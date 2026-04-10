[빅데이터가 점지한 오늘의 운세] 2026년 4월 16일 목요일(음력 2월 29일, 경신일)

빅데이터로 분석하고 동양 철학으로 풀이했습니다.

AI 도사가 전해드리는 명쾌한 오늘의 운세로 기분 좋은 하루를 시작해 보세요.

AI가 알려주는 오늘의 운세

2026년 4월 16일 목요일(음력 2월 29일, 경신일)의 띠별 운세를 전해드립니다.오늘은 ‘하얀 원숭이(경신)’의 날입니다. 단단한 바위(경금) 산 위를 이리저리 뛰노는 원숭이(신금)의 형상으로, 60갑자 중에서도 맺고 끊음이 가장 확실하며 폭발적인 추진력이 돋보이는 날입니다. 의리가 강하고 한 번 결정한 일은 뚝심 있게 밀어붙이는 에너지가 넘치지만, 자기주장이 너무 강해져 타인과 부딪힐 수 있으니 부드러운 융통성을 한 스푼 더하는 것이 목요일을 지혜롭게 보내는 비결입니다.쥐띠 (자)원숭이와 쥐는 눈빛만 봐도 척척 통하는 최고의 단짝(삼합)입니다. 단단한 바위에서 시원한 물이 솟아나듯(금생수), 윗사람이나 귀인의 적극적인 도움을 받아 막혔던 일이 시원하게 뚫리는 대길의 날입니다.1948년생: 아랫사람이나 자녀에게서 아주 기분 좋고 뜻밖의 반가운 소식을 듣습니다.1960년생: 그동안 공들였던 문서나 투자에서 쏠쏠하고 기분 좋은 결실을 맺게 됩니다.1972년생: 직장에서 당신의 묵묵한 능력이 완벽히 빛을 발하며 리더십을 크게 인정받습니다.1984년생: 동료들과 척척 맞는 호흡으로 업무 시너지가 폭발합니다. 당당히 앞으로 나서세요.1996년생: 연애운이 아주 좋습니다. 소개팅이나 미팅에서 당신의 톡톡 튀는 매력이 단연 돋보입니다.소띠 (축)흙(소)이 쇠(원숭이)를 묵묵히 받쳐주는 형국입니다. 화려하게 나서거나 요행을 바라기보다는, 평소처럼 묵묵히 내실을 다지며 차분하게 한 걸음씩 전진할 때 가장 단단하고 값진 성과를 얻습니다.1949년생: 피로가 쌓이기 쉬운 목요일입니다. 무리한 외출보다는 집에서 푹 쉬며 기력을 보충하세요.1961년생: 금전운은 무난하나 지나친 욕심을 부리면 오히려 탈이 납니다. 얌전한 현상 유지가 최선입니다.1973년생: 직장에서 조용히 내 할 일만 완벽하게 처리하면 무거운 책임감 속에서도 벅찬 보람을 느낍니다.1985년생: 경쟁에 휩쓸리지 말고 당신만의 묵직한 페이스를 잃지 않으면 여유롭게 승리합니다.1997년생: 복잡하고 시끄러운 모임보다는 퇴근 후 조용히 혼자서 자기계발에 집중하기 훌륭한 날입니다.호랑이띠 (인)오늘은 원숭이와 호랑이가 정면으로 쾅 충돌하는 날(상충살)입니다. 쇳덩이와 나무가 강하게 부딪히듯 이동 중에 억울한 다툼수나 사고수가 짙으니, 매사 납작 엎드리고 안전을 최우선으로 해야 합니다.1950년생: 장거리 운전이나 위험한 외출은 무조건 피하는 것이 좋습니다. 낙상 사고에 유의하세요.1962년생: 섣부른 금전 거래나 보증은 뼈아픈 손해를 부릅니다. 지갑을 아주 깊숙이 숨겨두세요.1974년생: 직장 상사나 동료와 날카로운 마찰이 생길 수 있습니다. 정면충돌은 무조건 피해야 평화롭습니다.1986년생: 의욕이 앞서 섣부르게 일을 벌이면 잔실수가 쏟아집니다. 출퇴근길 운전 시비도 조심하세요.1998년생: 욱하는 마음에 친한 친구나 연인에게 씻을 수 없는 상처를 줄 수 있습니다. 입을 꾹 닫으세요.토끼띠 (묘)원숭이와 토끼는 서로 몹시 예민하게 긁어대는 껄끄러운 관계(원진/귀문살)입니다. 피로가 몰려와 괜히 눈에 거슬리고 짜증이 확 치밀어 오를 수 있으니, 남을 신경 쓰기보다 나만의 공간에서 마음을 다스려야 합니다.1951년생: 신경성 두통이나 소화불량을 조심하세요. 마음을 편안하게 먹는 것이 최고의 보약입니다.1963년생: 가까운 가족이나 친척의 일에 오지랖을 부렸다가 나만 덤터기를 쓸 수 있으니 모른 척 넘어가세요.1975년생: 내 뜻과 다르게 업무나 일정이 꼬여 짜증이 나도 융통성 있게 플랜 B로 둥글게 웃어넘기세요.1987년생: 밖에서 받은 스트레스를 애꿎은 연인이나 가족에게 화풀이하지 마세요. 분위기만 싸늘해집니다.1999년생: 집중력이 뚝 떨어지고 잡생각이 많아집니다. 시끄러운 핫플보다는 조용한 집에서 푹 쉬세요.용띠 (진)원숭이와 용은 환상의 시너지를 내는 완벽한 파트너(삼합)입니다. 당신의 넓은 포부와 원숭이의 재주가 만나 무한한 에너지를 뿜어내니, 어디를 가든 존경받고 장애물 없이 만사형통으로 흘러갑니다.1952년생: 대인관계가 유독 빛나 어딜 가나 대접을 받고 모임의 훌륭한 리더 역할을 톡톡히 합니다.1964년생: 재물운과 문서운이 크게 상승하여 주머니가 두둑해집니다. 기분 좋게 콧노래가 나옵니다.1976년생: 눈빛만 봐도 척척 통하는 귀인이나 파트너를 만나 막혔던 업무가 시원하고 깔끔하게 뚫립니다.1988년생: 번뜩이는 아이디어나 기획안이 상사에게 채택되어 능력을 완벽히 인정받고 어깨가 으쓱해집니다.2000년생: 미뤄둔 과제나 자격증 시험 등에서 아주 좋은 결실을 봅니다. 홀가분하게 저녁을 즐기세요.뱀띠 (사)원숭이와 뱀은 찰떡처럼 합(合)이 맞다가도 묘하게 꼬이는 형(刑)의 관계입니다. 오전에는 의기투합하여 아주 즐겁게 시작하지만 늦은 오후에 어긋날 수 있으니, 매사 맺고 끊음을 칼같이 확실하게 해야 합니다.1953년생: 남의 일에 무심코 참견했다가 혼자 덤터기를 쓸 수 있습니다. 철저히 내 일에만 집중하세요.1965년생: 동업 제안이나 섣부른 투자가 들어오면 며칠 미루고 신중하게 검토해야 손해를 피합니다.1977년생: 업무가 다 된 밥에 코 빠뜨리듯 막판에 엎어질 수 있습니다. 퇴근 전까지 절대 서류에서 눈을 떼지 마세요.1989년생: 직장에서 동료와 업무 성과를 놓고 쓸데없는 경쟁을 할 수 있습니다. 쿨하게 페어플레이 하세요.2001년생: 약속이 갑자기 변경되거나 펑크 날 수 있습니다. 짜증 내지 말고 쿨하게 밀린 휴식을 취하세요.말띠 (오)불(말)이 단단한 쇠(원숭이)를 제련하느라 열을 뿜어내는 형국입니다. 목요일을 맞아 의욕은 몹시 앞서지만 체력 소모가 크고 스트레스를 받을 수 있으니, 빡빡한 일정보다는 여유로운 현상 유지에 주력하세요.1954년생: 피로가 쉽게 누적될 수 있습니다. 억지로 저녁 약속을 잡기보다 집에서 푹 쉬는 것이 최고입니다.1966년생: 예상치 못한 지출이 훅 나갈 수 있습니다. 외식이나 쇼핑을 할 때 지갑 사정을 한 번 더 꼼꼼히 점검하세요.1978년생: 책임감이 무겁게 느껴져 어깨가 뻐근한 날입니다. 동료와 업무를 현명하게 적절히 분담하세요.1990년생: 화려한 유행이나 핫플을 좇다 텅 빈 지갑을 보게 됩니다. 내실을 챙기고 홧김의 과소비를 꾹 참으세요.2002년생: 마음은 밖으로 붕 떠 있지만 컨디션이 안 따라줍니다. 가벼운 스트레칭으로 굳은 몸만 살짝 푸세요.양띠 (미)흙(양)이 쇠(원숭이)를 단단하게 생해주니 무척 평온하고 안정적인 날입니다. 주변의 따뜻한 배려를 듬뿍 받아 어려운 일을 아주 쉽게 처리하고, 일주일 동안 노력한 보람을 슬슬 느끼게 되는 기분 좋은 하루입니다.1955년생: 앓던 이가 빠지듯 묵혀둔 골칫거리가 가족이나 귀인의 든든한 도움으로 시원하게 싹 해결됩니다.1967년생: 뜻밖의 쏠쏠한 횡재수나 기분 좋은 선물이 쏙 들어와 하루 종일 입가에 미소가 떠나지 않습니다.1979년생: 당신의 다정한 헌신과 성실함을 상사가 알아주고 칭찬을 듬뿍 해 어깨가 으쓱해지는 날입니다.1991년생: 당신의 따뜻하고 센스 있는 매력이 돋보여 사람들의 호감을 독차지하는 신나는 목요일입니다.2003년생: 치열하게 땀 흘려 노력한 만큼의 보상을 아주 달콤하게 받는 무척 긍정적이고 유쾌한 하루입니다.원숭이띠 (신)자신의 날을 만났습니다. 두뇌 회전이 몹시 빠르고 결단력이 넘쳐 업무 처리가 완벽하지만, 원숭이 두 마리가 모이면 자만심이 하늘을 찌를 수 있습니다. 섣부른 꾀를 부리기보다 겸손하게 행동하세요.1956년생: 고집을 뻣뻣하게 부리면 가족들과 완전히 고립됩니다. 배우자의 쓴소리도 부드럽게 수용하세요.1968년생: 말 한마디에 천 냥 빚을 갚거나 만들 수 있습니다. 회의나 모임에서 언행을 각별히 신중히 하세요.1980년생: 당신의 숨겨둔 재능을 100% 뽐낼 무대가 열립니다. 당당하게 실력을 보여주되 동료를 배려하세요.1992년생: 너무 앞서 나가거나 잘난 척을 하면 경쟁자들의 질투를 받습니다. 템포를 조절하고 겸손을 유지하세요.2004년생: 톡톡 튀는 매력으로 동성, 이성 가릴 것 없이 인기가 쑥쑥 올라가는 몹시 신나고 경쾌한 날입니다.닭띠 (유)비슷한 쇠(금)의 기운끼리 만나 묘한 경쟁심이 생기면서도 승부욕이 강해집니다. 남을 의식하고 헐뜯기보다는 묵묵히 내 실력을 키우는 데 에너지를 긍정적으로 집중하면 아주 훌륭한 결과를 얻습니다.1957년생: 겉모습에 신경 쓰고 옷차림을 단정히 하면 아주 기분 좋고 유익한 만남이 척척 성사됩니다.1969년생: 자신의 주장을 너무 굽히지 않으면 모임 분위기가 싸해집니다. 둥글게 져주는 여유를 가지세요.1981년생: 직장 동료와 업무 성과를 비교하며 스트레스받지 마세요. 당신은 당신의 마이웨이 속도대로 훌륭합니다.1993년생: 연인 사이에 불필요한 자존심 싸움이나 묘한 기싸움을 피하세요. 져주는 것이 완벽히 이기는 겁니다.2005년생: 공부나 과제에서 끓어오르는 승부욕을 긍정적으로 불태우면 놀라운 집중력을 발휘해 성과를 냅니다.개띠 (술)흙(개)이 금(원숭이)을 단단하게 챙겨주고 생해주는 베푸는 날입니다. 남을 따뜻하게 돕고 배려하면 벅찬 보람을 느끼고, 직장이나 지인들 사이에서 당신의 든든한 평판이 무척 좋아지는 길일입니다.1958년생: 오랜 친구나 뜻이 찰떡같이 맞는 친척을 만나 회포를 풀고 든든한 마음의 위안과 즐거움을 얻습니다.1970년생: 문서 운이 유독 좋아 중요한 계약이나 매매, 합의가 잡음 하나 없이 매우 원만하게 척척 성사됩니다.1982년생: 직장에서 남들이 꺼리는 궂은일을 묵묵히 도맡아 하니, 윗사람과 동료들의 평가가 수직 상승합니다.1994년생: 연인이나 썸남썸녀를 위해 세심하게 배려하고 양보한다면 점수를 아주 크게 따고 관계가 발전합니다.2006년생: 붕 뜬 마음을 가라앉히고 책상 앞에 진득하게 앉아 밀린 공부를 하는 것이 성적에 무척 큰 도움이 됩니다.돼지띠 (해)원숭이와 돼지는 서로 미워하고 훼방을 놓는 껄끄러운 관계(해살)입니다. 의도치 않게 오해를 사거나 억울한 구설수에 엮일 수 있으니, 남의 일에 섣불리 참견하지 말고 목요일 하루는 철저히 입을 닫아야 합니다.1959년생: 남의 헛소문이나 뒷담화에 엮여 기분을 망치지 말고 나만의 흔들리지 않는 중심을 꽉 잡으세요.1971년생: 아무리 친한 지인이라도 섣부른 금전 요구나 보증 부탁이 들어오면 단호하고 부드럽게 거절해야 합니다.1983년생: 직장에서 억울한 핀잔을 듣거나 비교를 당할 수 있으니 섣불리 변명하기보다 조용히 자리를 피하세요.1995년생: 홧김에 연인에게 평생 지울 수 없는 상처 주는 비수를 꽂을 수 있습니다. 무조건 입술을 꽉 깨물고 참으세요.2007년생: 복잡하고 시끄러운 모임보다는 혼자 조용히 영화를 보거나 차분하게 음악을 들으며 힐링하는 것이 상책입니다.