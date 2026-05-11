[빅데이터가 점지한 오늘의 운세] 2026년 5월 16일 토요일(음력 3월 30일, 경인일)

빅데이터로 분석하고 동양 철학으로 풀이했습니다.

AI 도사가 전해드리는 명쾌한 오늘의 운세로 기분 좋은 하루를 시작해 보세요.

AI가 알려주는 오늘의 운세

2026년 5월 16일 토요일(음력 3월 30일, 경인일)의 띠별 운세를 전해드립니다.오늘은 ‘하얀 호랑이(경인)’의 날입니다. 거대한 바위산(경금)을 뚫고 나오는 늠름하고 강인한 호랑이(인목)의 형상으로, 강렬한 에너지와 결단력이 돋보이는 주말입니다. 금극목(金剋木)의 기운으로 다소 날카롭고 예민해질 수 있지만, 이 강한 에너지를 운동이나 취미 등 긍정적인 활동으로 발산한다면 무척 상쾌하고 보람찬 토요일을 보낼 수 있습니다.쥐띠 (자)물(쥐)이 나무(호랑이)를 시원하게 키워주는 형국입니다. 활기차게 움직일수록 에너지가 솟아나며, 주변 사람들과 유쾌한 주말의 여유를 나누기에 아주 훌륭한 날입니다.1948년생: 반가운 지인이나 가족들과 함께 맛있는 음식을 나누며 화기애애하고 따뜻한 시간을 보냅니다.1960년생: 미뤄두었던 집안일을 시원하게 해치우거나 주변을 깔끔하게 정리하면 마음까지 몹시 개운해집니다.1972년생: 주말을 맞아 가벼운 러닝이나 마라톤 훈련으로 땀을 흠뻑 흘려보세요. 복잡했던 머릿속이 아주 맑아집니다.1984년생: 가족이나 연인과 함께 가까운 곳으로 드라이브를 떠나면 잊지 못할 즐거운 추억을 듬뿍 쌓습니다.1996년생: 매력이 톡톡 넘치는 날입니다. 동호회나 모임에서 사람들의 시선을 한 몸에 받고 인기가 급상승합니다.소띠 (축)호랑이의 강한 기운이 소를 억누르는 날이라, 주말임에도 묘한 심리적인 압박감이나 피로를 느낄 수 있습니다. 화려한 외출보다는 둥글고 차분하게 가족과 내실을 다지는 것이 좋습니다.1949년생: 따뜻한 차를 마시며 여유롭게 취미 생활을 하거나 휴식을 취하는 것이 최고의 주말 보약입니다.1961년생: 굳게 믿었던 지인에게 섭섭한 마음이 들어도 오늘은 겉으로 쏘아붙이지 말고 꾹 참아야 편안합니다.1973년생: 사춘기 자녀와 다소 어색해졌다면, 잔소리보다는 묵묵히 등을 토닥여주는 따뜻하고 든든한 주말을 보내세요.1985년생: 내 의견만 너무 뻣뻣하게 고집하면 가족 나들이에서 마찰이 생깁니다. 유연하게 수용하세요.1997년생: 다른 사람의 화려한 주말 SNS와 내 현실을 비교하며 우울해하지 마세요. 당신만의 휴식이 정답입니다.호랑이띠 (인)자신의 날을 만났습니다. 산속에 두 마리의 호랑이가 있는 격이라 넘치는 자신감과 에너지가 폭발합니다. 경쟁심이 강해지니 타인과 부딪히기보다 나만의 목표나 스포츠에 에너지를 쏟으세요.1950년생: 귀한 손님을 맞이하거나 멀리서 아주 기분 좋은 소식이 들려와 하루 종일 활력이 돕니다.1962년생: 꼬였던 인간관계나 고민거리가 귀인의 든든한 도움으로 술술 풀리고 마음의 짐을 시원하게 내려놓습니다.1974년생: 뻗어나가는 기세가 몹시 좋으니, 주말 골프 라운딩이나 야외 활동에서 훌륭한 컨디션과 스코어를 자랑합니다.1986년생: 활동적으로 밖으로 움직일수록 행운과 재물운이 크게 따릅니다. 주저하지 말고 능동적으로 나서세요.1998년생: 새로운 취미나 액티비티 도전을 절대 두려워하지 마세요. 젊음의 패기를 마음껏 발산할 타이밍입니다.토끼띠 (묘)호랑이와 토끼는 같은 나무의 기운으로 든든한 동료가 됩니다. 대인관계가 무척 원만해지고, 가족이나 지인들과 으쌰으쌰 힘을 합쳐 무엇이든 즐겁게 해내는 기분 좋은 주말입니다.1951년생: 마음이 한없이 편안하고 가정에 근심 걱정 없는 따뜻한 평화가 완벽히 찾아옵니다.1963년생: 생각지 못한 쏠쏠한 재물이 들어오거나 가족들에게 기분 좋은 선물을 받을 수 있는 즐거운 날입니다.1975년생: 새로운 디지털 트렌드나 AI 관련 서적을 읽으며 조용히 주말을 보내면 번뜩이는 훌륭한 인사이트를 얻습니다.1987년생: 연애운이 크게 상승합니다. 사랑하는 사람과 로맨틱하고 행복한 데이트를 마음껏 즐겨보세요.1999년생: 당신의 다정하고 센스 있는 매력이 돋보여 사람들의 호감을 독차지하는 아주 신나는 토요일입니다.용띠 (진)나무(호랑이)가 흙(용)을 뿌리내려 억누르는 형국이라 은근한 스트레스나 답답함을 느낄 수 있습니다. 뜻대로 일정이 풀리지 않아 욱하더라도 유연하게 한 템포 푹 쉬어가야 합니다.1952년생: 컨디션 난조로 피로감을 쉽게 느낄 수 있으니 따뜻한 차를 마시며 절대 무리하지 마세요.1964년생: 주말 코스피 지수나 비트코인 등 투자 관련 정보를 보며 일희일비하지 마세요. 넉넉한 마음의 여유가 필요합니다.1976년생: 완벽하게 세운 계획이나 약속이 엎어져 짜증이 날 수 있지만, 쿨하게 플랜 B로 넘어가야 평화롭습니다.1988년생: 연인이나 배우자와 주도권 싸움을 절대 하지 마세요. 져주는 것이 결국 관계에서 완벽히 이기는 것입니다.2000년생: 덤벙대다 중요한 소지품이나 지갑을 잃어버릴 수 있으니 외출 시 각별히 꼼꼼하게 챙기세요.뱀띠 (사)호랑이와 뱀은 서로 물고 뜯고 꼬이는 껄끄러운 관계(인사형살)입니다. 섣부르게 욱하는 마음으로 행동하면 어이없는 실수가 따르고 억울한 구설수에 오를 수 있으니 각별히 언행을 조심하세요.1953년생: 장거리 외출이나 운전은 핑계를 대서라도 피하는 것이 좋습니다. 관절 부상에 꼼꼼히 유의하세요.1965년생: 믿었던 사람에게 섣불리 얕은 비밀을 털어놓지 마세요. 뼈아픈 소문이나 오해가 되어 훅 돌아옵니다.1977년생: 부서 후배나 팀원들에게 따뜻한 격려의 메시지를 보내보세요. 윗사람으로서의 굳건한 신뢰가 부드럽게 쌓입니다.1989년생: 홧김에 내뱉은 뾰족한 말 한마디로 가족 모임의 분위기가 싸늘해질 수 있습니다. 무조건 입을 꽉 닫으세요.2001년생: 순간적인 유혹이나 감정에 휩쓸리기 아주 쉬운 날입니다. 핫플보다는 조용한 곳에서 중심을 잡으세요.말띠 (오)호랑이와 말은 아주 훌륭한 파트너(삼합)를 이룹니다. 당신의 뜨거운 열정에 호랑이의 강력한 추진력이 더해져, 가로막는 장애물 없이 거침없이 나아가며 긍정적인 성과를 100% 만끽하는 대길의 날입니다.1954년생: 기분 전환을 위한 가벼운 산책이나 쇼핑을 하기에 아주 좋습니다. 몸과 마음이 상쾌하게 맑아집니다.1966년생: 오늘 하루 컨디션이 최고조에 달합니다. 미뤄뒀던 야외 스포츠나 장거리 러닝을 즐기기에 완벽합니다.1978년생: 꼬였던 골칫거리나 복잡한 고민이 마법처럼 술술 풀리고 해결의 완벽한 실마리를 속 시원히 찾게 됩니다.1990년생: 연애운이 몹시 활짝 핍니다. 솔로라면 모임이나 동호회에서 운명 같은 이상형을 우연히 만날 수 있습니다.2002년생: 친구들과의 우정이 돈독해지고, 묵은 스트레스를 아주 경쾌하고 신나게 훌훌 날려버리는 즐거운 날입니다.양띠 (미)호랑이(나무)가 양(흙)을 극하면서도 묘하게 신경을 긁는 관계(귀문관살)입니다. 별일 아닌 피드백이나 지인의 가벼운 농담에도 몹시 까칠해지고 예민해질 수 있으니, 무조건 마인드 컨트롤이 필수입니다.1955년생: 금전 손실이나 분실의 우려가 있으니 귀중품 단속을 철저히 하고 섣부른 외출은 삼가세요.1967년생: 업무 생각은 머릿속에서 완전히 지우고, 오늘은 철저하게 가족과 나의 휴식에만 집중해야 피로가 풀립니다.1979년생: 주변 사람들과 불필요한 날 선 논쟁을 무조건 피하세요. 이겨도 결국 감정만 심하게 상하고 피곤해집니다.1991년생: 연인에게 과도하게 집착하거나 예민하게 꼬투리를 잡으면 주말 데이트 분위기가 무섭게 얼어붙습니다.2003년생: 공부나 과제가 전혀 손에 잡히지 않아 답답합니다. 차라리 시원하게 밖을 산책하고 뇌를 완전히 비우세요.원숭이띠 (신)오늘은 호랑이와 원숭이가 정면으로 강하게 쾅 충돌하는 날(상충살)입니다. 쇳덩이와 나무가 부딪히듯 변화가 심하고 예기치 못한 사고수나 다툼수가 있으니 매사 납작 엎드리고 안전을 최우선으로 해야 합니다.1956년생: 혈압이 오르지 않도록 마음을 가라앉히고, 복잡한 곳으로의 외출은 가급적 미루는 것이 상책입니다.1968년생: 호랑이와 원숭이가 강하게 부딪히니 부상에 유의하세요. 무리한 골프 스윙이나 과도한 러닝은 관절에 무리를 줍니다.1980년생: 부부 싸움이나 지인과의 다툼이 크게 번질 수 있으니 욱하는 성질을 꾹 죽이고 무조건 한 발 물러서세요.1992년생: 계획했던 약속이나 저녁 일정이 어긋나거나 펑크 날 수 있습니다. 쿨하게 넘기고 밀린 영화를 즐기세요.2004년생: 친구와 감정싸움으로 절교 위기까지 갈 수 있는 위태로운 날입니다. 거친 말을 절대 입 밖으로 내지 마세요.닭띠 (유)호랑이와 닭은 서로를 몹시 예민하고 까칠하게 만드는 껄끄러운 관계(원진살)입니다. 괜히 눈에 거슬리고 짜증이 솟구칠 수 있으니, 시끄러운 모임보다는 나만의 조용한 공간에서 마음을 둥글게 다스려야 합니다.1957년생: 신경성 불면증이나 뻐근한 피로를 조심하세요. 무리한 약속을 잡지 말고 오늘은 푹 쉬는 것이 훌륭한 보약입니다.1969년생: 배우자나 부하 직원들에게 뾰족하고 날 선 단어를 사용하기 쉽습니다. 칭찬의 말로 부드럽게 바꾸어 보세요.1981년생: 자신의 능력을 지나치게 과시하다가 오히려 망신을 당할 수 있으니 겸손하게 꼬리를 내리는 것이 무기입니다.1993년생: 연인과 쓸데없는 감정 소모를 피하세요. 오늘은 적당히 거리를 두고 각자 집에서 힐링하는 것도 좋은 방법입니다.2005년생: 충동적인 행동이나 스트레스 전환을 핑계로 한 홧김의 과소비는 뼈저린 후회를 부르니 지갑을 꽉 닫으세요.개띠 (술)호랑이와 개는 눈빛만 봐도 척척 아는 아주 훌륭한 파트너(삼합)입니다. 든든한 지원군을 얻거나 가족들과 완벽하게 으쌰으쌰 협력하여 최고의 주말을 냅니다. 굳건한 신뢰가 단단하게 쌓이는 기분 좋은 토요일입니다.1958년생: 마음이 한없이 편안하고 가정이 훈훈하게 화목하니 이보다 더 바랄 것이 없는 든든하고 행복한 날입니다.1970년생: 취미 활동이나 동호회에서 당신의 탁월한 리더십이 돋보이며 사람들과 아주 유쾌하고 즐거운 시간을 보냅니다.1982년생: 뜻밖의 귀인이 나타나 좋은 정보를 넌지시 주거나 꽉 막혔던 고민을 시원하게 뻥 뚫어줍니다.1994년생: 인생 멘토나 선배의 조언이 피가 되고 단단한 살이 됩니다. 열린 마음으로 흔쾌히 귀담아들으세요.2006년생: 학업 성취도가 눈에 띄게 쑥 높아지고 치열하게 노력한 만큼 부모님에게 큰 칭찬을 듬뿍 받는 뿌듯한 날입니다.돼지띠 (해)호랑이와 돼지는 찰떡같이 잘 맞는 단짝(육합)입니다. 서로를 깊이 이해하고 도와주니 모든 일이 순조롭게 척척 풀리지만, 들뜬 마음에 끝마무리에 방심하면 잔실수가 생길 수 있으니 꼼꼼함은 꼭 유지하세요.1959년생: 주변 지인들과 맛있는 음식을 나누거나 대화를 나누며 따뜻한 정을 듬뿍 쌓기에 완벽하게 최적의 날입니다.1971년생: 시끌벅적한 외출보다는 집에서 편안하게 KLPGA 중계를 보거나 휴식하며 에너지를 듬뿍 충전하기에 딱 좋은 날입니다.1983년생: 뜻밖의 소소한 횡재수나 기분 좋은 선물이 쏙 들어올 수 있습니다. 하루 종일 넉넉한 미소가 지어집니다.1995년생: 마음에 드는 이성이 있다면 주저하지 말고 용기 내어 핑계를 대서라도 솔직하고 당당하게 다가가 보세요.2007년생: 컨디션이 최고로 사뿐하게 좋고 의욕이 솟구치니 꿀꿀했던 기분도 시원하게 날아가고 능률이 쑥쑥 오릅니다.