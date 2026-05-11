[빅데이터가 점지한 오늘의 운세] 2026년 5월 17일 일요일(음력 4월 1일, 신묘일)

빅데이터로 분석하고 동양 철학으로 풀이했습니다.

AI 도사가 전해드리는 명쾌한 오늘의 운세로 기분 좋은 하루를 시작해 보세요.

AI가 알려주는 오늘의 운세

2026년 5월 17일 일요일(음력 4월 1일, 신묘일)의 띠별 운세를 전해드립니다.오늘은 ‘하얀 토끼(신묘)’의 날입니다. 날카롭고 섬세한 금속(신금)이 여린 풀꽃이나 토끼(묘목)를 다듬는 형상으로, 감수성이 몹시 예민해지고 완벽주의 성향이 강해지는 날입니다. 금극목(金剋木)의 기운으로 사소한 일에 신경이 날카로워질 수 있으나, 이 섬세함을 자기 계발이나 조용한 휴식에 쏟는다면 그 어떤 날보다 알차고 평화로운 일요일을 보낼 수 있습니다.쥐띠 (자)토끼와 쥐는 서로 예의를 잃고 묘하게 엇나가는 껄끄러운 관계(자묘형살)입니다. 다정함이 지나쳐 잔소리가 되거나, 말 한마디에 가족끼리 상처를 주고받을 수 있으니 일요일 언행을 각별히 조심해야 합니다.1948년생: 잣대를 너무 엄격하게 대지 말고, 자녀나 손주들의 엉뚱한 행동을 너그럽게 감싸 안아주세요.1960년생: 피로가 쉽게 누적될 수 있습니다. 복잡한 주말 나들이보다는 집에서 조용히 휴식하세요.1972년생: 중학교 2학년 아들의 사소한 반항이나 툴툴거림에 욱하지 마세요. 다정한 미소로 져주는 것이 평화로운 일요일을 지킵니다.1984년생: 가족 모임에서 엉뚱한 구설수에 오를 수 있으니 가벼운 농담도 가려서 해야 평화롭습니다.1996년생: 연인과 뾰족한 말로 다툴 수 있습니다. 홧김에 선을 넘는 발언은 무조건 꾹 삼키세요.소띠 (축)토끼(나무)가 소(흙)를 억누르는 형국이라 휴일임에도 심리적인 압박감을 느낄 수 있습니다. 내 뜻대로 일정이 풀리지 않아 답답해도, 소처럼 묵묵히 끈기를 발휘하면 오후에는 결국 편안함을 찾습니다.1949년생: 소화가 잘 안되거나 체할 수 있으니 휴일 외식에서 찬 음식이나 밀가루를 피하는 것이 좋습니다.1961년생: 금전적인 손해를 볼 수 있으니 섣부른 경조사 지출이나 계획 없는 과소비는 멈추고 지갑을 닫으세요.1973년생: 대학원 AI 과제나 밀린 리포트를 조용히 집중해서 끝내기에 완벽하게 훌륭한 주말입니다.1985년생: 내 의견만 너무 고집하면 가족 나들이에서 마찰이 생깁니다. 주변의 의견을 유연하게 수용하세요.1997년생: 다른 사람의 화려한 주말 SNS와 내 현실을 비교하며 우울해하지 마세요. 당신만의 페이스가 정답입니다.호랑이띠 (인)비슷한 나무의 기운이 만나니 가족이나 지인과 으쌰으쌰 뭉치면 아주 큰 시너지가 납니다. 집 안에 있기보다는 활기찬 기운을 받아 밖으로 나갈 때 훨씬 더 유쾌하고 보람찬 하루를 보내게 됩니다.1950년생: 마음이 잘 맞는 옛 친구나 친척을 만나 회포를 풀고 즐거운 에너지를 듬뿍 충전합니다.1962년생: 주변의 적극적인 도움으로 꽉 막혔던 고민이 뻥 뚫립니다. 혼자 끙끙 앓았던 짐을 내려놓으세요.1974년생: 일요일 아침, 시원한 공기를 가르며 가벼운 러닝이나 마라톤 훈련으로 땀을 흠뻑 흘려보세요. 에너지가 솟구칩니다.1986년생: 가만히 있기보다는 밖으로 나가 사람들을 만날수록 쏠쏠한 행운과 즐거움이 졸졸 따릅니다.1998년생: 자신감이 넘치고 활력이 돕니다. 평소 미뤄뒀던 취미나 데이트에 시간과 정성을 투자해 보세요.토끼띠 (묘)자신의 날을 만났지만, 토끼 두 마리가 모이면(자형살) 예민함과 까칠함이 배가 될 수 있습니다. 별일 아닌 가족들의 투정에도 스트레스를 받고 방어적으로 변할 수 있으니 둥근 마음가짐이 생명입니다.1951년생: 배우자나 자녀에게 짜증을 내기 쉽습니다. 한 번 더 생각하고 넉넉하게 웃어넘기세요.1963년생: 남의 일에 오지랖을 부렸다가 나만 덤터기를 쓸 수 있습니다. 철저히 내 휴식과 건강에만 집중하세요.1975년생: 영상 기획이나 플랫폼 전략 등 복잡한 업무 생각은 잠시 스위치를 끄고 뇌를 온전히 쉬게 해주어야 합니다.1987년생: 연인과 연락 문제나 데이트 코스로 다툴 수 있습니다. 알량한 자존심을 꺾고 한발 먼저 양보하세요.1999년생: 스트레스 해소를 핑계로 한 충동구매 욕구가 강해집니다. 외출 시 신용카드 결제를 자제하세요.용띠 (진)토끼와 용은 서로 훼방을 놓고 마음을 긁는 관계(해살)입니다. 굳게 믿었던 일요일 약속에 실망하거나 피곤함을 묘하게 느낄 수 있으니, 중요한 일정은 꼼꼼히 확인하고 융통성을 발휘하세요.1952년생: 헛소문이나 남의 험담에 흔들리지 말고 묵묵히 내 중심을 지키는 것이 최종 이득입니다.1964년생: 주말 동안의 비트코인 흐름이나 글로벌 증시 뉴스에 예민하게 반응하지 말고 넉넉한 마음의 여유를 챙기세요.1976년생: 친척 모임에서 누군가의 은근한 핀잔이 있을 수 있으나 지혜롭게 웃어넘기는 사람이 진짜 승자입니다.1988년생: 연인 사이에 감춰둔 서운함이 드러나거나 오해가 쌓일 수 있습니다. 솔직하고 다정한 대화가 답입니다.2000년생: 아무리 친한 친구라도 무리한 부탁이나 금전 거래는 절대 피하고 핑계를 대서라도 거절해야 합니다.뱀띠 (사)나무(토끼)가 불(뱀)을 활활 살려주는 형국이라 에너지가 솟구칩니다. 봄 햇살처럼 아이디어가 반짝이고 주변의 전폭적인 지지를 받아 막힘없이 술술 기분 좋은 휴일을 보내는 훌륭한 날입니다.1953년생: 건강이 크게 호전되고 기력이 솟아납니다. 가족들과 함께 산책으로 맑은 공기를 듬뿍 마시세요.1965년생: 귀인의 든든한 도움으로 명예가 올라가고 모임에서 당신의 능력을 확실히 인정받고 칭찬을 듣습니다.1977년생: 평범한 일요일 일상 속에서도 쏠쏠한 정보나 기분 좋은 이득을 챙길 수 있습니다. 어깨가 으쓱해집니다.1989년생: 당신의 매력과 다정함이 유독 돋보여 이성이나 연인에게 큰 인기를 끌고 시선을 확 사로잡습니다.2001년생: 미뤄둔 취미 생활이나 자격증 공부에 무서울 정도로 집중이 잘 되어 짜릿한 성취감을 느낍니다.말띠 (오)토끼와 말은 서로 어긋나고 튕겨내는 껄끄러운 관계(파살)입니다. 완벽하게 세운 약속이나 가족 나들이 계획이 갑자기 변경되거나 엎어질 수 있습니다. 짜증 내지 말고 유연한 플랜 B를 가동하세요.1954년생: 자녀나 아랫사람과 소통의 벽을 느낄 수 있으니 잔소리는 무조건 접어두고 지갑만 넉넉히 여세요.1966년생: 겉모습은 몹시 화려하지만 막상 뚜껑을 열어보면 실속이 텅 비어 있는 약속일 수 있으니 푹 쉬는 게 낫습니다.1978년생: 운전이나 외출에 예상치 못한 교통체증, 엉뚱한 변수가 생기니 출발 전 시간과 길을 두 번 확인하세요.1990년생: 연인과의 데이트 장소나 약속이 펑크 날 수 있습니다. 유연하고 쿨하게 대처해야 감정이 상하지 않습니다.2002년생: 스트레스를 핑계로 한 홧김의 과소비나 충동구매 유혹이 강해집니다. 지갑을 단단히 닫아두세요.양띠 (미)토끼와 양은 아주 훌륭한 환상의 파트너(삼합)를 이룹니다. 하는 일마다 순풍에 돛 단 듯 순조롭게 풀리고 가족들의 따뜻한 배려를 듬뿍 받아 휴일의 여유를 가뿐히 만끽하는 대길의 하루입니다.1955년생: 마음이 한없이 평온하고 지긋지긋하던 고민거리가 봄눈 녹듯 시원하게 완벽히 사라집니다.1967년생: 뜻밖의 쏠쏠한 재물이 들어오거나 자녀들에게 기분 좋은 용돈을 받을 수 있는 긍정적인 운입니다.1979년생: 내일 센터 출근 전, 동료들과 으쌰으쌰 할 이번 주 팀워크 계획을 세우며 기분 좋고 화목하게 쉴 수 있습니다.1991년생: 짝사랑하던 사람과 부쩍 가까워지거나 연인과 깊고 다정한 대화를 나누며 사랑을 단단히 확인합니다.2003년생: 치열하게 노력한 평일의 보상을 듬뿍 받아 몸과 마음이 몹시 가볍고 콧노래가 절로 나오는 날입니다.원숭이띠 (신)토끼와 원숭이는 서로 몹시 예민해지고 신경을 긁는 관계(원진/귀문살)입니다. 묘하게 신경이 날카로워져 별일 아닌 일에도 욱하고 화를 낼 수 있으니, 복잡한 곳에 가기보다 조용한 휴식이 필요합니다.1956년생: 컨디션 관리에 유의하고 사람이 너무 붐비고 시끄러운 모임이나 예식장은 피하는 것이 상책입니다.1968년생: 배우자와의 사소한 말다툼이 크게 번질 수 있으니 상대방의 아픈 단점을 굳이 들추어내지 마세요.1980년생: 신경이 몹시 예민해지는 날이니, 부서 후배들이나 팀원들에 대한 피곤한 생각은 덮어두고 온전히 힐링하세요.1992년생: 데이트가 내 계획과 정반대로 돌아가 답답할 수 있습니다. 억지로 풀려 하지 말고 둥글게 양보하세요.2004년생: 절친한 친구에게 서운한 마음이 들어도 오늘은 꾹 참는 것이 소중한 관계 유지에 무조건 유리합니다.닭띠 (유)오늘은 토끼와 닭이 정면으로 쾅 충돌하는 날(상충살)입니다. 날카로운 쇠붙이가 부드러운 풀꽃을 마구 베어버리듯 다툼수나 사고수가 짙으니, 매사 양보하고 돌발 상황에 납작 엎드려야 합니다.1957년생: 관절이나 뼈 건강을 조심하고, 무거운 것을 들거나 무리한 장거리 야외 활동은 다음으로 미루세요.1969년생: 급하게 서두르다 모처럼의 일요일 나들이를 와르르 그르칠 수 있습니다. 천천히 다시 챙기세요.1981년생: 가족이나 배우자 사이에서 큰 소리가 오갈 수 있습니다. 억울해도 무조건 내가 먼저 숙여야 평안합니다.1993년생: 연인과 이별수가 짙게 비치니 감정적인 욱하는 대응이나 막말은 절대, 무조건 자제해야 합니다.2005년생: 홧김에 엉뚱한 곳에 큰 지출이나 결제를 할 수 있습니다. 신용카드를 눈에 띄지 않게 숨기세요.개띠 (술)토끼와 개는 눈빛만 봐도 척척 맞는 단짝 친구(육합)입니다. 가족이나 연인과 최고의 파트너십을 자랑하며 호흡이 척척 맞고, 일이 솜사탕처럼 달콤하게 풀리는 최상이고 화목한 일요일입니다.1958년생: 집안에 큰 경사가 생기거나 묵은 고민이 씻은 듯 풀리고 자녀들과의 관계가 아주 원만하게 흘러갑니다.1970년생: 거실 소파에 편안히 기대어 KLPGA 중계를 보며 골프 스윙을 짚어보거나 푹 쉬기에 아주 훌륭한 날입니다.1982년생: 나를 결정적으로 밀어주는 귀인이 나타나 그동안의 피로와 스트레스를 한 방에 다정하게 보상해 줍니다.1994년생: 솔로 탈출의 완벽한 기회입니다. 마음에 드는 사람이 있다면 용기 내어 당당히 먼저 데이트를 신청하세요.2006년생: 일요일이지만 두뇌 회전이 눈에 띄게 높아져 책을 읽거나 밀린 공부를 하면 칭찬을 듬뿍 받아 어깨가 으쓱해집니다.돼지띠 (해)토끼와 돼지는 무척 훌륭한 합(삼합)을 이룹니다. 감수성이 풍부해지고 포용력이 바다처럼 넓어지며, 가족이나 연인과 둥글게 어울려 즐겁고 유쾌한 분위기를 마음껏 주도하는 아주 편안한 날입니다.1959년생: 내가 주변에 베푼 따뜻한 사랑과 배려가 곱절의 복이 되어 돌아오는 날입니다. 넉넉하게 챙겨주세요.1971년생: 뉴스 콘텐츠 자동화나 AI 툴 도입 같은 멋진 기획 아이디어가 번뜩이지만, 오늘은 일단 메모만 해두고 푹 쉬세요.1983년생: 가족이나 지인들과 맛있는 식사를 하며 가볍게 차를 마시면 무거웠던 스트레스가 무서울 정도로 사라집니다.1995년생: 낭만적이고 로맨틱한 분위기가 흐르는 날입니다. 연인을 위한 다정하고 작은 서프라이즈를 준비해 보세요.2007년생: 친구들과의 우정이 더욱 깊고 돈독해지며, 긍정적인 에너지로 가득 찬 즐겁고 활기찬 휴일을 보냅니다.