[빅데이터가 점지한 오늘의 운세] 2026년 5월 29일 금요일(음력 4월 13일, 계묘일)

빅데이터로 분석하고 동양 철학으로 풀이했습니다.

AI 도사가 전해드리는 명쾌한 오늘의 운세로 기분 좋은 하루를 시작해 보세요.

AI가 알려주는 오늘의 운세

한 주를 마무리하는 금요일이자, 5월의 싱그러운 기운이 절정에 달하는 29일입니다. 오늘 하루는 맑은 샘물 곁에서 쉬어가는 토끼처럼, 당신의 일상에 유연한 지혜와 평온한 여유가 가득하기를 바랍니다.2026년 5월 29일 금요일(음력 4월 13일, 계묘일)의 띠별 운세를 전해드립니다.오늘은 ‘검은 토끼(계묘)’의 날입니다. 만물을 적시는 부드러운 봄비(계수)가 파릇하게 돋아난 풀밭(묘목)을 촉촉이 적시는 형상입니다. 수생목(水생木)의 기운이 조화로워 창의적인 영감이 샘솟고, 주변 사람들과 다정하게 소통하며 유대감을 쌓기에 아주 훌륭한 날입니다. 다만 기운이 다소 섬세하고 예민해질 수 있으니, 주말을 앞두고 마음을 넉넉하게 가지는 것이 행복한 금요일을 만드는 비결입니다.쥐띠 (자)토끼와 쥐는 서로를 위하지만 묘하게 엇나갈 수 있는 관계(자묘형살)입니다. 다정함이 자칫 잔소리로 변해 중학교 2학년인 아들이나 가족 구성원에게 상처를 줄 수 있으니, 오늘은 훈계보다는 묵묵히 들어주는 지혜로운 리더의 모습을 보여주세요.1948년생: 아랫사람의 일에 지나치게 관여하기보다 넉넉한 미소로 지켜봐 줄 때 존경을 받습니다.1960년생: 금전운은 무난하나 충동적인 지출이 생길 수 있으니 주말 쇼핑 전 예산을 꼼꼼히 살피세요.1972년생: 가족 관계에서 사소한 오해가 생기지 않도록 단어 선택에 신중을 기해야 평화로운 저녁이 됩니다.1984년생: 직장에서 과도한 책임감을 혼자 짊어지려 하지 마세요. 동료들과 나누면 훨씬 가벼워집니다.1996년생: 연인과 뾰족한 말싸움을 피하세요. 져주는 것이 결국 관계에서 승리하는 지름길입니다.소띠 (축)비옥한 땅(소)이 비를 머금어 비옥해지는 형국입니다. 학문적 집중력이 무척 높아지는 날이므로, 대학원 과제나 AI 저널리즘 관련 리포트를 작성하며 심도 있는 성과를 내기에 더없이 훌륭한 날입니다.1949년생: 컨디션이 좋아지고 활력이 솟습니다. 가벼운 산책으로 몸의 기운을 원활하게 순환시키세요.1961년생: 묵혀두었던 서류 정리나 재무 상태를 점검해 보세요. 꼼꼼한 확인이 행운을 부릅니다.1973년생: 학문적 성취도가 매우 높습니다. 복잡한 AI 기술 관련 리서치를 깔끔하게 마무리하기 좋습니다.1985년생: 든든한 조력자를 만나 막혔던 업무가 시원하게 풀립니다. 주변 사람의 도움을 기쁘게 받으세요.1997년생: 성실함이 빛을 발하는 날입니다. 묵묵히 제 할 일을 다하면 칭찬과 보상이 뒤따릅니다.호랑이띠 (인)나무의 기운이 겹쳐 에너지가 폭발하는 날입니다. 활동적으로 움직일수록 운이 상승하니, 아침 일찍 마라톤 연습을 하거나 장거리 러닝을 통해 한 주의 스트레스를 시원하게 날려버리기에 완벽한 금요일입니다.1950년생: 반가운 지인을 만나 즐거운 시간을 보냅니다. 멀리서 기쁜 소식이 들려와 활력이 돕니다.1962년생: 꼬였던 인간관계가 귀인의 도움으로 풀립니다. 마음의 짐을 내려놓고 가벼운 마음을 가지세요.1974년생: 체력이 최고조에 달합니다. 마라톤 훈련 등 활동적인 운동을 통해 에너지를 발산하기에 좋습니다.1986년생: 추진력이 매우 좋습니다. 계획했던 프로젝트를 힘차게 밀어붙이면 주변의 지지를 얻습니다.1998년생: 새로운 경험이나 취미 도전을 두려워하지 마세요. 당신의 패기가 긍정적인 결과를 만듭니다.토끼띠 (묘)자신의 날을 만났지만, 토끼 두 마리가 모이면 예민함이 배가 될 수 있습니다. 완벽주의 성향을 잠시 내려놓고, 중학교 2학년 아들의 사소한 행동에 민감하게 반응하기보다 부드러운 여유를 가지는 것이 현명합니다.1951년생: 신경성 두통이나 소화불량을 조심하세요. 마음을 편안하게 먹는 것이 최고의 보약입니다.1963년생: 남의 일에 오지랖을 부리기보다 자신의 내실을 다지는 데 집중하는 것이 뒤탈이 없습니다.1975년생: 영상 기획이나 플랫폼 전략 수정 등 복잡한 생각은 잠시 멈추고 뇌를 온전히 쉬게 해주세요.1987년생: 연인과 연락 문제로 다툴 수 있습니다. 자존심을 꺾고 먼저 다정하게 말을 건네보세요.1999년생: 충동구매 욕구가 강해질 수 있습니다. 외출 시 지갑을 단단히 닫는 절제가 필요합니다.용띠 (진)토끼와 용은 서로를 시기하거나 훼방 놓기 쉬운 관계(해살)입니다. 특히 비트코인이나 증시 등 투자 지표의 변동에 일희일비하지 말고, 차분하게 장기적인 전략을 점검하며 평정심을 유지해야 하는 날입니다.1952년생: 주변의 헛소문이나 남의 험담에 흔들리지 마세요. 묵묵히 내 중심을 지키는 게 이득입니다.1964년생: 금전적인 결정은 신중을 기하세요. 급하게 서두르는 투자나 계약은 손해를 부를 수 있습니다.1976년생: 가상화폐나 주식 시장의 흐름에 너무 예민하게 반응하면 일상 업무에 지장을 줄 수 있습니다.1988년생: 믿었던 약속이 어긋나더라도 당황하지 마세요. 유연하게 플랜 B를 가동하는 여유가 필요합니다.2000년생: 친한 친구와 사소한 오해로 서먹해질 수 있습니다. 먼저 웃으며 다가가는 용기를 내보세요.뱀띠 (사)나무(토끼)가 불(뱀)을 살려주니 에너지가 샘솟고 창의력이 빛을 발합니다. 비디오 디지털 센터 등 소속 조직에서 영상 콘텐츠 제작이나 새로운 시스템 도입에 관한 번뜩이는 아이디어가 떠오르는 긍정적인 하루입니다.1953년생: 컨디션이 좋아지고 활력이 솟구칩니다. 가족들과 즐거운 대화를 나누며 힐링하세요.1965년생: 귀인의 든든한 도움으로 재물운이 상승합니다. 기분 좋은 선물이 쏙 들어올 수 있습니다.1977년생: 뉴스 콘텐츠 자동화나 영상 제작에 있어 획기적인 아이디어가 업무 효율을 크게 높입니다.1989년생: 당신의 매력이 돋보여 주변 사람들에게 큰 인기를 얻습니다. 사교 모임에서 주인공이 됩니다.2001년생: 미뤄둔 과제나 목표를 스무스하게 달성합니다. 자신감을 가지고 당당하게 임하세요.말띠 (오)토끼와 말은 서로 튕겨내거나 어긋나기 쉬운 관계(파살)입니다. 주말을 앞두고 골프 라운딩 계획 등 야외 활동 일정이 갑자기 변경될 수 있으니, 당황하지 말고 유연하게 대처하는 침착함이 필요합니다.1954년생: 자녀나 아랫사람에게 잔소리를 하기보다 넉넉하게 지갑을 열어 정을 나누는 게 낫습니다.1966년생: 겉모습은 화려하지만 실속이 부족할 수 있습니다. 중요한 제안은 꼼꼼하게 다시 따져보세요.1978년생: 운전이나 이동 시 예상치 못한 교통 체증이 있을 수 있으니 시간 여유를 넉넉히 가지세요.1990년생: 연인과 데이트 장소 선정으로 다툴 수 있습니다. 쿨하게 양보하는 미덕을 발휘하세요.2002년생: 스트레스 해소를 핑계로 한 과소비는 금전적 후회를 부릅니다. 지갑 관리에 신경 쓰세요.양띠 (미)토끼와 양은 서로를 완벽하게 보완하는 최상의 짝꿍(삼합)입니다. 직장에서의 팀워크가 매우 좋으며, 비디오 디지털 센터 운영이나 업무 추진에 있어 동료들과 시너지를 발휘해 훌륭한 성과를 거두는 길일입니다.1955년생: 마음이 한없이 평온해지고 근심이 사라집니다. 가정이 화목하니 웃음꽃이 만발합니다.1967년생: 뜻밖의 쏠쏠한 재물이 들어오거나 기분 좋은 소식을 듣게 됩니다. 주머니가 두둑해집니다.1979년생: 당신의 성실함과 리더십을 주변에서 인정해 줍니다. 든든한 신뢰가 쌓이는 뿌듯한 날입니다.1991년생: 애정운이 최상입니다. 연인과 행복한 시간을 보내거나 솔로라면 좋은 인연이 찾아옵니다.2003년생: 창의적인 감각이 돋보입니다. 과제나 기획 업무에서 아주 뛰어난 성과를 거두게 됩니다.원숭이띠 (신)토끼와 원숭이는 서로 예민해지고 마음을 긁는 관계(원진살)입니다. 유독 신경이 날카로워질 수 있으니, 퇴근 후에는 시끄러운 모임보다 집에서 KLPGA 중계나 골프 영상을 보며 조용히 머리를 식히는 것이 낫습니다.1956년생: 건강 관리에 유의하세요. 사람이 너무 붐비는 곳은 피하고 충분한 휴식을 취하는 게 좋습니다.1968년생: 배우자와 사소한 말다툼이 크게 번질 수 있으니 상대방의 단점을 굳이 들추지 마세요.1980년생: 직장에서 억울한 구설수에 오를 수 있으니 입을 무겁게 닫고 본인의 일에만 집중하세요.1992년생: 데이트가 계획대로 돌아가지 않아 답답할 수 있습니다. 억지로 풀려 하지 말고 둥글게 넘기세요.2004년생: 절친한 친구에게 서운함을 느껴도 오늘은 참으세요. 시간이 지나면 자연스레 해결됩니다.닭띠 (유)오늘은 토끼와 닭이 정면으로 충돌하는 날(상충살)입니다. 다툼수나 사고수가 있으니, 주말 골프 라운딩이나 야외 활동 시 평소보다 안전에 각별히 유의하고 매사 양보하는 자세를 가져야 합니다.1957년생: 관절이나 뼈 건강을 조심하세요. 무거운 것을 들거나 무리한 장거리 이동은 미루는 게 좋습니다.1969년생: 급하게 서두르다 중요한 물건을 잃어버릴 수 있습니다. 소지품 단속을 철저히 하세요.1981년생: 가족이나 배우자 사이에서 큰 소리가 오갈 수 있습니다. 억울해도 먼저 숙이는 게 평화의 비결입니다.1993년생: 연인과 이별수가 비치니 감정적인 욱하는 대응은 절대 삼가야 합니다. 마음을 가라앉히세요.2005년생: 홧김에 큰 지출을 할 수 있습니다. 지갑을 닫고 다음을 기약하는 것이 현명합니다.개띠 (술)토끼와 개는 눈빛만 봐도 통하는 단짝(육합)입니다. 가정과 직장에서 모두 화목한 기운이 가득하니, 퇴근 후 아내와 함께 맛있는 식사를 하며 즐겁게 한 주를 마무리하기에 최상의 컨디션을 자랑합니다.1958년생: 집안에 큰 경사가 생기거나 묵은 고민이 시원하게 해결되어 함박웃음을 짓게 됩니다.1970년생: 필드 위에서 최상의 멘탈을 유지하며 즐거운 시간을 보낼 수 있는 훌륭한 컨디션입니다.1982년생: 귀인이 나타나 그동안의 피로와 스트레스를 한 방에 해결해 줄 유용한 정보를 전해줍니다.1994년생: 솔로라면 마음에 드는 사람에게 용기 내어 다가가 보세요. 당당함이 호감을 불러일으킵니다.2006년생: 두뇌 회전이 빨라 학업 성취도가 높습니다. 칭찬을 듬뿍 받아 어깨가 으쓱해지는 날입니다.돼지띠 (해)토끼와 돼지는 무척 훌륭한 합(삼합)을 이룹니다. 뉴스 콘텐츠 자동화나 AI 툴을 활용한 기획 등 전문 분야에서 번뜩이는 영감을 얻어 업무 만족도가 무척 높으며, 기분 좋은 성취감을 느끼는 날입니다.1959년생: 주변에 베푼 배려가 큰 복이 되어 돌아옵니다. 따뜻한 마음으로 사람들을 대해보세요.1971년생: 플랫폼 전략 수정이나 AI 도입에 대한 시원한 인사이트를 얻게 되어 가슴이 뻥 뚫립니다.1983년생: 가족이나 지인들과 맛있는 식사를 하며 대화하면 무거웠던 스트레스가 완벽히 사라집니다.1995년생: 로맨틱한 분위기가 흐르는 날입니다. 연인을 위한 작은 서프라이즈를 준비해 보는 건 어떨까요.2007년생: 친구들과의 우정이 더욱 깊어지며, 활기차고 긍정적인 에너지가 가득한 신나는 금요일입니다.행복한 주말이 당신을 기다리고 있습니다. 오늘 하루, 당신의 지혜로운 발걸음이 반짝이는 성취로 이어지길 진심으로 응원합니다. 즐거운 금요일 되십시오.