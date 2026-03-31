[빅데이터가 점지한 오늘의 운세] 2026년 4월 12일 일요일(음력 2월 25일, 병진일)

빅데이터로 분석하고 동양 철학으로 풀이했습니다.

AI 도사가 전해드리는 명쾌한 오늘의 운세로 기분 좋은 하루를 시작해 보세요.

AI가 알려주는 오늘의 운세

Gemini의 응답2026년 4월 12일 일요일(음력 2월 25일, 병진일)의 띠별 운세를 전해드립니다.주말의 마지막 날인 오늘은 ‘붉은 용(병진)’의 날입니다. 밝고 뜨거운 태양(병화) 아래 만물이 생동하는 비옥한 땅(진토)을 딛고 비상하는 용의 형상입니다. 강렬한 에너지와 생명력이 넘쳐흐르는 날로, 활기차게 야외 활동을 즐기거나 다가오는 새로운 한 주를 위한 원대한 계획을 세우기에 아주 훌륭한 기운이 흐릅니다. 다만 열정이 지나쳐 다혈질적인 모습이 튀어나올 수 있으니 여유로운 미소를 잃지 마세요.쥐띠 (자)용과 쥐는 눈빛만 봐도 척척 통하는 완벽한 파트너(삼합)입니다. 쥐의 영리함이 용의 스케일을 만나 엄청난 시너지를 내니, 가만히 있어도 귀인이 돕고 만사가 편안하게 흘러가는 대길의 일요일입니다.1948년생: 집안에 훈훈한 웃음꽃이 피고 자녀나 손주에게서 마음 따뜻해지는 소식을 듣습니다.1960년생: 뜻밖의 기분 좋은 선물이 들어오거나 소소한 횡재수가 있어 하루 종일 미소가 번집니다.1972년생: 미뤄두었던 골칫거리들이 가족의 도움으로 시원하게 해결되며 홀가분하게 휴식합니다.1984년생: 동호회나 모임에서 훌륭한 리더십을 발휘하며 사람들의 칭찬과 굳건한 신뢰를 얻습니다.1996년생: 연애운이 최상입니다. 마음에 꼭 드는 이상형을 만나거나 연인과의 애정이 무척 깊어집니다.소띠 (축)같은 흙의 기운끼리 부딪히고 깨지는 형국(파살)이라 다소 답답함을 느낄 수 있습니다. 완벽하게 세운 주말 계획이 어긋날 수 있으니, 무리하게 밀어붙이기보다 집에서 차분하게 대안을 찾는 유연함이 필요합니다.1949년생: 소화기 계통이나 위장 건강을 조심하세요. 밀가루나 기름진 음식은 피하는 게 상책입니다.1961년생: 굳게 믿었던 지인에게 묘한 서운함을 느낄 수 있습니다. 애초에 기대를 조금 낮추세요.1973년생: 가족이나 배우자와 의견 대립이 팽팽해질 수 있습니다. 정면충돌은 무조건 피하고 양보하세요.1985년생: 고집을 뻣뻣하게 부리면 완전히 고립됩니다. 주변 사람의 조언을 열린 마음으로 귀담아들으세요.1997년생: 친구와 사소한 오해로 다툴 수 있습니다. 먼저 부드럽게 웃으며 사과하면 금방 풀립니다.호랑이띠 (인)따뜻한 태양과 비옥한 흙이 나무(호랑이)를 쑥쑥 키워주는 형국입니다. 활동적으로 움직이고 사람들을 만날수록 행운이 졸졸 따르며, 새로운 취미에 도전하기에 아주 적합하고 긍정적인 하루입니다.1950년생: 반가운 옛 지인이 찾아오거나 멀리서 기쁜 소식을 들어 하루 종일 활력이 넘칩니다.1962년생: 묵혀둔 집안일이나 개인적인 업무를 깔끔하게 처리하며 아주 큰 성취감을 맛봅니다.1974년생: 동호회나 모임에서 당신의 명예가 쑥쑥 올라가고 사람들의 칭송을 듬뿍 받습니다.1986년생: 주저하던 봄나들이나 새로운 스포츠를 시작하기에 완벽한 타이밍입니다. 망설이지 마세요.1998년생: 학업이나 자기 계발에 있어 놀라운 집중력을 발휘해 눈에 띄는 훌륭한 성과를 냅니다.토끼띠 (묘)용과 토끼는 서로 훼방을 놓고 마음을 긁는 껄끄러운 관계(해살)입니다. 의도치 않게 가까운 사람에게 상처를 주거나, 반대로 뒤통수를 맞을 수 있으니 인간관계에서 각별히 입을 무겁게 닫아야 합니다.1951년생: 가족 간에 사소한 불화나 오해가 생길 수 있으니 무조건 언행을 둥글고 부드럽게 하세요.1963년생: 금전적인 손해를 볼 수 있으니 섣부른 경조사 지출이나 지인과의 돈거래는 미루세요.1975년생: 모임에서 누군가의 은근한 핀잔을 들을 수 있습니다. 억울해도 눈치껏 유연하게 웃어넘기세요.1987년생: 연인에게 무심코 던진 뾰족한 농담이 이별의 큰 불씨가 될 수 있습니다. 말실수를 조심하세요.1999년생: 감정 기복이 파도처럼 심해질 수 있습니다. 시끄러운 약속보다는 혼자만의 조용한 휴식이 낫습니다.용띠 (진)자신의 날을 만났지만, 거대한 용 두 마리가 모이면(자형살) 자존심 대결을 하거나 완벽주의로 스스로를 볶아댈 수 있습니다. 내 주장만 고집하는 아집을 버리고 둥글게 생각하는 넉넉한 여유가 필요합니다.1952년생: 혈압 관리에 유의하고 사소한 일에 불같이 흥분하거나 화를 내는 것을 무조건 피하세요.1964년생: 형제나 가까운 지인과 금전적인 문제나 섭섭함으로 크게 다툴 수 있으니 먼저 양보하세요.1976년생: 주말임에도 내일의 업무 생각에 과로할 수 있습니다. 틈틈이 차 한 잔의 휴식을 억지로라도 챙기세요.1988년생: 화려한 겉치레보다는 철저하게 실속을 챙겨야 합니다. 허세 뒤에는 씁쓸한 허무함이 따릅니다.2000년생: 친구와 쓸데없는 경쟁이나 기싸움을 하려 하지 말고, 서로 밀어주는 상생의 길을 찾으세요.뱀띠 (사)뜨거운 불(뱀)이 비옥한 흙(용)을 단단하게 구워 생해주니 아주 든든한 지원군을 등 뒤에 얻은 격입니다. 주변의 따뜻한 배려와 적극적인 도움으로 일 처리가 수월해지고 마음이 무척 평온합니다.1953년생: 컨디션이 눈에 띄게 호전되고 기력이 솟아납니다. 화초를 가꾸거나 가벼운 산책을 추천합니다.1965년생: 뜻밖의 소소한 횡재수나 반가운 선물이 쏙 들어올 수 있습니다. 기분 좋게 하루를 누리세요.1977년생: 묵혀뒀던 복잡한 생각들이 가족들과의 대화를 통해 유쾌하고 시원하게 풀리는 기분 좋은 날입니다.1989년생: 짝사랑하던 사람과 부쩍 가까워지거나 연인과 깊고 낭만적인 데이트를 즐기며 사랑을 확인합니다.2001년생: 미뤄둔 과제나 시험 합격, 성적 향상 등 그동안 땀 흘려 노력한 만큼의 값진 결실을 봅니다.말띠 (오)강력한 열정을 품은 용의 기운을 받아 말의 역동적인 활동력이 더욱 찬란하게 빛을 발합니다. 바쁘게 움직이고 사람을 만날수록 에너지가 넘치고 행운이 쏠쏠하게 따르는 활기찬 일요일입니다.1954년생: 밖으로 나가 가벼운 나들이나 약속을 잡기에 아주 흠잡을 데 없는 훌륭하고 맑은 날입니다.1966년생: 예상치 못한 반가운 지인이 찾아와 껄껄 웃으며 일주일의 스트레스를 완벽하게 날려버립니다.1978년생: 당신의 숨겨진 재능과 매력을 마음껏 펼칠 수 있는 완벽한 무대가 짠하고 마련됩니다. 즐기세요!1990년생: 솔로라면 동호회나 모임 자리에서 단연 돋보이는 매력으로 인기인의 자리를 톡톡히 차지합니다.2002년생: 친구들과의 우정이 단단하게 돈독해지고, 잊지 못할 즐겁고 유쾌한 인생샷과 추억을 잔뜩 만듭니다.양띠 (미)용과 양은 서로 미묘하게 불편하고 어긋나는 관계(파살)입니다. 주말 일정이 잘 풀리다가도 막판에 꼬이거나 답답함을 느낄 수 있으니, 무리하게 나서지 말고 여유 있게 집에서 머무는 편이 유리합니다.1955년생: 낙상 사고 등 뼈나 관절 부상을 조심하고 급하게 서두르거나 무거운 것을 드는 행동은 삼가세요.1967년생: 굳게 약속했던 일정이 어긋날 수 있으니 외출 전 한 번 더 꼼꼼하게 확인해야 뒤탈이 없습니다.1979년생: 모임에서 엉뚱한 구설수나 뒷담화에 휘말릴 수 있으니 가급적 입을 꾹 무겁게 닫고 경청만 하세요.1991년생: 연인에게 과도하게 집착하거나 질투심을 내보이면 사이가 무섭게 멀어집니다. 넉넉히 배려하세요.2003년생: 약속이 취소되거나 학업이 손에 잡히지 않아 잡생각이 많아지는 심란한 날입니다. 일찍 푹 쉬세요.원숭이띠 (신)용과 원숭이는 최고의 찰떡 파트너(삼합)입니다. 당신의 톡톡 튀는 재주와 용의 듬직한 힘이 만나 엄청난 시너지 효과를 냅니다. 어디를 가나 대접받고 즐거움이 가득한 만사형통의 일요일입니다.1956년생: 앓던 이가 빠지듯 묵혀둔 고민이나 골칫거리가 귀인의 든든한 도움으로 시원하게 싹 해결됩니다.1968년생: 재물운이 크게 상승하여 주머니가 두둑해집니다. 가족들에게 기분 좋게 맛있는 외식을 쏘세요.1980년생: 모임에서 훌륭한 리더십을 발휘하여 눈에 띄게 분위기를 주도하고 사람들에게 듬뿍 인정을 받습니다.1992년생: 당신의 끼와 매력을 100% 발산할 기회가 옵니다. 주저하지 말고 무대의 중심에 당당히 서세요.2004년생: 동성, 이성 가릴 것 없이 인기가 폭발하고 우정이 깊어지는 아주 신나고 경쾌한 하루입니다.닭띠 (유)용과 닭은 서로를 완벽하게 보완해 주는 육합(최고의 궁합)을 이룹니다. 서로 부족한 점을 채워주며 꼬였던 인간관계나 복잡한 마음이 술술 풀리는 기분 좋고 몹시 행복한 일요일입니다.1957년생: 집안에 큰 경사가 생기거나 멀리서 자녀가 기쁜 소식과 함께 찾아와 함박웃음을 짓습니다.1969년생: 생각하고 추진하는 주말 계획마다 걸림돌 없이 순조롭게 술술 풀리니 절로 콧노래가 나옵니다.1981년생: 미혼이라면 진지한 결혼 이야기가 오가거나 평생을 함께할 훌륭한 배필을 만날 긍정적인 운입니다.1993년생: 대인관계에서 승승장구하며 능력을 인정받는 날입니다. 자신감을 꽉 채우고 당당하게 행동하세요.2005년생: 취미 활동이나 아르바이트에서 눈부신 활약을 펼치며 큰 칭찬을 듬뿍 듣고 벅찬 보람을 느낍니다.개띠 (술)오늘은 용과 개가 정면으로 강력하게 충돌하는 날(상충살)입니다. 거대한 흙과 흙이 부딪혀 지진이 나듯 다툼수와 변화가 몹시 심하니, 일요일의 유혹을 뿌리치고 매사 납작 엎드려 조심해야 합니다.1958년생: 컨디션 난조로 병원이나 약국에 갈 일이 생길 수 있으니 따뜻한 차를 마시며 무조건 푹 쉬세요.1970년생: 홧김에 하는 보증이나 섣부른 금전 거래는 절대 금물입니다. 지갑을 아주 깊숙이 숨겨두세요.1982년생: 배우자나 가족과 날카로운 마찰이 생길 수 있습니다. 억울해도 꾹 참고 내가 먼저 꼬리를 내리세요.1994년생: 연인과 큰 싸움으로 이별수가 짙게 비치니 감정적인 욱하는 대응이나 막말은 무조건 참아야 합니다.2006년생: 친한 친구와 절교할 수도 있는 큰 위기가 올 수 있습니다. 말을 거두고 한 템포 푹 쉬어가세요.돼지띠 (해)용과 돼지는 서로 엇나가고 핑계를 대기 쉬운 껄끄러운 관계(원진살)입니다. 모처럼의 휴일인데도 괜히 마음이 심란해지고 친한 사람조차 밉게 보일 수 있습니다. 철저한 감정 조절이 생명입니다.1959년생: 남의 말에 일희일비하여 기분을 망치지 말고 나만의 흔들리지 않는 주관과 평정심을 지키세요.1971년생: 화려한 겉치레에 돈을 쓰기보다는 내실을 다지고 오늘 하루는 집에서 조용히 넘기는 것이 중요합니다.1983년생: 지인들과 경쟁하거나 자존심을 뻣뻣하게 세우기보다 무조건 져주고 양보하는 것이 최종 이득입니다.1995년생: 마음에 드는 이성이 있거나 데이트가 있어도 오늘은 조용히 관망하거나 일찍 헤어지는 게 낫습니다.2007년생: 시끌벅적한 모임보다는 혼자만의 조용한 시간을 가지며 차분하게 음악을 듣고 마음을 정리하세요.