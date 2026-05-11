[빅데이터가 점지한 오늘의 운세] 2026년 5월 21일 목요일(음력 4월 5일, 을미일)

빅데이터로 분석하고 동양 철학으로 풀이했습니다.

AI 도사가 전해드리는 명쾌한 오늘의 운세로 기분 좋은 하루를 시작해 보세요.

AI가 알려주는 오늘의 운세

주말을 향해 한 걸음 더 다가가는 5월 21일 목요일입니다. 오늘 하루는 들판에 핀 푸른 풀꽃처럼 유연하면서도 강인한 생명력이 당신의 일상을 가득 채우기를 바랍니다.2026년 5월 21일 목요일(음력 4월 5일, 을미일)의 띠별 운세를 전해드립니다.오늘은 ‘푸른 양(을미)’의 날입니다. 따뜻하고 비옥한 대지(미토) 위에 부드럽게 뻗어 나가는 덩굴이나 풀꽃(을목)의 형상으로, 적응력이 뛰어나고 주변과 조화를 이루는 힘이 강한 날입니다. 목극토(木剋土)의 기운으로 겉으로는 온화해 보이지만 내면에는 단단한 결단력이 숨어 있습니다. 무리하게 주도권을 잡기보다 주변의 흐름에 맞춰 유연하게 대처할 때 가장 큰 성과를 거둘 수 있는 지혜로운 목요일입니다.쥐띠 (자)양과 쥐는 서로 원망하거나 예민하게 신경을 건드릴 수 있는 관계(원진살)입니다. 감정 기복이 생기기 쉬우니, 특히 야외 활동이나 운동 시에는 무리하지 말고 컨디션 조절에 집중하는 것이 좋습니다.1948년생: 가족이나 지인에게 서운한 마음이 들어도 오늘은 겉으로 표현하지 말고 부드럽게 넘기는 것이 평안을 지키는 길입니다.1960년생: 섣부른 약속이나 새로운 투자 제안은 피로만 부를 수 있으니 철저히 내실을 기하고 휴식하세요.1972년생: 자녀와의 소통에서 작은 오해가 생길 수 있으니, 권위적인 태도보다는 다정한 대화로 다가가는 노력이 필요합니다.1984년생: 직장에서 예상치 못한 스트레스를 받을 수 있으나, 침묵을 지키며 본인의 업무에만 몰두하는 것이 상책입니다.1996년생: 충동적인 소비는 나중에 후회를 부를 수 있으니 지갑을 단단히 닫고 계획적인 소비를 실천하세요.소띠 (축)오늘은 양과 소가 정면으로 강하게 부딪히는 날(상충살)입니다. 변화와 변동이 심하고 인간관계에서 마찰이 생길 수 있으니, 특히 자산 관리나 주식 등 재무적인 결정에 있어 보수적인 자세를 유지해야 합니다.1949년생: 건강 관리에 유의하고 무리한 야외 활동보다는 집에서 조용히 독서나 명상을 즐기며 재충전하세요.1961년생: 믿었던 지인과의 금전 거래는 절대 피해야 하며, 중요한 계약은 다음으로 미루는 것이 안전합니다.1973년생: 직장 동료나 파트너와 의견 대립이 팽팽할 수 있습니다. 본인의 주장을 잠시 굽히고 상대의 의견을 경청해 보세요.1985년생: 계획했던 일이 틀어지더라도 당황하지 말고 플랜 B를 가동하는 유연함을 발휘해야 위기를 넘깁니다.1997년생: 감정 조절이 어려울 수 있는 날이니 가벼운 산책으로 머리를 식히고 차분하게 하루를 정리하세요.호랑이띠 (인)흙(양) 속에 나무(호랑이)가 뿌리를 내리며 안정감을 찾는 형국입니다. 전문적인 식견이나 리더십이 빛을 발하는 날로, 전략적인 기획이나 학업 관련 업무에서 긍정적인 성취를 맛볼 수 있습니다.1950년생: 반가운 옛 친구로부터 기분 좋은 소식이 들려오거나 작은 횡재수가 있어 하루 종일 활력이 넘칩니다.1962년생: 꼬였던 인간관계가 귀인의 도움으로 자연스럽게 풀리고 마음의 짐을 시원하게 내려놓게 됩니다.1974년생: 비디오 디지털 센터나 소속 조직 내에서 당신의 제안이 긍정적으로 받아들여져 업무 효율이 수직 상승합니다.1986년생: 활동적으로 움직일수록 행운이 따르니, 평소 계획했던 마라톤 연습이나 취미 활동에 에너지를 쏟아보세요.1998년생: 새로운 프로젝트나 도전을 시작하기에 더없이 좋은 타이밍입니다. 당신의 젊은 패기를 마음껏 발산하세요.토끼띠 (묘)양과 토끼는 눈빛만 봐도 통하는 아주 훌륭한 파트너(삼합)입니다. 대인관계 운이 최상이며, 협업이나 팀 프로젝트에서 당신의 다정한 매력과 조율 능력이 단연 돋보이는 만사형통의 날입니다.1951년생: 가정이 평화롭고 근심 걱정이 사라지니 몸과 마음이 한없이 가볍고 즐거운 하루를 보냅니다.1963년생: 뜻밖의 수익이 생기거나 기분 좋은 선물을 받게 되어 입가에 미소가 떠나지 않는 즐거운 날입니다.1975년생: 미디어 플랫폼 전략이나 AI 관련 아이디어가 구체화되어 주변의 큰 인정을 받고 성과를 거둡니다.1987년생: 연인이나 배우자와의 관계가 더욱 돈독해지는 날입니다. 따뜻한 저녁 식사로 정을 나누어 보세요.1999년생: 당신의 센스 있는 언행이 주변 사람들에게 큰 호감을 얻어 모임의 중심에서 활약하게 됩니다.용띠 (진)같은 흙의 기운끼리 만나 묘한 경쟁심이나 답답함을 느낄 수 있습니다. 업무나 학업에 있어 조급해하기보다는 묵묵하게 내실을 다질 때, 저녁 무렵에는 훌륭한 결과물을 손에 쥐게 됩니다.1952년생: 고집을 내려놓고 배우자나 자녀의 의견을 수용할 때 집안의 평화와 안정을 든든하게 지킬 수 있습니다.1964년생: 자산의 흐름이나 경제 지표를 꼼꼼히 살피며 신중하게 대처하세요. 급한 결정은 손해를 부를 수 있습니다.1976년생: 직장에서 라이벌과의 경쟁으로 스트레스를 받을 수 있으나, 정면 돌파보다는 부드러운 우회가 낫습니다.1988년생: 자기계발이나 공부에 집중이 잘 되는 날입니다. 미뤄두었던 과제나 리포트를 마무리하기에 최적입니다.2000년생: 마음이 붕 뜰 수 있으니 중요한 약속이나 일정은 두 번씩 체크하여 실수를 미연에 방지하세요.뱀띠 (사)나무(양 날의 을목)가 불(뱀)을 살려주는 형국이라 열정과 에너지가 샘솟습니다. 사교성이 좋아지고 대인관계가 원만해져, 어디를 가든 당신의 전문적인 조언이 환영받는 기분 좋은 하루입니다.1953년생: 컨디션이 좋아지고 활력이 솟아나니 가벼운 산책이나 취미 생활로 즐거운 하루를 누리세요.1965년생: 귀인의 든든한 도움으로 재물운이 상승하며, 뜻밖의 쏠쏠한 정보를 얻어 유익한 시간을 보냅니다.1977년생: 뉴스 기획이나 콘텐츠 제작에 있어 번뜩이는 영감을 얻게 됩니다. 동료들과 적극적으로 소통하세요.1989년생: 당신의 다정한 매력이 돋보여 주변 이성에게 큰 호감을 얻게 되는 신나고 긍정적인 날입니다.2001년생: 미뤄둔 과제나 목표를 스무스하게 달성할 수 있습니다. 자신감을 가지고 적극적으로 임하세요.말띠 (오)양과 말은 서로를 완벽하게 채워주는 최고의 짝꿍(육합)입니다. 모든 일이 순풍에 돛 단 듯 술술 풀리고 가정이 화목해지니, 골프 라운딩이나 야외 나들이를 즐기기에 더없이 훌륭한 길일입니다.1954년생: 자녀의 따뜻한 효도나 배우자의 배려로 마음 깊이 평온함과 벅찬 보람을 느끼는 하루입니다.1966년생: 재물운과 명예운이 함께 따르는 날입니다. 중요한 결정이 있다면 오늘 자신 있게 추진해 보세요.1978년생: 중학생 자녀와 눈높이를 맞춘 대화가 성공적으로 이루어져 가족 간의 신뢰가 더욱 단단해집니다.1990년생: 애정운이 최고조에 달합니다. 짝사랑하던 사람과 가까워지거나 연인과 평생을 약속하게 됩니다.2002년생: 친구들과의 우정이 돈독해지고 학교나 직장에서 당신의 능력을 유감없이 뽐내게 되는 날입니다.양띠 (미)자신의 날을 맞아 뚝심과 자신감이 차오르지만, 자만심이 앞서면 주변 사람과 마찰이 생길 수 있습니다. 뻣뻣한 태도를 버리고 양처럼 온화한 자세로 타인을 배려할 때 운의 흐름이 완성됩니다.1955년생: 무리한 활동은 피로를 부르니 건강 검진이나 휴식에 집중하며 내 몸을 꼼꼼하게 돌보세요.1967년생: 창의적인 업무나 예술적 활동에서 돋보이는 성과를 거둡니다. 조용히 본인의 일에 몰입해 보세요.1979년생: 직장 동료와 사소한 일로 자존심 싸움을 할 수 있으나, 먼저 져주는 여유가 장기적으로는 이득입니다.1991년생: 혼자만의 시간을 가지며 다음 주 계획을 차분히 세워보세요. 생각의 정리가 잘 되는 날입니다.2003년생: 화려한 겉모습보다는 실력을 쌓는 데 시간을 투자하세요. 묵직한 노력이 곧 큰 자산이 됩니다.원숭이띠 (신)흙(양)이 금(원숭이)을 생해주는 형국이라 든든한 조력자를 만나는 날입니다. 주변의 전폭적인 지지와 윗사람의 칭찬을 듬뿍 받아 까다로운 업무를 가뿐하게 처리하는 유쾌한 목요일입니다.1956년생: 앓던 이가 빠지듯 묵혀둔 골칫거리가 귀인의 도움으로 시원하게 해결되어 마음이 홀가분합니다.1968년생: 뜻밖의 재물이 들어오거나 기분 좋은 선물을 받게 되어 하루 종일 입가에 미소가 떠나지 않습니다.1980년생: 비디오 디지털 센터 운영이나 업무 추진에서 상사에게 능력을 완벽히 인정받아 신뢰가 깊어집니다.1992년생: 새로운 인연이나 업무 제안이 들어올 수 있습니다. 열린 마음으로 긍정적으로 검토해 보세요.2004년생: 용돈이 생기거나 맛있는 음식을 대접받는 등 소소한 먹을 복과 재물운이 함께 따르는 날입니다.닭띠 (유)양의 기운이 닭의 섬세함을 포근하게 감싸주어 평온하지만, 묘하게 어긋나는 기운도 공존합니다. 조급해하기보다 넉넉한 마음으로 내실을 챙기면 실무에서 쏠쏠한 성과와 재물이 따릅니다.1957년생: 반가운 지인으로부터 연락을 받거나 따뜻한 차 한 잔의 여유를 나누며 훈훈한 시간을 보냅니다.1969년생: 플랫폼 전략 수정이나 시스템 점검에 있어 꼼꼼함이 빛을 발해 큰 실수를 미연에 방지합니다.1981년생: 계획했던 일들이 큰 걸림돌 없이 진행되어 작지만 확실한 성취감을 느끼고 활력을 얻습니다.1993년생: 연인과 불필요한 기싸움을 피하고 둥글게 져주는 여유가 관계의 신뢰를 듬뿍 높여줍니다.2005년생: 집중력이 좋아져 공부나 독서 등 자기계발에서 눈에 띄는 효율을 경험하게 되는 날입니다.개띠 (술)양과 개는 서로 얽히고 깎아내리는 관계(파살/형살)입니다. 인간관계에서 억울한 오해를 사거나 갈등이 생길 수 있으니, 특히 직장 내에서 언행을 각별히 조심하고 튀는 행동을 절대 삼가야 합니다.1958년생: 스트레스로 건강에 적신호가 켜질 수 있으니 무리하지 말고 일찍 귀가하여 충분한 휴식을 취하세요.1970년생: 지인과 섣부른 금전 거래나 보증은 뼈아픈 손해를 부르니 단호하게 거절하는 것이 상책입니다.1982년생: 남의 험담에 재미로 동조하다가는 결국 본인에게 화살이 꽂힙니다. 입을 무겁게 닫으세요.1994년생: 홧김에 내뱉은 말이 소중한 사람에게 상처를 줄 수 있습니다. 말하기 전 3초만 더 생각하세요.2006년생: 친구와 경쟁하기보다 양보하는 성숙한 자세를 보여주세요. 다투면 서로에게 상처만 남습니다.돼지띠 (해)양과 돼지는 눈빛만 봐도 척척 맞는 최고의 궁합(삼합)입니다. 감수성이 풍부해지고 대인관계가 원만해져, 무엇을 하든 주변의 전폭적인 지지와 긍정적인 에너지가 가득 따르는 행복한 날입니다.1959년생: 주변 사람들에게 따뜻하게 베풀면 그것이 곱절의 복이 되어 돌아오는 기분 좋은 길일입니다.1971년생: AI 리서치나 플랫폼 기획에서 획기적인 아이디어가 떠올라 업무 효율이 무섭게 상승합니다.1983년생: 동료들과 화기애애하게 어울려 훌륭한 시너지를 내고 기대 이상의 알찬 성과를 거둡니다.1995년생: 연애운이 몹시 좋아 소개팅에서 호감을 사거나 연인과 잊지 못할 낭만적인 저녁을 보냅니다.2007년생: 컨디션이 최고조에 달해 무엇을 해도 즐겁고 능률이 쑥쑥 오르는 신나는 목요일입니다.어제보다 오늘 더 빛나는 당신의 발걸음을 진심으로 응원합니다. 마음의 여유가 깃든 평온한 하루 보내시길 바랍니다.