄러워지고 주변의 따뜻한 배려와 도움을 듬뿍 받아 마음이 한없이 평온해지는 최고의 불금입니다.1951년생: 마음이 잘 통하는 가족이나 지인과 즐거운 대화를 나누며 훈훈한 정을 쌓습니다.1963년생: 뜻밖의 귀인이 나타나 힘을 보태주니 꽉 막혔던 근심이 시원하게 사라집니다.1975년생: 팀 프로젝트에서 훌륭한 팀워크를 자랑하며 직장 내에서 큰 신뢰를 얻게 됩니다.1987년생: 연애운이 크게 상승합니다. 사랑하는 사람과 로맨틱하고 다정한 시간을 맘껏 즐기세요.1999년생: 당신의 다정하고 센스 있는 매력이 돋보여 사람들의 호감을 독차지하는 신나는 날입니다.용띠 (진)용과 양은 서로 미묘하게 불편하고 어긋나는 관계(파살)입니다. 한 주의 마무리가 잘 풀리다가도 막판에 꼬이거나 답답함을 느낄 수 있으니, 무리하지 말고 여유 있게 움직이세요.1952년생: 고집을 내려놓고 가족들의 의견에 귀 기울여야 집안의 평화를 지킬 수 있습니다.1964년생: 내 뜻대로 일이 풀리지 않아도 조급해하지 말고 때를 기다리는 지혜가 필요합니다.1976년생: 불필요한 지출이 늘어날 수 있으니 주말 계획을 세울 때 예산을 철저히 점검하세요.1988년생: 부부나 연인 사이에 사소한 오해가 생길 수 있으니 대화할 때 단어 선택을 조심하세요.2000년생: 약속 시간에 늦거나 일정이 엇갈릴 수 있으니 미리 확인하고 쿨하게 대처하세요.뱀띠 (사)불(뱀)이 흙(양)을 따뜻하게 덥혀주는 날이라 에너지가 넘치고 의욕이 솟구칩니다. 활동적으로 베풀고 움직일수록 행운이 따르며, 동료들과의 관계도 무척 원만한 하루입니다.1953년생: 건강이 크게 호전되고 기력이 솟아납니다. 좋아하는 취미 생활을 마음껏 즐기세요.1965년생: 모임이나 단체에서 리더 역할을 맡아 능력을 발휘하고 사람들을 훌륭히 이끕니다.1977년생: 주말을 대비해 새로운 기획이나 아이디어를 정리하기에 아주 명석해지는 날입니다.1989년생: 당신의 따뜻한 배려가 돋보여 어디를 가든 사람들에게 큰 주목과 호감을 받습니다.2001년생: 학업이나 업무 성취도가 높아 집중력이 발휘되는 기분 좋은 금요일입니다.말띠 (오)양과 말은 눈빛만 봐도 척척 맞는 최고의 단짝(육합)입니다. 모든 일이 물 흐르듯 순조롭게 풀리고, 사랑하는 사람과 즐거운 시간을 보낼 수 있는 만사형통의 하루입니다.1954년생: 집안이 한없이 평안하고 근심 걱정이 싹 사라지니 이보다 더 바랄 것이 없습니다.1966년생: 반가운 옛 친구나 지인이 연락해와 일주일의 스트레스를 완벽히 날려버립니다.1978년생: 새로운 목표나 좋은 소식을 듣게 되어 주말을 맞이하는 마음이 무척 가볍고 설렙니다.1990년생: 연애운이 최고조에 달합니다. 솔로라면 운명적인 인연을 만날 수 있는 길일입니다.2002년생: 친구들과의 우정이 더욱 단단해지며 평생 기억에 남을 즐거운 추억을 남깁니다.양띠 (미)자신의 날을 맞아 자신감이 꽉 차오르지만, 양 두 마리가 모이면 고집이 세지고 시야가 좁아질 수 있습니다. 유연한 사고방식을 가지고 주변을 배려하는 포용력이 필요합니다.1955년생: 피로가 누적될 수 있으니 무리한 활동은 자제하고 퇴근 후에는 무조건 푹 쉬세요.1967년생: 예술적 감각이나 창의력이 돋보이는 날입니다. 조용히 취미 생활을 즐겨보세요.1979년생: 배우자와 사소한 일로 자존심 싸움을 할 수 있습니다. 내가 먼저 양보하면 평화롭습니다.1991년생: 혼자만의 시간을 가지며 차분하게 복잡한 생각을 정리하고 다음 주를 계획해 보세요.2003년생: 겉모습보다는 내실을 가꾸는 데 시간을 투자하는 것이 나중에 더 큰 도움이 됩니다.원숭이띠 (신)흙(양)이 금(원숭이)을 생해주니 든든한 귀인을 만나는 형국입니다. 주변의 따뜻한 지원을 듬뿍 받아 일을 아주 쉽게 처리하고, 기분 좋게 한 주를 마무리하며 힐링합니다.1956년생: 앓던 이가 빠지듯 묵혀둔 고민거리가 귀인의 도움으로 시원하게 해결됩니다.1968년생: 뜻밖의 쏠쏠한 횡재수나 선물이 들어와 하루 종일 입가에 미소가 떠나지 않습니다.1980년생: 직장에서 당신의 헌신을 인정받고 큰 칭찬을 들어 어깨가 으쓱해지는 날입니다.1992년생: 누군가 나에게 좋은 인연을 소개해 줄 수 있습니다. 만남을 주저하지 마세요.2004년생: 두둑한 용돈이 생기거나 아르바이트에서 짭짤한 수입을 얻어 즐겁게 불금을 보냅니다.닭띠 (유)안정적이고 몹시 평온한 하루입니다. 흙의 기운이 닭을 포근하게 감싸주니 마음이 넉넉해지고, 소소한 재물운과 먹을 복이 알차게 따르는 긍정적인 금요일입니다.1957년생: 옛 지인을 만나 즐거운 시간을 보내거나 반가운 연락을 받게 됩니다.1969년생: 금전 흐름이 원활해지고 마음에 여유가 넘치니 가족과 즐거운 저녁 식사를 하세요.1981년생: 계획했던 일들이 걸림돌 없이 순조롭게 진행되어 짜릿한 성취감을 느낍니다.1993년생: 연인과 오붓하고 분위기 좋은 데이트를 즐기기에 완벽합니다. 사랑이 단단해집니다.2005년생: 집중력이 무척 좋아 공부나 독서, 혹은 취미 생활의 능률이 크게 오르는 날입니다.개띠 (술)양과 개는 서로 복잡하게 얽히고 깎아내리는 관계(파살/형살)입니다. 인간관계에서 갈등이 생기거나 오해를 살 수 있으니 언행을 각별히 조심하고 튀는 행동을 삼가야 합니다.1958년생: 건강에 적신호가 켜질 수 있으니 무리하지 말고 일찍 귀가하여 휴식을 취하세요.1970년생: 친척이나 지인과 섣부른 금전 거래는 절대 금물입니다. 큰 손해를 볼 수 있습니다.1982년생: 남의 험담에 동조하면 내가 타깃이 될 수 있습니다. 무조건 입을 무겁게 하세요.1994년생: 연인과 감정싸움이 걷잡을 수 없이 커질 수 있으니 말실수를 철저히 조심하세요.2006년생: 경쟁보다는 양보를 택하세요. 친구와 다투면 서로 상처만 남게 됩니다.돼지띠 (해)양과 돼지는 아주 훌륭한 합(삼합)을 이룹니다. 감수성이 풍부해지고 대인관계가 무척 원만해져, 무엇을 하든 행운과 즐거움이 가득 따르는 행복한 금요일입니다.1959년생: 주변 사람들에게 따뜻하게 베풀면 그것이 곱절의 복이 되어 돌아오는 날입니다.1971년생: 생각지 못한 소소한 재물이 들어오거나 쏠쏠한 이익이 생겨 마음이 풍성해집니다.1983년생: 직장 동료들과 화기애애하게 어울려 즐거운 시너지를 뿜어내고 성과를 올립니다.1995년생: 낭만적이고 로맨틱한 분위기가 연출되는 날입니다. 즐거운 데이트를 계획해 보세요.2007년생: 컨디션이 날아갈 듯 가볍고 의욕이 넘치니 오늘 하루 무엇을 해도 그저 유쾌합니다.