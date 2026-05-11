[빅데이터가 점지한 오늘의 운세] 2026년 5월 28일 목요일(음력 4월 12일, 임인일)

빅데이터로 분석하고 동양 철학으로 풀이했습니다.

AI 도사가 전해드리는 명쾌한 오늘의 운세로 기분 좋은 하루를 시작해 보세요.

AI가 알려주는 오늘의 운세

주말의 문턱을 향해 달려가는 5월 28일 목요일입니다. 오늘 하루는 깊은 바다를 품은 숲속의 호랑이처럼, 당신의 지혜와 용기가 조화롭게 빛나는 시간이 되길 바랍니다.2026년 5월 28일 목요일(음력 4월 12일, 임인일)의 띠별 운세를 전해드립니다.오늘은 ‘검은 호랑이(임인)’의 날입니다. 드넓은 호수(임수)와 그 곁에 우뚝 선 늠름한 호랑이(인목)의 형상으로, 지혜로운 통찰력과 강력한 추진력이 만나는 날입니다. 수생목(水生木)의 기운이 흘러 에너지가 막힘없이 순환하며, 새로운 아이디어를 현실로 구현하거나 리더십을 발휘하기에 더없이 좋습니다. 다만 호랑이의 기세가 너무 강해 주변을 압도할 수 있으니, 부드러운 포용력을 곁들인다면 만사가 순조로울 것입니다.쥐띠 (자)지혜를 상징하는 물의 기운이 나무를 키워주니 대인관계와 소통이 유독 매끄럽습니다. 가족 내에서 사춘기 자녀와 속 깊은 대화를 나누거나, 주변 사람들의 고민을 다정하게 들어주며 든든한 버팀목 역할을 하기에 아주 훌륭한 날입니다.1948년생: 아랫사람에게 건네는 따뜻한 격려 한마디가 집안의 큰 웃음과 존경으로 돌아옵니다.1960년생: 미뤄두었던 서류 작업이나 집안 정리를 깔끔하게 해치우면 마음까지 개운해집니다.1972년생: 자녀와의 대화에서 예상치 못한 감동을 받거나, 부모로서의 보람을 깊이 느끼는 하루입니다.1984년생: 동료들과의 협업이 무척 잘 이루어집니다. 당신의 유연한 소통 능력이 빛을 발합니다.1996년생: 연애운이 핑크빛입니다. 진심을 담은 솔직한 표현이 상대방의 마음을 단번에 사로잡습니다.소띠 (축)호랑이의 강한 나무 기운이 흙을 억누르는 날이라 묘한 심리적 압박감을 느낄 수 있습니다. 하지만 이를 학구적인 에너지로 승화시킨다면, AI 저널리즘 관련 과제나 전문적인 보고서를 작성할 때 무서울 정도의 집중력을 발휘할 수 있습니다.1949년생: 소화기 계통 건강을 살피고 자극적인 음식보다는 담백한 식단을 추천합니다.1961년생: 섣부른 투자나 금전 거래는 피하세요. 기존의 것을 유지하고 단속하는 것이 유리합니다.1973년생: 학문적 성취도가 매우 높습니다. 복잡한 리포트나 이론을 정리하며 큰 지적 만족감을 얻습니다.1985년생: 주변의 속도에 휩쓸리지 말고 당신만의 묵직한 페이스를 유지하는 것이 승리의 비결입니다.1997년생: 시끌벅적한 모임보다는 조용히 자기계발에 몰두하며 내실을 다지기에 좋은 날입니다.호랑이띠 (인)자신의 날을 만났습니다. 뻗어 나가는 나무의 기운이 최고조에 달하니 에너지가 폭발합니다. 아침 일찍 시원한 공기를 가르며 마라톤 연습을 하거나 장거리 러닝으로 땀을 흘리면, 한 주의 피로가 씻은 듯 사라지고 활력이 샘솟습니다.1950년생: 멀리서 반가운 지인의 소식이 들려오거나 귀한 손님을 맞이하여 즐거운 시간을 보냅니다.1962년생: 꼬였던 인간관계가 귀인의 도움으로 술술 풀리고 마음의 짐을 시원하게 내려놓게 됩니다.1974년생: 체력과 컨디션이 최상입니다. 활동적인 운동을 통해 몸과 마음을 정화하기에 완벽한 날입니다.1986년생: 당신의 강한 추진력이 주변 사람들을 감동시킵니다. 계획했던 일을 과감히 밀어붙이세요.1998년생: 새로운 도전을 시작하기에 더없이 좋은 타이밍입니다. 젊음의 패기를 마음껏 발산하세요.토끼띠 (묘)같은 나무의 기운이 만나니 동료들과 으쌰으쌰 힘을 합쳐 시너지를 내기에 좋습니다. 다만 예리함이 지나치면 주변을 까칠하게 대할 수 있으니, 주말을 앞두고 조금 더 넉넉하고 부드러운 미소를 유지하는 것이 현명합니다.1951년생: 마음이 평온해지고 지긋지긋하던 걱정거리가 눈 녹듯 사라져 홀가분한 하루를 보냅니다.1963년생: 뜻밖의 횡재수가 따르거나 기분 좋은 선물을 받게 되어 입가에 미소가 떠나지 않습니다.1975년생: 동료들과의 협업이 원활하게 진행됩니다. 함께 아이디어를 나누며 큰 보람을 느낍니다.1987년생: 연인이나 배우자와의 사랑이 더욱 깊어지는 날입니다. 따뜻한 배려가 감동을 줍니다.1999년생: 당신의 센스 있는 매력이 돋보입니다. 어디를 가든 환영받고 인기가 많은 날입니다.용띠 (진)나무가 흙에 뿌리를 내리는 형국이라 다소 답답함을 느낄 수 있지만, 이는 곧 단단한 기반이 됩니다. 비트코인이나 증시 등 경제적 지표의 변동성에 예민하게 반응하기보다, 멀리 내다보는 전략적인 안목으로 상황을 관망하는 지혜가 필요합니다.1952년생: 고집을 내려놓고 가족의 의견을 수용할 때 집안의 평화와 안정을 지킬 수 있습니다.1964년생: 금전적인 결정은 신중을 기하세요. 급하게 서두르는 계약은 손해를 부를 수 있습니다.1976년생: 재무적인 흐름을 차분히 분석하기에 좋은 날입니다. 꼼꼼한 검토가 실수를 방지합니다.1988년생: 자기계발이나 공부에 집중이 잘 되는 날입니다. 미뤄두었던 작업을 마무리하기에 최적입니다.2000년생: 마음이 붕 뜰 수 있으니 중요한 일정은 두 번씩 체크하여 실수를 미연에 방지하세요.뱀띠 (사)호랑이와 뱀은 서로 물고 뜯으며 꼬이는 껄끄러운 관계(인사형살)입니다. 섣부른 행동이나 날카로운 말 한마디로 억울한 오해를 살 수 있으니, 무조건 언행을 조심하고 남의 일에 참견하지 않는 것이 상책입니다.1953년생: 건강 관리에 유의하고 무리한 야외 활동보다는 집에서 따뜻하게 휴식하며 컨디션을 챙기세요.1965년생: 믿었던 사람에게 섭섭한 마음이 들 수 있습니다. 오늘은 타인에 대한 기대치를 낮추는 게 편안합니다.1977년생: 억울한 구설수에 오를 수 있으니 가급적 입을 무겁게 닫고 자신의 업무에만 집중하세요.1989년생: 연인에게 무심코 던진 농담이 큰 싸움으로 번질 수 있습니다. 단어 선택에 신중을 기하세요.2001년생: 순간적인 유혹에 휩쓸리지 않도록 마음의 중심을 단단히 잡아야 하는 날입니다.말띠 (오)호랑이와 말은 눈빛만 봐도 척척 맞는 최고의 찰떡궁합(삼합)입니다. 필드 위에서 KLPGA 선수 못지않은 최상의 샷감을 보여주거나, 사교 모임에서 분위기를 화기애애하게 주도하며 명예와 즐거움을 동시에 얻는 최고의 길일입니다.1954년생: 기분 좋은 외출이나 약속을 잡기에 아주 좋습니다. 몸과 마음이 상쾌하게 맑아지는 날입니다.1966년생: 예상치 못한 행운이 따릅니다. 중요한 결정이 있다면 오늘 자신 있게 추진해 보세요.1978년생: 사교성이 최고조에 달합니다. 사람들과 어울려 유익한 정보를 얻고 끈끈한 인연을 맺습니다.1990년생: 애정운이 몹시 좋습니다. 호감 가는 사람과 가까워지거나 연인과 행복한 시간을 보냅니다.2002년생: 당신의 능력을 마음껏 뽐낼 무대가 열립니다. 당당하고 자신감 있게 행동하세요.양띠 (미)호랑이가 양을 미워하고 신경을 긁는 껄끄러운 관계(귀문관살)입니다. 평소보다 감정 기복이 심해지고 예민해질 수 있으니, 복잡한 곳으로의 외출보다는 조용히 클래식 음악을 듣거나 차를 마시며 힐링하는 시간을 추천합니다.1955년생: 금전 손실이나 분실의 우려가 있으니 귀중품 단속을 철저히 하고 지갑 사정을 잘 살피세요.1967년생: 주변 사람들과 불필요한 날 선 논쟁을 피하세요. 이겨도 결국 감정만 상하고 피곤해집니다.1979년생: 업무가 손에 잡히지 않아 답답할 수 있습니다. 무리하지 말고 하나씩 천천히 처리하세요.1991년생: 연인에게 과도하게 집착하거나 꼬투리를 잡으면 사이가 멀어질 수 있으니 주의가 필요합니다.2003년생: 다른 사람과 자신을 비교하며 우울해하지 마세요. 당신은 당신 자체로 충분히 빛납니다.원숭이띠 (신)오늘은 호랑이와 원숭이가 정면으로 강력하게 충돌하는 날(상충살)입니다. 쇳덩이와 나무가 부딪히듯 변화가 심하고 이동 중 사고수가 짙으니, 매사 납작 엎드리고 양보 운전 등 안전을 최우선으로 챙겨야 합니다.1956년생: 장거리 운전이나 위험한 외출은 가급적 미루세요. 낙상 사고와 관절 건강에 유의해야 합니다.1968년생: 부부 싸움이나 지인과의 다툼이 크게 번질 수 있으니 욱하는 성질을 꾹 죽이고 물러서세요.1980년생: 완벽하게 세운 계획이 엎어질 수 있으니 당황하지 말고 쿨하게 플랜 B를 즐기세요.1992년생: 구설수에 휘말릴 수 있으니 저녁 술자리는 가급적 피하고 일찍 귀가하는 것이 상책입니다.2004년생: 친구와 감정싸움으로 절교 위기까지 갈 수 있습니다. 거친 말을 절대 입 밖으로 내지 마세요.닭띠 (유)호랑이와 닭은 서로를 예민하고 까칠하게 만드는 껄끄러운 관계(원진살)입니다. 괜히 눈에 거슬리고 짜증이 솟구칠 수 있으니, 시끄러운 모임보다는 나만의 조용한 서재에서 책을 읽거나 밀린 공부를 하며 마음을 다스리세요.1957년생: 신경성 두통이나 뻐근한 피로를 조심하세요. 무리하지 말고 오늘은 푹 쉬는 것이 보약입니다.1969년생: 배우자나 부하 직원들에게 뾰족한 단어를 사용하기 쉽습니다. 칭찬의 말로 부드럽게 바꿔보세요.1981년생: 자신의 능력을 과시하다 망신을 당할 수 있습니다. 겸손하게 고개를 숙이는 것이 안전합니다.1993년생: 연인과 쓸데없는 감정 소모를 피하세요. 적당히 거리를 두고 각자 힐링하는 것도 방법입니다.2005년생: 충동적인 행동이나 홧김에 하는 과소비는 뼈저린 후회를 부릅니다. 지갑을 단단히 닫으세요.개띠 (술)호랑이와 개는 눈빛만 봐도 척척 아는 아주 훌륭한 파트너(삼합)입니다. 비디오 디지털 센터 운영이나 매체 전략 구상에 있어 든든한 지원군을 만나고, 당신의 책임감과 리더십이 조직 내에서 굳건한 신뢰를 얻는 기분 좋은 하루입니다.1958년생: 마음이 한없이 편안하고 가정이 화목하니 이보다 더 바랄 것이 없는 든든한 하루입니다.1970년생: 취미 활동이나 모임에서 당신의 탁월한 리더십이 돋보이며 사람들의 칭송과 신뢰를 받습니다.1982년생: 뜻밖의 귀인이 나타나 좋은 정보를 주거나 꽉 막혔던 고민을 시원하게 뻥 뚫어줍니다.1994년생: 인생 멘토나 선배의 조원의 피가 되고 살이 됩니다. 열린 마음으로 흔쾌히 귀담아들으세요.2006년생: 학업 성취도가 높아지고 노력한 만큼 주변에서 큰 칭찬을 듬뿍 받는 뿌듯한 날입니다.돼지띠 (해)호랑이와 돼지는 찰떡같이 잘 맞는 단짝(육합)입니다. 서로를 깊이 이해하고 도와주니 모든 일이 순풍에 돛 단 듯 술술 풀립니다. 플랫폼 전략이나 AI 도입 기획에 있어 번뜩이는 아이디어가 떠오르지만, 마무리에 방심하면 잔실수가 생길 수 있으니 꼼꼼함을 유지하세요.1959년생: 주변 지인들과 맛있는 음식을 나누며 따뜻한 정을 듬뿍 쌓기에 완벽하게 좋은 날입니다.1971년생: 플랫폼 전략 수정이나 기획에 있어 시원한 인사이트를 얻게 됩니다. 오늘은 실속이 챙겨지는 날입니다.1983년생: 뜻밖의 소소한 횡재수나 기분 좋은 선물이 들어옵니다. 하루 종일 넉넉한 미소가 지어집니다.1995년생: 마음에 드는 이성이 있다면 용기 내어 다가가 보세요. 솔직하고 당당함이 최고의 무기가 됩니다.2007년생: 컨디션이 날아갈 듯 좋고 의욕이 솟구치니 무엇을 해도 즐겁고 능률이 쑥쑥 오르는 날입니다.내일이면 기다리던 금요일입니다. 오늘 하루, 당신의 지혜가 숲속의 호랑이처럼 당당하게 펼쳐지기를 진심으로 응원합니다. 행복한 목요일 되십시오.