[빅데이터가 점지한 오늘의 운세] 2026년 5월 24일 일요일(음력 4월 8일, 무술일)

빅데이터로 분석하고 동양 철학으로 풀이했습니다.

AI 도사가 전해드리는 명쾌한 오늘의 운세로 기분 좋은 하루를 시작해 보세요.

AI가 알려주는 오늘의 운세

일요일의 평온함과 부처님 오신 날의 자비로운 기운이 함께하는 5월의 네 번째 주말입니다. 한 주를 마무리하며 내면의 평화를 찾고 새로운 에너지를 충전하는 다정한 하루가 되시길 바랍니다.2026년 5월 24일 일요일(음력 4월 8일, 무술일)의 띠별 운세를 전해드립니다.오늘은 ‘황금 개(무술)’의 날입니다. 끝없이 펼쳐진 황금빛 벌판(무토)을 듬직하게 지키는 충직한 개(술토)의 형상입니다. 토(土)의 기운이 겹쳐 몹시 단단하고 묵직한 날로, 약속을 중시하고 신뢰를 쌓기에 아주 훌륭합니다. 다만 고집이 세질 수 있으니, 산처럼 넓은 포용력으로 주변을 아우르는 지혜가 필요한 일요일입니다.쥐띠 (자)거대한 산(개)이 물(쥐)의 흐름을 막아서는 형국이라 답답함을 느낄 수 있습니다. 억지로 상황을 바꾸려 하기보다, 오늘은 가족과 함께 시간을 보내며 중학교 2학년인 아들의 학업이나 고민을 다정하게 들어주는 조용한 역할에 집중하는 것이 좋습니다.1948년생: 아랫사람의 사소한 실수에 너그러운 모습을 보이면 집안에 평화가 찾아옵니다.1960년생: 무리한 주말 외출보다는 집에서 독서를 하거나 조용히 재충전하는 시간을 가지세요.1972년생: 자녀의 교육 문제나 진로에 대해 배우자와 심도 있게 대화하기에 아주 적절한 날입니다.1984년생: 금전적인 욕심을 부리기보다 주변 사람들과 정을 나누는 데 인색하지 마세요.1996년생: 감정 기복이 생길 수 있으니 차분한 음악을 들으며 마음을 다스리는 것이 낫습니다.소띠 (축)같은 흙의 기운인 개와 소가 만나 서로 부딪히고 조정하는 기운(축술형)이 작용합니다. 주관이 뚜렷해지는 날이니, 대학원에서 연구 중인 AI 저널리즘 관련 과제나 리포트의 논리를 정교하게 다듬기에 무척 훌륭한 날입니다.1949년생: 소화기 계통의 건강을 살피고 자극적인 음식보다는 담백한 식단을 추천합니다.1961년생: 섣부른 투자 결정은 손해를 부를 수 있으니 기존의 자산을 지키는 데 주력하세요.1973년생: 학문적인 집중력이 높아지는 날이므로 밀린 대학원 과제를 해결하며 알찬 보람을 느낄 수 있습니다.1985년생: 자존심 대결은 아무런 이득이 없습니다. 먼저 양보하는 미덕을 보여주세요.1997년생: 계획했던 주말 일정이 변경될 수 있으나 유연하게 대처하면 오히려 더 좋은 기회가 옵니다.호랑이띠 (인)개와 호랑이는 찰떡궁합(삼합)을 이루어 에너지가 넘치는 날입니다. 활발하게 밖으로 나갈수록 운이 상승하니, 아침 일찍 마라톤 연습을 하거나 장거리 러닝으로 땀을 흘리며 활력을 충전하기에 더없이 완벽한 일요일입니다.1950년생: 귀한 손님을 맞이하거나 멀리서 반가운 소식이 들려와 함박웃음을 짓게 됩니다.1962년생: 꼬였던 인간관계가 귀인의 도움으로 술술 풀리고 마음의 짐을 시원하게 내려놓습니다.1974년생: 체력이 최고조에 달하는 날이므로 마라톤 훈련 등 강도 높은 운동을 즐기기에 훌륭합니다.1986년생: 새로운 아이디어가 샘솟는 날입니다. 다음 주 업무에 적용할 혁신적인 기획을 구상해 보세요.1998년생: 활동 범위가 넓어지고 대인관계 운이 좋아져 어디를 가나 환영받는 즐거운 하루입니다.토끼띠 (묘)개와 토끼는 서로를 완벽하게 보완해 주는 최고의 파트너(육합)입니다. 꽉 막혔던 흐름이 시원하게 뚫리며, 대인관계가 매끄럽고 만사형통으로 훌륭하게 마무리되는 몹시 기분 좋은 날입니다.1951년생: 마음이 한없이 평온해지고 지긋지긋하던 근심 걱정이 눈 녹듯 사라집니다.1963년생: 뜻밖의 쏠쏠한 재물이 들어오거나 가족들에게 기분 좋은 선물을 받을 수 있습니다.1975년생: 주변 사람들과의 소통이 원활해져 그동안 쌓였던 오해를 풀기에 아주 좋은 타이밍입니다.1987년생: 연인이나 배우자와의 사랑을 다시 한번 확인하며 낭만적인 시간을 보내게 됩니다.1999년생: 당신의 다정한 매력이 돋보여 사람들의 호감을 독차지하는 아주 신나는 일요일입니다.용띠 (진)오늘은 개와 용이 정면으로 충돌하는 날(진술충)입니다. 거대한 흙들이 부딪히는 형국이라 변화가 심하니, 코스피나 비트코인 등 투자 지표의 변동에 일희일비하지 말고 평정심을 유지해야 합니다.1952년생: 컨디션 조절에 유의하고 무리한 야외 활동이나 운동은 가급적 피하는 것이 상책입니다.1964년생: 금전 손실의 우려가 있으니 지갑이나 소지품 단속을 철저히 하고 섣부른 투자는 금물입니다.1976년생: 주식이나 가상화폐 시장의 흐름이 불안정할 수 있으니 성급한 거래는 피하고 관망하세요.1988년생: 사소한 의견 차이가 큰 싸움으로 번질 수 있습니다. 억울해도 한 발 뒤로 물러나세요.2000년생: 친한 친구와 말다툼으로 얼굴을 붉힐 수 있으니 언행을 각별히 조심해야 합니다.뱀띠 (사)개와 뱀은 서로 신경전을 벌이고 묘하게 엇나가는 관계(원진살)입니다. 유독 신경이 날카로워질 수 있으니, 남의 일에 참견하기보다 조용한 공간에서 마음을 다스리며 주말을 정리하는 것이 현명합니다.1953년생: 밖에서 받은 스트레스를 가족에게 화풀이하지 않도록 감정 조절에 신경 써야 합니다.1965년생: 굳게 믿었던 지인에게 섭섭한 마음이 들 수 있으니 타인에 대한 기대치를 조금 낮추세요.1977년생: 억울한 오해를 사거나 핀잔을 들을 수 있으니 오늘은 가급적 조용히 자리를 지키는 게 이득입니다.1989년생: 연인에게 과도하게 집착하면 오히려 멀어질 수 있습니다. 적당한 거리를 유지하세요.2001년생: 집중력이 떨어져 잡생각이 많아집니다. 일찍 귀가하여 푹 쉬는 것이 최고의 보약입니다.말띠 (오)개와 말은 뜨거운 에너지를 공유하는 훌륭한 파트너(삼합)입니다. 사교성이 최고조에 달해 대인관계가 무척 폭넓어지고, 지인들과 유쾌한 소통을 통해 활기를 되찾는 기분 좋은 하루를 보냅니다.1954년생: 반가운 옛 지인이 찾아오거나 멀리서 기쁜 소식이 들려와 입가에 미소가 떠나지 않습니다.1966년생: 야외 활동이나 소규모 모임에서 당신의 유머와 활력이 사람들에게 즐거움을 줍니다.1978년생: 당신의 넘치는 매력과 실력을 십분 발휘할 기회가 옵니다. 자신 있게 당신을 드러내세요.1990년생: 주변 사람들과의 단합이 좋아집니다. 함께 문제를 해결하며 끈끈한 정을 쌓기에 좋습니다.2002년생: 톡톡 튀는 매력으로 인기가 쑥쑥 올라가는 몹시 신나고 경쾌한 일요일입니다.양띠 (미)개와 양은 서로 미묘하게 얽히고 조율이 필요한 관계(술미형)입니다. 일요일 일정이 잘 풀리다가도 막판에 꼬일 수 있으니, 무리하게 나서기보다는 얌전하게 주말의 끝을 마무리하는 것이 유리합니다.1955년생: 고집을 내려놓고 가족들의 의견에 귀를 기울여야 평화로운 일상을 지킬 수 있습니다.1967년생: 중요한 약속이나 계획은 꼼꼼하게 다시 확인해야 오해나 실수를 미연에 방지합니다.1979년생: 엉뚱한 구설수나 뒷담화에 휘말릴 수 있으니 가급적 입을 무겁게 닫고 중립을 지키세요.1991년생: 연인 사이에 사소한 오해가 생길 수 있으니 단어 선택 하나하나에 신중을 기해야 합니다.2003년생: 약속이 펑크 나거나 심란한 마음이 들 수 있습니다. 복잡한 생각은 접고 일찍 휴식하세요.원숭이띠 (신)단단한 흙(개)이 금(원숭이)을 보호해 주니 든든한 귀인을 만나는 형국입니다. 미디어 산업의 흐름을 분석하거나 새로운 영상 콘텐츠 전략을 구상할 때 주변의 유익한 도움을 받을 수 있는 보람찬 날입니다.1956년생: 앓던 이가 빠지듯 묵혀둔 골칫거리가 귀인의 도움으로 시원하게 해결됩니다.1968년생: 영상 기획이나 디지털 전략에 대한 훌륭한 영감을 얻게 되어 업무 의욕이 샘솟습니다.1980년생: 주변의 따뜻한 배려와 지원을 듬뿍 받아 일상의 피로가 쑥쑥 풀리는 힐링의 하루입니다.1992년생: 누군가 나에게 유익한 제안이나 긍정적인 인연을 소개해 줄 수 있으니 열린 마음으로 대하세요.2004년생: 용돈이 생기거나 맛있는 음식을 대접받는 등 쏠쏠한 먹을 복과 재물운이 함께 따릅니다.닭띠 (유)개와 닭은 서로 엇갈리거나 마음을 긁는 껄끄러운 관계(해살)입니다. 굳게 믿었던 약속이 어긋나 기분을 망칠 수 있으니, 오늘은 남의 일에 참견하지 말고 철저히 개인적인 휴식에만 집중하는 것이 상책입니다.1957년생: 남의 헛소문이나 집안일에 엮여 기분을 망치지 말고 나만의 중심을 단단히 잡으세요.1969년생: 지인이라도 섣부른 금전 요구나 부탁은 단호하면서도 부드럽게 거절해야 뒤탈이 없습니다.1981년생: 완벽하게 세운 일요일 계획이 엎어질 수 있으니 쿨하게 넘기고 플랜 B를 즐기세요.1993년생: 홧김에 내뱉은 말이 소중한 사람에게 비수가 될 수 있습니다. 무조건 입을 꽉 다물고 참으세요.2005년생: 친구와의 약속이 갑자기 변경되더라도 짜증 내지 말고 여유 있게 취미 생활을 즐기세요.개띠 (술)자신의 날을 만났습니다. 뚝심과 결단력이 극에 달하지만, 개 두 마리가 모이면 아집이 하늘을 찌를 수 있습니다. 평소 즐기는 골프 라운딩에서 KLPGA 선수들처럼 평온한 멘탈을 유지하며 즐거운 시간을 보내기에 완벽한 날입니다.1958년생: 고집을 너무 부리면 가족들과 소원해집니다. 배우자의 쓴소리도 약으로 알고 수용하세요.1970년생: 필드 위에서 당신의 뛰어난 매력과 실력을 뽐내기에 아주 훌륭한 컨디션을 자랑합니다.1982년생: 말 한마디로 천 냥 빚을 갚거나 만들 수 있습니다. 모임에서 언행을 몹시 신중히 하세요.1994년생: 너무 앞서 나가면 주변의 시샘을 받을 수 있으니 템포를 늦추고 겸손함을 갖춰야 합니다.2006년생: 학업에서 끓어오르는 승부욕이 놀라운 집중력으로 이어져 목표를 달성하는 훌륭한 날입니다.돼지띠 (해)단단한 흙(개)이 물(돼지)을 가두어 흐르지 못하게 하니 묘한 답답함을 느낄 수 있습니다. 내 뜻대로 일요일 일과가 속도가 나지 않아도 조급해하지 말고, 자연스러운 흐름에 몸을 맡기며 다음 주를 준비하세요.1959년생: 재물운은 나쁘지 않으나 지출도 쏠쏠하니 새어 나가는 돈을 꽉 잡는 예산 관리가 필요합니다.1971년생: 시끌벅적한 일상에서 벗어나 잠시 쉼표를 찍으세요. 조용한 산책이 마음의 평화를 줍니다.1983년생: 지인들과 불필요한 기싸움을 하기보다 적절히 양보하는 것이 장기적으로 훨씬 큰 이득입니다.1995년생: 화려한 약속보다는 나만의 내실을 다지는 데 집중하세요. 집에서 편안히 쉬는 것이 보약입니다.2007년생: 다른 사람의 시선에 얽매이지 말고, 당신이 가장 편안하다고 느끼는 방식으로 하루를 충전하세요.모든 근심은 흐르는 시냇물에 실어 보내시고, 당신의 일요일이 연꽃처럼 고결하고 아름답게 피어나길 기원합니다. 행복한 저녁 되십시오.