[빅데이터가 점지한 오늘의 운세] 2026년 5월 26일 화요일(음력 4월 10일, 경자일)

빅데이터로 분석하고 동양 철학으로 풀이했습니다.

AI 도사가 전해드리는 명쾌한 오늘의 운세로 기분 좋은 하루를 시작해 보세요.

AI가 알려주는 오늘의 운세

연휴가 지나고 일상의 활기가 다시 시작되는 5월 26일 화요일입니다. 오늘 하루는 하얀 쥐의 영민함이 당신의 발걸음을 가볍고 지혜롭게 안내하기를 바랍니다.2026년 5월 26일 화요일(음력 4월 10일, 경자일)의 띠별 운세를 전해드립니다.오늘은 ‘하얀 쥐(경자)’의 날입니다. 차갑고 견고한 바위(경금) 아래로 맑고 깨끗한 물(자수)이 솟아나는 형상으로, 머릿속이 맑아지고 통찰력이 예리해지는 날입니다. 금생수(金生水)의 기운이 흐르며 냉철한 판단력과 유연한 소통 능력이 조화를 이룹니다. 복잡한 문제를 단순하게 정리하거나 새로운 지식을 습득하기에 아주 훌륭하지만, 기운이 다소 차가울 수 있으니 주변 사람들에게 따뜻한 말 한마디를 건네는 여유가 필요합니다.쥐띠 (자)자신의 날을 만났습니다. 금의 생조를 받아 지혜가 샘솟으니, 평소 고민하던 영상 콘텐츠 기획이나 플랫폼 전략에 대해 명쾌한 해답을 얻게 되는 대길의 날입니다.1948년생: 주변 사람들과 지혜를 나누며 존경을 받는 하루입니다. 따뜻한 차 한 잔과 함께 여유를 즐기세요.1960년생: 재물운이 상승하여 주머니가 두둑해집니다. 기분 좋은 소식이나 선물이 들어올 수 있습니다.1972년생: 대인관계가 무척 원만해집니다. 사춘기 아들이나 가족과 함께 산책을 하며 속 깊은 대화를 나누기에 아주 좋습니다.1984년생: 당신의 능력을 유감없이 발휘할 기회가 찾아옵니다. 당당하게 의견을 피력하면 큰 인정을 받습니다.1996년생: 매력이 돋보여 어딜 가나 인기가 많습니다. 활기차고 당당하게 하루를 주도해 보세요.소띠 (축)쥐와 소는 눈빛만 봐도 통하는 최고의 파트너(육합)입니다. 안정이 찾아오는 날이니, 대학원 과제나 AI 저널리즘 연구 등 전문적인 분야에 몰두하여 깊이 있는 성과를 내기에 최적입니다.1949년생: 가정이 화목하고 근심이 사라집니다. 배우자와 함께 평온한 일상의 행복을 만끽하세요.1961년생: 묵혀두었던 서류나 주변 정리를 깔끔하게 해치우면 마음까지 개운해지고 활력이 돕니다.1973년생: 학문적 집중력이 놀랍도록 높아집니다. AI 활용 전략 리포트를 정리하거나 새로운 기술을 습득하기에 훌륭합니다.1985년생: 든든한 조력자를 만나 막혔던 업무가 시원하게 풀립니다. 주변 동료들과 성과를 공유해 보세요.1997년생: 성실함이 빛을 발하는 날입니다. 노력한 만큼의 값진 결실을 확실히 손에 쥐게 됩니다.호랑이띠 (인)시원한 물(쥐)이 나무(호랑이)를 키워주는 형국이라 활력이 넘칩니다. 에너지가 솟구치는 날이니, 아침 일찍 마라톤 연습을 하거나 가벼운 러닝으로 땀을 흘리며 활기차게 주중 일과를 시작해 보세요.1950년생: 반가운 지인을 만나 즐거운 회포를 풉니다. 멀리서 기쁜 소식이 들려와 미소가 떠나지 않습니다.1962년생: 꼬였던 인간관계가 귀인의 도움으로 술술 풀립니다. 마음의 짐을 내려놓고 편안히 휴식하세요.1974년생: 체력과 의욕이 최고조에 달합니다. 마라톤 훈련 등 활동적인 운동을 통해 에너지를 발산하기에 완벽합니다.1986년생: 새로운 업무 프로젝트를 힘차게 추진하기 좋은 날입니다. 당신의 추진력이 주변을 감동시킵니다.1998년생: 새로운 경험이나 취미 도전을 두려워하지 마세요. 젊음의 패기를 마음껏 발산할 타이밍입니다.토끼띠 (묘)쥐와 토끼는 서로 예의를 잃고 묘하게 어긋나는 관계(자묘형살)입니다. 말 한마디에 오해가 생길 수 있으니, 특히 가족이나 부하 직원들과 대화할 때 날카로운 표현은 삼가고 둥글게 소통해야 합니다.1951년생: 건강 관리에 적신호가 켜질 수 있으니 무리한 활동은 피하고 집에서 충분한 휴식을 취하세요.1963년생: 가까운 지인과 사소한 자존심 싸움이 커질 수 있습니다. 먼저 꼬리를 내리고 양보하는 게 상책입니다.1975년생: 뉴스 콘텐츠 자동화 기획 등 복잡한 업무를 대할 때 동료들과의 소통에 각별히 신경 써야 뒤탈이 없습니다.1987년생: 연인에게 무심코 던진 농담이 큰 상처가 될 수 있습니다. 칭찬과 격려의 말을 건네보세요.1999년생: 남의 일에 섣불리 훈수를 두었다가 독박을 쓸 수 있습니다. 철저히 내 일에만 집중하세요.용띠 (진)쥐와 용은 최고의 시너지를 내는 환상의 짝꿍(삼합)입니다. 스케일이 커지는 날이니, 코스피 지수 분석이나 비트코인 등 투자 전략을 세우거나 신규 미디어 사업을 구상하기에 아주 좋은 날입니다.1952년생: 대인관계가 유독 빛을 발합니다. 모임의 리더로서 사람들을 이끌며 존경과 신뢰를 받습니다.1964년생: 재물운과 문서운이 크게 상승합니다. 쏠쏠한 수익이나 기분 좋은 경제적 제안이 들어옵니다.1976년생: 전략적인 기획안이 현실화되는 발판이 마련됩니다. 동료들과 적극적으로 아이디어를 나누세요.1988년생: 중요한 선택을 해야 한다면 당신의 직감을 믿으세요. 과감한 결정이 큰 성공으로 이어집니다.2000년생: 인기가 많아지고 주변의 호감을 독차지합니다. 새로운 인연을 만나기에도 더없이 좋은 날입니다.뱀띠 (사)물(쥐)과 불(뱀)이 만나 묘한 긴장감이 돌지만, 보이지 않는 곳에서 서로를 끌어당기는 기운(암합)이 작용합니다. 겉으로 드러내지 않고 묵묵히 내실을 다질 때, 기대 이상의 알찬 성과를 얻게 됩니다.1953년생: 컨디션 조절에 유의하고 무리한 외출보다는 따뜻한 차 한 잔과 함께 마음의 여유를 가지세요.1965년생: 뜻밖의 소소한 횡재수나 선물이 쏙 들어올 수 있습니다. 기분 좋게 하루를 누리세요.1977년생: 밖에서 자랑하기보다는 혼자서 실속을 챙기는 것이 유리합니다. 내실을 다지는 데 집중하세요.1989년생: 연인과 다정한 대화를 나누며 사랑을 확인합니다. 로맨틱한 저녁 시간을 계획해 보세요.2001년생: 미뤄둔 과제나 목표를 스무스하게 달성합니다. 자신감을 가지고 적극적으로 임하세요.말띠 (오)오늘은 쥐와 말이 정면으로 강력하게 충돌하는 날(자오충)입니다. 물과 불의 치열한 다툼이라 다툼수와 이동 중 시비가 짙으니, 매사 납작 엎드리고 양보 운전 등 안전을 최우선으로 해야 합니다.1954년생: 혈압 관리에 유의하고 사소한 일에 불같이 화를 내는 것을 무조건 피해야 평안합니다.1966년생: 예상치 못한 지출이 생길 수 있으니 지갑을 갈무리하세요. 섣부른 투자는 절대 금물입니다.1978년생: 직장 동료나 배우자와 날카로운 마찰이 생길 수 있습니다. 억울해도 꾹 참는 것이 이득입니다.1990년생: 홧김에 내뱉은 말이 소중한 사람에게 비수가 됩니다. 무조건 입술을 꽉 깨물고 참으세요.2002년생: 친한 친구와 말다툼으로 얼굴을 붉힐 수 있는 위기가 옵니다. 말을 아끼고 일찍 귀가하세요.양띠 (미)쥐와 양은 서로 원망하고 예민하게 신경을 긁는 관계(원진살)입니다. 이유 없이 짜증이 솟구치고 섭섭한 감정이 밀려오기 쉬우니, 다른 사람을 탓하기보다 나만의 조용한 휴식 시간을 챙겨야 합니다.1955년생: 가족이나 지인에게 묘한 서운함을 느껴도 내색하지 마세요. 그저 피곤해서 드는 기분 탓입니다.1967년생: 굳게 믿었던 지인에게 실망할 수 있으니 타인에 대한 기대치를 오늘은 조금 낮추세요.1979년생: 직장에서 엉뚱한 구설수에 휘말릴 수 있으니 가급적 입을 무겁게 닫고 업무에만 몰두하세요.1991년생: 연인에게 과도하게 집착하면 오히려 멀어집니다. 넉넉한 믿음과 배려가 필요한 날입니다.2003년생: 학업이 손에 잡히지 않아 답답합니다. 차라리 시원하게 산책을 하고 뇌를 환기하세요.원숭이띠 (신)원숭이와 쥐는 눈빛만 봐도 척척 통하는 최고의 단짝(삼합)입니다. 당신의 톡톡 튀는 재주에 쥐의 치밀함이 더해져, 비디오 디지털 제작이나 영상 관련 복잡한 업무가 마법처럼 술술 풀리는 기분 좋은 날입니다.1956년생: 앓던 이가 빠지듯 묵혀둔 골칫거리가 귀인의 도움으로 시원하게 해결되어 마음이 홀가분합니다.1968년생: 뜻밖의 횡재수나 기분 좋은 선물이 쏙 들어옵니다. 하루 종일 미소가 떠나지 않는 길일입니다.1980년생: 직장에서 당신의 헌신과 실력을 인정받아 칭찬을 듬뿍 듣습니다. 굳건한 신뢰가 쌓입니다.1992년생: 누군가 나에게 유익한 제안이나 긍정적인 인연을 소개해 줍니다. 열린 마음으로 대하세요.2004년생: 용돈이 생기거나 맛있는 음식을 대접받는 등 소소한 먹을 복과 재물운이 함께 따릅니다.닭띠 (유)쥐와 닭은 서로 깨지고 신경을 긁는 관계(파살)입니다. 완벽하게 세운 계획에 차질이 생기거나 동료의 엉뚱한 행동에 짜증이 날 수 있으니, 융통성을 발휘해 플랜 B를 미리 생각해 두는 것이 현명합니다.1957년생: 몸살 기운이나 피로가 쌓일 수 있으니 무리한 약속을 취소하고 집에서 푹 쉬는 게 보약입니다.1969년생: 지갑을 잃어버리거나 홧김에 과소비를 할 수 있습니다. 소지품과 신용카드 단속을 철저히 하세요.1981년생: 믿었던 일정이나 프로젝트가 엎어져 짜증이 날 수 있지만, 쿨하게 마음을 비우고 넘기세요.1993년생: 저녁 술자리에서 치명적인 말실수를 할 수 있으니 과음을 절대 자제하고 일찍 귀가하세요.2005년생: 친구와 사소한 오해로 서먹해질 수 있습니다. 꽁해 있지 말고 먼저 다정하게 연락해 보세요.개띠 (술)흙(개)이 물(쥐)을 안전하게 가두어 흐름을 조절하는 든든한 형국입니다. 책임감이 돋보이는 날이니, 거실 소파에 편안히 기대어 KLPGA 중계를 보며 머리를 식히거나 차분하게 일상을 관리하기에 좋습니다.1958년생: 집안의 대소사를 든든하게 챙기며 어른으로서 중심 역할을 해내니 보람이 가득합니다.1970년생: 필드 위에서 평온한 멘탈을 유지하며 즐거운 시간을 보내기에 완벽한 컨디션을 자랑합니다.1982년생: 직장에서 남들이 꺼리는 궂은일을 묵묵히 도맡아 하니 윗사람의 평판이 수직 상승합니다.1994년생: 연인에게 무조건 일방적으로 잘해주기보다 서로의 생각을 다정하게 공유하는 대화가 낫습니다.2006년생: 붕 뜬 마음을 가라앉히고 책상 앞에 앉아 공부를 하면 성취도가 무척 높은 뿌듯한 날입니다.돼지띠 (해)같은 물의 기운이라 형제처럼 무척 편안하게 흐릅니다. 플랫폼 전략이나 새로운 시스템 도입에 대한 영감을 얻기 위해 동료들과 둥글게 어울려 정보를 공유하고 넉넉한 마음으로 하루를 보내면 행운이 따릅니다.1959년생: 오랜 지인을 만나 회포를 풀고 껄껄 웃으며 일상 속 스트레스를 시원하게 날려버립니다.1971년생: 마음이 잘 맞는 사람들과 대화를 나누면 예상치 못한 아주 쏠쏠한 꿀팁을 얻게 됩니다.1983년생: 꽉 막혔던 아이디어가 동료들과의 유쾌한 대화를 통해 시원하게 풀리는 기분 좋은 날입니다.1995년생: 이성운이 훌륭합니다. 자연스러운 모임이나 동호회 활동에서 운명적인 호감이 싹틀 수 있습니다.2007년생: 컨디션이 최고조에 달해 의욕이 솟구치니, 오늘 하루 무엇을 해도 즐거운 노래가 절로 납니다.새로운 한 주의 일상이 보석처럼 반짝이는 성취와 평온한 미소로 가득하기를 진심으로 응원합니다. 행복한 화요일 되십시오.