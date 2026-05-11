[빅데이터가 점지한 오늘의 운세] 2026년 5월 18일 월요일(음력 4월 2일, 임진일)

빅데이터로 분석하고 동양 철학으로 풀이했습니다.

AI 도사가 전해드리는 명쾌한 오늘의 운세로 기분 좋은 하루를 시작해 보세요.

AI가 알려주는 오늘의 운세

새로운 한 주가 힘차게 시작되는 월요일입니다. 물을 만난 용처럼 당신의 이번 주도 막힘없이 시원하게 뻗어나가기를 응원합니다.2026년 5월 18일 월요일(음력 4월 2일, 임진일)의 띠별 운세를 전해드립니다.오늘은 ‘검은 용(임진)’의 날입니다. 넓고 깊은 바다(임수)에서 웅비하며 솟아오르는 거대한 용(진토)의 형상으로, 스케일이 무척 크고 뻗어나가는 에너지가 강렬한 월요일입니다. 포용력과 지혜가 빛을 발하며 새로운 주간 프로젝트를 기획하거나 리더십을 발휘하기에 완벽한 날입니다. 다만 기세가 너무 강해 융통성을 잃을 수 있으니, 주변의 의견을 바다처럼 넓게 수용하는 것이 만사형통의 비결입니다.쥐띠 (자)용과 쥐는 눈빛만 봐도 척척 통하는 완벽한 파트너(삼합)입니다. 쥐의 영리함이 용의 스케일을 만나 엄청난 시너지를 내니, 월요일부터 가만히 있어도 귀인이 돕고 업무가 편안하게 흘러가는 대길의 날입니다.1948년생: 집안에 훈훈한 웃음꽃이 피고 자녀나 손주에게서 마음 따뜻해지는 소식을 듣습니다.1960년생: 뜻밖의 기분 좋은 선물이 들어오거나 소소한 횡재수가 있어 하루 종일 미소가 번집니다.1972년생: 중학교 2학년 아들이나 자녀들과 속 깊은 대화가 잘 통하며 가족 간의 든든한 정을 확인하는 따뜻한 저녁을 보냅니다.1984년생: 직장이나 모임에서 훌륭한 리더십을 발휘하며 동료들의 칭찬과 굳건한 신뢰를 얻습니다.1996년생: 연애운이 최상입니다. 활기찬 모습이 이성에게 긍정적인 매력으로 듬뿍 다가갑니다.소띠 (축)같은 흙의 기운끼리 부딪히고 깨지는 형국(파살)이라 다소 답답함을 느낄 수 있습니다. 완벽하게 세운 주간 계획이 어긋날 수 있으니, 무리하게 밀어붙이기보다 차분하게 대안을 찾는 유연함이 필요합니다.1949년생: 소화기 계통이나 위장 건강을 조심하세요. 밀가루나 기름진 음식은 피하는 게 상책입니다.1961년생: 굳게 믿었던 지인에게 묘한 서운함을 느낄 수 있습니다. 애초에 기대를 조금 낮추세요.1973년생: 피곤한 월요일이지만 대학원 과제나 AI 저널리즘 관련 연구에 조용히 몰두하면 아주 훌륭하고 깊이 있는 성과를 냅니다.1985년생: 고집을 뻣뻣하게 부리면 완전히 고립됩니다. 주변 사람의 조언을 열린 마음으로 귀담아들으세요.1997년생: 친구와 사소한 오해로 다툴 수 있습니다. 먼저 부드럽게 웃으며 사과하면 금방 시원하게 풀립니다.호랑이띠 (인)단단한 흙(용)에 나무(호랑이)가 굳건하게 뿌리를 내리는 긍정적인 형국입니다. 활동적으로 움직이고 미팅을 주도할수록 행운이 졸졸 따르며, 노력한 만큼 훌륭한 보상을 알차게 수확하는 월요일입니다.1950년생: 반가운 옛 지인이 찾아오거나 멀리서 기쁜 소식을 들어 하루 종일 활력이 넘칩니다.1962년생: 묵혀둔 집안일이나 까다로운 업무를 깔끔하게 처리하며 아주 큰 성취감을 맛봅니다.1974년생: 부서나 비디오 디지털 센터 등 자신이 이끄는 조직에서 든든한 리더십을 발휘하여 팀워크를 단단히 다집니다.1986년생: 주저하던 새로운 업무나 프로젝트에 합류하기 완벽한 타이밍입니다. 망설이지 말고 도전하세요.1998년생: 학업이나 업무에 있어 놀라운 집중력을 발휘해 눈에 띄는 훌륭한 성과를 당당히 냅니다.토끼띠 (묘)용과 토끼는 서로 훼방을 놓고 마음을 긁는 껄끄러운 관계(해살)입니다. 의도치 않게 업무 지시가 엇갈리거나, 엉뚱한 오해를 살 수 있으니 커뮤니케이션에서 각별히 꼼꼼함을 유지해야 합니다.1951년생: 가족 간에 사소한 불화나 오해가 생길 수 있으니 무조건 언행을 둥글고 부드럽게 하세요.1963년생: 금전적인 손해를 볼 수 있으니 섣부른 주초 지출이나 지인과의 돈거래는 무조건 미루세요.1975년생: 생성형 AI나 제미나이를 활용한 업무 기획에서 생각지 못한 오류가 날 수 있으니 프롬프트와 지시 사항을 두 번 점검하세요.1987년생: 연인에게 무심코 던진 뾰족한 농담이 이별의 큰 불씨가 될 수 있습니다. 말실수를 조심하세요.1999년생: 감정 기복이 파도처럼 심해질 수 있습니다. 시끌벅적한 약속보다는 혼자만의 조용한 휴식이 낫습니다.용띠 (진)자신의 날을 만났지만, 거대한 용 두 마리가 모이면(자형살) 자존심 대결을 하거나 완벽주의로 스스로를 볶아댈 수 있습니다. 내 주장만 고집하는 뻣뻣한 아집을 버리고 둥글게 생각하는 넉넉한 여유가 필요합니다.1952년생: 혈압 관리에 유의하고 사소한 일에 불같이 흥분하거나 화를 내는 것을 무조건 피하세요.1964년생: 가까운 지인과 금전적인 문제나 섭섭함으로 크게 다툴 수 있으니 먼저 부드럽게 양보하세요.1976년생: 비트코인이나 KOSPI 지수 등 투자 상황에 너무 예민하게 반응하면 월요일 일상 업무에 큰 지장을 주니 마음을 비우세요.1988년생: 화려한 겉치레보다는 철저하게 실속을 챙겨야 합니다. 허세 뒤에는 씁쓸한 허무함이 따릅니다.2000년생: 친구와 쓸데없는 경쟁이나 기싸움을 하려 하지 말고, 서로 밀어주는 상생의 길을 찾으세요.뱀띠 (사)비옥한 흙(용)과 지혜로운 뱀이 만나 안정적이고 평화롭게 흘러갑니다. 윗사람이나 주변의 따뜻한 배려와 적극적인 도움으로 월요일의 무거운 업무가 몹시 수월해지고 마음이 무척 평온합니다.1953년생: 컨디션이 눈에 띄게 호전되고 기력이 솟아납니다. 화초를 가꾸거나 가벼운 산책을 추천합니다.1965년생: 뜻밖의 소소한 횡재수나 반가운 선물이 쏙 들어올 수 있습니다. 기분 좋게 하루를 누리세요.1977년생: 새로운 기획안이나 문서 작업이 막힘없이 술술 풀리며 상사에게 훌륭하다는 칭찬을 듣습니다.1989년생: 짝사랑하던 사람과 부쩍 가까워지거나 연인과 깊고 낭만적인 데이트를 즐기며 월요병을 날립니다.2001년생: 미뤄둔 과제나 시험 등에서 그동안 땀 흘려 진득하게 노력한 만큼의 값진 결실을 확실히 봅니다.말띠 (오)활기찬 용의 기운을 받아 말의 역동적인 활동력이 더욱 찬란하게 빛을 발합니다. 바쁘게 움직이고 사람을 만날수록 에너지가 넘치고 행운이 쏠쏠하게 따르는 활기차고 기분 좋은 월요일입니다.1954년생: 밖으로 나가 가벼운 나들이나 약속을 잡기에 아주 흠잡을 데 없는 훌륭하고 맑은 날입니다.1966년생: 예상치 못한 반가운 옛 지인을 만나 껄껄 웃으며 주말의 피로를 완벽하게 날려버립니다.1978년생: 당신의 숨겨진 재능과 매력을 마음껏 펼칠 수 있는 완벽한 무대가 짠하고 마련됩니다. 당당히 즐기세요!1990년생: 회의나 저녁 모임 자리에서 단연 돋보이는 매력으로 분위기를 화기애애하게 톡톡히 주도합니다.2002년생: 친구들과의 우정이 단단하게 돈독해지고, 긍정적인 에너지를 듬뿍 주고받으며 한 주를 엽니다.양띠 (미)용과 양은 서로 미묘하게 불편하고 어긋나는 관계(파살)입니다. 월요일 일정이 잘 풀리다가도 막판에 꼬이거나 답답함을 느낄 수 있으니, 무리하게 약속을 잡지 말고 여유 있게 일찍 귀가하는 편이 유리합니다.1955년생: 낙상 사고 등 뼈나 관절 부상을 조심하고 급하게 서두르거나 무거운 것을 드는 행동은 삼가세요.1967년생: 굳게 약속했던 일정이 어긋날 수 있으니 미팅 전 한 번 더 꼼꼼하게 장소와 시간을 확인해야 뒤탈이 없습니다.1979년생: 모임에서 엉뚱한 구설수나 뒷담화에 휘말릴 수 있으니 가급적 입을 꾹 무겁게 닫고 경청만 하세요.1991년생: 연인에게 과도하게 집착하거나 질투심을 내보이면 사이가 무섭게 멀어집니다. 넉넉히 져주세요.2003년생: 약속이 취소되거나 학업이 손에 잡히지 않아 잡생각이 많아지는 심란한 날입니다. 일찍 푹 쉬세요.원숭이띠 (신)용과 원숭이는 최고의 찰떡 파트너(삼합)입니다. 당신의 톡톡 튀는 재주와 용의 듬직한 힘이 만나 엄청난 시너지 효과를 냅니다. 어디를 가나 대접받고 즐거움이 가득 찬, 만사형통의 아주 훌륭한 월요일입니다.1956년생: 앓던 이가 빠지듯 묵혀둔 고민이나 골칫거리가 귀인의 든든한 도움으로 시원하게 싹 해결됩니다.1968년생: 마라톤 대회 준비나 가벼운 아침 러닝으로 땀을 흘리며 활기차게 시작하면 이번 주 내내 에너지가 빵빵합니다.1980년생: 직장 회의나 업무에서 훌륭한 리더십을 발휘하여 눈에 띄게 분위기를 주도하고 윗사람의 인정을 받습니다.1992년생: 당신의 끼와 능력을 100% 당당하게 발산할 기회가 옵니다. 주저하지 말고 무대의 중심에 서세요.2004년생: 동성, 이성 가릴 것 없이 인기가 폭발하고 교우 관계가 무척 편안해지는 경쾌한 하루를 보냅니다.닭띠 (유)용과 닭은 서로를 완벽하게 보완해 주는 육합(최고의 궁합)을 이룹니다. 서로 부족한 점을 채워주며 주말 동안 꼬였던 생각이나 복잡한 월요일 업무가 술술 풀리는 기분 좋고 몹시 행복한 하루입니다.1957년생: 집안에 큰 경사가 생기거나 자녀가 기쁜 소식과 함께 연락해와 함박웃음을 넉넉하게 짓습니다.1969년생: 새롭게 기획하고 추진하는 프로젝트가 걸림돌 없이 순조롭게 술술 풀리니 절로 즐거운 콧노래가 나옵니다.1981년생: 팀원들과의 협업이 무척 매끄럽게 진행되며, 평생을 함께할 훌륭한 비즈니스 파트너를 만날 긍정적인 운입니다.1993년생: 대인관계에서 승승장구하며 능력을 온전히 인정받는 날입니다. 자신감을 꽉 채우고 당당하게 행동하세요.2005년생: 전공 과제나 아르바이트에서 눈부신 활약을 펼치며 큰 칭찬을 듬뿍 듣고 벅찬 보람을 깊이 느낍니다.개띠 (술)오늘은 용과 개가 정면으로 강력하게 충돌하는 날(상충살)입니다. 거대한 흙과 흙이 부딪혀 지진이 나듯 다툼수와 변화가 몹시 심하니, 섣부른 행동을 뿌리치고 매사 납작 엎드려 조심해야 합니다.1958년생: 컨디션 난조로 피로가 쉽게 쌓일 수 있으니 따뜻한 차를 마시며 무리한 외출은 무조건 피하세요.1970년생: 복잡한 업무 스트레스가 쌓이는 월요일, 저녁에는 푹신한 소파에서 KLPGA 중계나 하이라이트 영상을 보며 머리를 푹 식히는 것이 최고입니다.1982년생: 직장 동료나 배우자와 날카로운 마찰이 생길 수 있습니다. 억울해도 꾹 참고 내가 먼저 꼬리를 내리세요.1994년생: 연인과 큰 싸움으로 이별수가 짙게 비치니 감정적인 욱하는 대응이나 막말은 무조건 참아야 합니다.2006년생: 친한 친구와 말다툼으로 얼굴을 붉힐 수 있는 위기가 옵니다. 말을 거두고 한 템포 푹 쉬어가세요.돼지띠 (해)용과 돼지는 서로 엇나가고 핑계를 대기 쉬운 껄끄러운 관계(원진살)입니다. 월요일부터 유독 업무가 무겁게 느껴지고 친한 직장 동료조차 밉게 보일 수 있습니다. 철저한 감정 조절과 포커페이스가 생명입니다.1959년생: 남의 말에 일희일비하여 기분을 망치지 말고 나만의 흔들리지 않는 주관과 넉넉한 평정심을 지키세요.1971년생: 플랫폼 전략 수정이나 새로운 시스템 도입에 앞서 마음이 조급해질 수 있으니, 오늘은 둥글게 소통하며 내실을 다지는 데 집중하세요.1983년생: 지인들과 불필요하게 경쟁하거나 자존심을 뻣뻣하게 세우기보다 무조건 져주고 양보하는 것이 최종 이득입니다.1995년생: 억울한 일이나 짜증 나는 피드백을 들어도 오늘은 조용히 관망하거나 한 귀로 흘리는 게 낫습니다.2007년생: 시끌벅적한 교우 관계보다는 혼자만의 조용한 시간을 가지며 차분하게 음악을 듣고 마음을 둥글게 정리하세요.