[빅데이터가 점지한 오늘의 운세] 2026년 4월 11일 토요일(음력 2월 24일, 을묘일)

빅데이터로 분석하고 동양 철학으로 풀이했습니다.

AI 도사가 전해드리는 명쾌한 오늘의 운세로 기분 좋은 하루를 시작해 보세요.

AI가 알려주는 오늘의 운세

2026년 4월 11일 토요일(음력 2월 24일, 을묘일)은 ‘푸른 토끼(을묘)’의 날입니다. 위아래가 모두 싱그러운 나무(목)의 기운으로 가득 찬 날입니다. 겉보기에는 토끼처럼 온순하고 부드러워 보이지만, 내면에는 봄날의 새싹처럼 거친 땅을 뚫고 오르는 강인한 생명력과 끈기가 자리 잡고 있는 주말입니다. 예술적인 감수성이 풍부해지고 대인관계에서 유연함이 빛을 발하는 기분 좋은 토요일입니다.쥐띠 (자)토끼와 쥐는 서로 예의를 잃고 묘하게 엇나가는 껄끄러운 관계(자묘형살)입니다. 주말을 맞아 들뜬 마음에 의도치 않게 상대방의 기분을 상하게 하거나, 반대로 상처받을 수 있으니 언행을 각별히 조심해야 합니다.1948년생: 잣대를 너무 엄격하게 대지 말고, 자녀나 아랫사람의 실수를 너그럽게 감싸주세요.1960년생: 피로가 쉽게 누적될 수 있습니다. 억지로 주말 약속을 잡기보다 집에서 조용히 휴식하세요.1972년생: 부부나 가까운 지인 사이에 사소한 오해가 싹틀 수 있습니다. 자존심을 버리고 대화로 푸세요.1984년생: 모임이나 동호회에서 엉뚱한 구설수에 오를 수 있으니 가벼운 농담도 가려서 해야 합니다.1996년생: 연인과 뾰족한 말로 다툴 수 있습니다. 욱하는 마음에 헤어지자는 둥 선을 넘지 마세요.소띠 (축)토끼(나무)가 소(흙)를 누르는 형국이라 심리적인 압박감을 느낄 수 있습니다. 주말 일정이 맘처럼 풀리지 않아 답답해도, 소처럼 묵묵히 끈기를 발휘하면 오후에는 결국 편안함을 찾습니다.1949년생: 소화가 잘 안되거나 체할 수 있으니 밀가루나 차가운 음식은 피하는 것이 좋습니다.1961년생: 금전적인 손해를 볼 수 있으니 섣부른 경조사 지출이나 투자는 멈추고 지갑을 닫으세요.1973년생: 주말임에도 밀린 업무나 무거운 책임감이 신경 쓰입니다. 하나씩 차근차근 해결하세요.1985년생: 내 의견만 너무 고집하면 동료나 가족과 마찰이 생깁니다. 주변의 팁을 유연하게 수용하세요.1997년생: 다른 사람의 주말 SNS와 내 현실을 비교하며 우울해하지 마세요. 당신만의 페이스가 정답입니다.호랑이띠 (인)비슷한 나무의 기운이 만나니 친구나 가족과 으쌰으쌰 협력하면 아주 큰 시너지가 납니다. 경쟁보다는 상생과 양보를 택할 때 훨씬 더 유쾌하고 즐거운 주말을 보내게 됩니다.1950년생: 마음이 잘 맞는 옛 친구를 만나 회포를 풀고 즐거운 에너지를 듬뿍 충전합니다.1962년생: 주변의 적극적인 도움으로 꽉 막혔던 고민이 뻥 뚫립니다. 혼자 끙끙 앓지 마세요.1974년생: 새로운 동호회나 단체 활동, 주말 모임을 주도하기에 아주 훌륭하고 분위기 좋은 날입니다.1986년생: 가만히 집에 있기보다는 밖으로 나가 사람들을 만날수록 행운이 졸졸 따릅니다.1998년생: 자신감이 넘치고 활력이 돕니다. 평소 미뤄뒀던 취미 활동이나 새로운 배움에 투자해 보세요.토끼띠 (묘)자신의 날을 만났지만, 토끼 두 마리가 모이면(자형살) 예민함과 까칠함이 배가 될 수 있습니다. 별일 아닌 가족들의 피드백에도 스트레스를 받고 방어적으로 변할 수 있으니 마인드 컨트롤이 생명입니다.1951년생: 가족이나 배우자에게 짜증을 내기 쉽습니다. 한 번 더 생각하고 부드럽게 웃어넘기세요.1963년생: 남의 일에 오지랖을 부렸다가 주말 내내 덤터기를 쓸 수 있습니다. 철저히 내 휴식에만 집중하세요.1975년생: 갑작스러운 외출이나 일정의 사소한 변동이 생겨 마음이 어수선하고 피곤해집니다.1987년생: 연인과 사소한 연락 문제로 다툴 수 있습니다. 알량한 자존심을 꺾고 한발 먼저 양보하세요.1999년생: 스트레스 해소를 핑계로 한 충동구매 욕구가 강해집니다. 신용카드 결제를 잠시 멈추세요.용띠 (진)토끼와 용은 서로 훼방을 놓고 마음을 긁는 관계(해살)입니다. 굳게 믿었던 지인에게 실망하거나 배신감을 묘하게 느낄 수 있으니, 중요한 약속은 꼼꼼히 확인하고 인간관계를 조심하세요.1952년생: 헛소문이나 남의 말에 흔들리지 말고 묵묵히 내 주관을 지키는 것이 이득입니다.1964년생: 부동산이나 문서 관련 계약은 절대 서두르지 말고 돋보기를 들이대 깐깐히 살피세요.1976년생: 모임에서 누군가의 은근한 핀잔이나 훼방이 있을 수 있으나 지혜롭게 웃어넘기세요.1988년생: 연인 사이에 감춰둔 비밀이 드러나거나 오해가 쌓일 수 있습니다. 솔직한 대화가 답입니다.2000년생: 아무리 친한 친구라도 주말에 들어오는 금전 거래는 절대, 무조건 피해야 합니다.뱀띠 (사)나무(토끼)가 불(뱀)을 활활 살려주는 형국이라 에너지가 솟구칩니다. 봄나들이를 가거나 사람들을 만나기에 막힘없이 술술 좋은 성과를 내고 윗사람의 칭찬을 한 몸에 받는 훌륭한 날입니다.1953년생: 건강이 크게 호전되고 기력이 솟아납니다. 가벼운 나들이나 산책으로 맑은 공기를 듬뿍 마시세요.1965년생: 귀인의 든든한 도움으로 명예가 올라가고 모임에서 당신의 능력을 확실히 인정받습니다.1977년생: 주말이지만 쏠쏠한 정보나 이익을 챙길 수 있습니다. 어깨가 한껏 으쓱해지는 토요일입니다.1989년생: 당신의 매력과 패션 감각이 유독 돋보여 이성에게 큰 인기를 끌고 시선을 확 사로잡습니다.2001년생: 미뤄둔 시험공부나 자격증 준비에 무서울 정도로 집중이 잘 되어 짜릿한 성취감을 느낍니다.말띠 (오)토끼와 말은 서로 어긋나고 튕겨내는 관계(파살)입니다. 완벽하게 세운 토요일 나들이 계획이 갑자기 변경되거나 약속이 깨질 수 있습니다. 짜증 내지 말고 유연한 플랜 B를 가동하세요.1954년생: 자녀나 아랫사람과 소통의 벽을 느낄 수 있으니 잔소리는 무조건 접어두고 지갑만 여세요.1966년생: 겉모습은 몹시 화려하지만 막상 뚜껑을 열어보면 실속이 텅 비어 있는 모임일 수 있습니다.1978년생: 가족 나들이에 예상치 못한 교통체증이나 엉뚱한 변수가 생기니, 출발 전 코스를 두 번 확인하세요.1990년생: 친구들이나 연인과의 데이트 장소나 시간이 갑자기 취소되거나 펑크 날 수 있습니다.2002년생: 스트레스를 핑계로 한 쓸데없는 과소비나 충동구매의 유혹이 강해집니다. 지갑을 단단히 닫아두세요.양띠 (미)토끼와 양은 아주 훌륭한 환상의 파트너(삼합)를 이룹니다. 하는 일마다 순풍에 돛 단 듯 순조롭게 풀리고 주변의 전폭적인 도움을 받아 목표를 가뿐히 달성하는 대길의 주말입니다.1955년생: 마음이 한없이 평온하고 지긋지긋하던 근심 걱정이 봄눈 녹듯 시원하게 완벽히 사라집니다.1967년생: 뜻밖의 쏠쏠한 재물이 들어오거나 모임에서 기분 좋은 횡재수가 있습니다. 즐기세요.1979년생: 가족들과 함께하는 시간이 무척 평화롭고, 묵은 오해가 풀리며 가정에 화목이 깃듭니다.1991년생: 짝사랑하던 사람과 부쩍 가까워지거나 연인과 깊고 따뜻한 사랑을 다시 확인합니다.2003년생: 치열하게 노력한 평일의 보상을 듬뿍 받아 몸과 마음이 몹시 가볍고 즐거운 하루입니다.원숭이띠 (신)토끼와 원숭이는 서로 예민해지고 신경을 긁는 관계(원진/귀문살)입니다. 주말인데도 묘하게 신경이 날카로워져 별일 아닌 일에 화를 낼 수 있으니, 무리한 약속보다는 조용한 휴식이 필요합니다.1956년생: 컨디션 관리에 유의하고 사람이 너무 붐비고 시끄러운 핫플은 피하는 것이 상책입니다.1968년생: 부부 싸움이 크게 번질 수 있으니 상대방의 아픈 단점을 굳이 들추어내지 마세요.1980년생: 뜻밖의 억울한 구설수에 휘말릴 수 있으니 지인 모임에서도 입을 꾹 무겁게 닫으세요.1992년생: 일이나 약속이 내 계획과 정반대로 돌아가 답답할 수 있습니다. 억지로 풀려 하지 마세요.2004년생: 절친한 친구에게 몹시 서운한 마음이 들어도 오늘은 꾹 참는 것이 관계 유지에 절대 유리합니다.닭띠 (유)오늘은 토끼와 닭이 정면으로 쾅 충돌하는 날(상충살)입니다. 날카로운 쇠붙이가 나무를 베듯 다툼수나 사고수가 있으니, 주말이지만 매사 양보하고 외출 시 운전과 안전을 최우선으로 해야 합니다.1957년생: 관절이나 뼈 건강을 조심하고, 등산이나 무리한 야외 활동은 가급적 다음으로 미루세요.1969년생: 급하게 서두르다 모처럼의 주말 나들이를 와르르 그르칠 수 있습니다. 천천히 다시 확인하세요.1981년생: 모임이나 가족 사이에서 큰 소리가 오갈 수 있습니다. 억울해도 무조건 내가 먼저 숙여야 편합니다.1993년생: 연인과 이별수가 짙게 비치니 감정적인 대응이나 막말은 절대, 무조건 자제해야 합니다.2005년생: 홧김에 예상치 못한 큰 지출이나 결제를 할 수 있습니다. 신용카드를 눈에 띄지 않게 숨기세요.개띠 (술)토끼와 개는 눈빛만 봐도 척척 맞는 단짝 친구(육합)입니다. 주말 모임이나 나들이에서 최고의 파트너를 만나 완벽한 호흡을 자랑하며, 일이 술술 풀리는 최상의 하루입니다.1958년생: 집안에 큰 경사가 생기거나 가족 간의 묵은 오해가 씻은 듯 풀리고 화합이 아주 잘 됩니다.1970년생: 좋은 인연이나 나와 코드가 딱 맞는 훌륭한 지인을 우연히 만나게 되어 기분이 몹시 좋습니다.1982년생: 나를 결정적으로 밀어주는 귀인이 나타나 그동안의 피로와 스트레스를 한 방에 해결해 줍니다.1994년생: 솔로 탈출의 완벽한 기회입니다! 마음에 드는 사람이 있다면 용기 내어 당당히 데이트를 신청하세요.2006년생: 학업 성취도가 눈에 띄게 높아져 머리에 쏙쏙 들어오고, 밀린 과제를 끝내어 성취감이 큽니다.돼지띠 (해)토끼와 돼지는 좋은 합(삼합)을 이룹니다. 대인관계가 무척 원만해지고 포용력이 넓어지며, 가족이나 지인들과 둥글게 어울려 즐겁고 유쾌한 주말 분위기를 만끽하는 날입니다.1959년생: 내가 주변에 베푼 친절과 정성이 곱절의 복이 되어 돌아오는 날입니다. 넉넉하게 베푸세요.1971년생: 재물운이 상승 기류를 타니 소소한 횡재수나 기분 좋은 선물로 주말 내내 든든합니다.1983년생: 친구나 지인들과 가볍게 티타임이나 산책을 가지면 무거웠던 마음이 무서울 정도로 가벼워집니다.1995년생: 새로운 동호회 활동이나 봄나들이 데이트를 계획하기에 더없이 훌륭하고 로맨틱한 날입니다.2007년생: 친구들과의 우정이 더욱 깊고 돈독해지며, 잊지 못할 즐겁고 유쾌한 인생샷을 잔뜩 남깁니다.