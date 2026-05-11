[빅데이터가 점지한 오늘의 운세] 2026년 5월 31일 일요일(음력 4월 15일, 을사일)

빅데이터로 분석하고 동양 철학으로 풀이했습니다.

AI 도사가 전해드리는 명쾌한 오늘의 운세로 기분 좋은 하루를 시작해 보세요.

AI가 알려주는 오늘의 운세

5월의 마지막 날인 31일 일요일입니다. 한 달을 마무리하며 새로운 달을 맞이하는 오늘, 당신의 하루가 보석처럼 빛나는 지혜와 따뜻한 여유로 가득하기를 바랍니다.2026년 5월 31일 일요일(음력 4월 15일, 을사일)의 띠별 운세를 전해드립니다.오늘은 ‘푸른 뱀(을사)’의 날입니다. 부드러운 넝쿨이나 풀꽃(을목)이 뜨거운 태양(사화)을 향해 뻗어 나가는 형상으로, 창의적인 영감과 열정이 조화롭게 어우러지는 날입니다. 목생화(木生火)의 기운이 강해 내면의 아이디어를 밖으로 화려하게 표현하기에 아주 훌륭합니다. 다만 예민함이 앞설 수 있으니, 주변 사람들과 소통할 때 부드러운 유연성을 발휘하는 것이 5월을 성공적으로 마무리하는 비결입니다.쥐띠 (자)지혜로운 물의 기운이 불을 만났으나 보이지 않는 합(암합)이 있어 알찬 실속을 챙기는 날입니다. 50대 남성으로서의 관록이 빛을 발하며, 중학교 2학년인 아들이나 가족 구성원의 말에 귀를 기울여줄 때 집안의 평화가 더욱 단단해집니다.1948년생: 아랫사람에게 건네는 따뜻한 격려가 당신의 명예와 존경을 더욱 높여줍니다.1960년생: 미뤄두었던 재무 상태를 점검해 보세요. 꼼꼼한 확인이 예상치 못한 이득을 가져옵니다.1972년생: 가족과 함께하는 저녁 식사 자리에서 사춘기 자녀와 속 깊은 대화를 나누기에 최적의 시간입니다.1984년생: 혼자 모든 것을 결정하기보다 주변의 의견을 수용할 때 더 큰 기회를 잡게 됩니다.1996년생: 창의적인 감각이 돋보이는 날입니다. 개인적인 기획안이나 영상 작업을 정리해 보세요.소띠 (축)뱀과 소는 최고의 파트너(삼합)를 이룹니다. 안정이 찾아오는 날이니, 대학원에서 연구 중인 AI 관련 리서치나 전문적인 리포트 작성에 몰두하면 무서울 정도로 높은 성과를 낼 수 있습니다.1949년생: 가정이 화목하고 근심이 사라집니다. 배우자와 함께 산책하며 여유를 만끽하세요.1961년생: 묵혀두었던 주변 정리나 서류 작업을 깔끔하게 마무리하기에 더없이 좋은 날입니다.1973년생: 학문적 성취도가 매우 높습니다. 복잡한 이론을 정리하거나 새로운 기술을 습득하며 보람을 느끼세요.1985년생: 든든한 조력자를 만나 막혔던 업무가 시원하게 풀립니다. 주변에 감사를 전하세요.1997년생: 묵묵히 실력을 쌓아온 분야에서 당신의 가치를 인정받는 기분 좋은 소식이 들립니다.호랑이띠 (인)뱀과 호랑이는 서로 신경을 긁는 관계(인사형살)입니다. 의욕이 앞서 섣부르게 행동하면 다툼수가 생길 수 있으니, 마라톤 훈련이나 러닝 시 평소보다 안전에 각별히 유의하며 무리하지 않는 것이 좋습니다.1950년생: 건강 관리에 유의하고 무리한 장거리 이동보다는 집 근처에서 가볍게 휴식하세요.1962년생: 섣부른 금전 거래는 뼈아픈 손해를 부를 수 있으니 주식이나 코인 투자는 관망이 답입니다.1974년생: 활동적인 운동을 즐기되 관절이나 근육에 무리가 가지 않도록 템포를 조절해야 합니다.1986년생: 자존심을 내세우기보다 한 발 물러설 때 오히려 더 큰 명분과 실리를 얻게 됩니다.1998년생: 집중력이 떨어지기 쉬우니 한 번에 한 가지 일에만 차분하게 몰두하는 지혜가 필요합니다.토끼띠 (묘)나무가 불을 살려주니 에너지가 솟구치고 매력이 돋보이는 날입니다. 주변 사람들과 다정하게 소통하며 유대감을 쌓기에 훌륭하며, 새로운 콘텐츠 기획에 대한 영감이 번뜩이는 유쾌한 휴일입니다.1951년생: 마음이 평온해지고 지긋지긋하던 근심이 눈 녹듯 사라져 홀가분한 하루를 보냅니다.1963년생: 뜻밖의 횡재수가 따르거나 기분 좋은 선물을 받게 되어 미소가 떠나지 않습니다.1975년생: 창의적인 감각이 폭발합니다. 평소 생각만 하던 아이디어를 구체화하기에 아주 좋은 날입니다.1987년생: 연인이나 배우자와의 사랑이 더욱 깊어지는 날입니다. 따뜻한 서프라이즈를 준비해 보세요.1999년생: 당신의 센스 있는 매력이 돋보입니다. 어디를 가나 환영받고 인기가 많은 날입니다.용띠 (진)뱀과 용은 서로 비슷한 기운을 공유하며 부드럽게 흐릅니다. 평소 관심 있던 금융 시장의 흐름을 분석하거나 미래를 위한 전략적인 마케팅 구상을 하며 차분하게 한 달을 마무리하기에 적당합니다.1952년생: 대인관계가 원만해져 어떤 모임에서든 중심 역할을 맡고 존경과 신뢰를 듬뿍 받습니다.1964년생: 재물운이 상승하여 주머니가 두둑해집니다. 쏠쏠한 수익이나 기분 좋은 경제 소식이 들립니다.1976년생: 주식이나 가상화폐 등 투자 지표의 변동에 일희일비하지 않는 묵직한 평정심이 중요합니다.1988년생: 묵묵히 내실을 다져온 일에서 긍정적인 성과가 나타납니다. 자신의 능력에 확신을 가지세요.2000년생: 마음이 잘 맞는 친구들과 유익한 대화를 나누며 즐겁고 건설적인 시간을 보냅니다.뱀띠 (사)자신의 날을 만났습니다. 두뇌 회전이 무척 빠르고 열정이 넘치지만, 고집이 강해지면 주변과 마찰이 생길 수 있습니다. 부드러운 유머를 곁들여 유연하게 행동할 때 당신의 리더십이 더욱 빛납니다.1953년생: 옹고집을 부리면 가족들과 소원해질 수 있습니다. 주변의 의견을 부드럽게 수용하세요.1965년생: 섣부른 투자 제안은 단호하게 거절하는 것이 내 재산을 안전하게 지키는 길입니다.1977년생: 직장에서 누군가와 쓸데없는 기싸움을 할 수 있습니다. 쿨하게 웃어넘기는 여유를 가지세요.1989년생: 연인에게 과도하게 집착하면 오히려 멀어집니다. 넉넉한 배려와 믿음이 필요한 날입니다.2001년생: 충동적인 감정으로 홧김에 지갑을 여는 과소비는 후회를 부릅니다. 절제가 필요합니다.말띠 (오)뱀과 말은 비슷한 불의 기운으로 에너지가 찰랑찰랑 넘칩니다. 사교성이 최고조에 달해 대인관계가 넓어지며, 동료들이나 지인들과 유쾌한 소통을 통해 활기를 되찾는 기분 좋은 하루를 보냅니다.1954년생: 반가운 옛 지인이 찾아오거나 멀리서 기분 좋은 소식이 들려와 입가에 미소가 번집니다.1966년생: 야외 활동이나 소규모 모임에서 당신의 활기찬 에너지가 사람들에게 즐거움을 줍니다.1978년생: 당신의 넘치는 매력과 실력을 십분 발휘할 기회가 옵니다. 자신 있게 자신을 드러내세요.1990년생: 주변 사람들과의 단합이 좋아집니다. 함께 문제를 해결하며 끈끈한 정을 쌓기에 좋습니다.2002년생: 톡톡 튀는 매력으로 인기가 쑥쑥 올라가는 몹시 신나고 경쾌한 일요일입니다.양띠 (미)따뜻한 불의 기운이 흙을 포근하게 덥혀주니 무척 안정적인 날입니다. 조급해하지 않고 성실하게 일상을 정리한 만큼, 달콤한 휴식과 함께 긍정적인 에너지를 듬뿍 얻을 수 있습니다.1955년생: 컨디션이 크게 호전되고 기력이 솟아납니다. 좋아하는 취미 생활을 즐기며 힐링하세요.1967년생: 귀인의 든든한 도움으로 재물운이 상승합니다. 소소한 횡재수나 선물이 들어올 수 있습니다.1979년생: 당신의 성실함을 주변에서 알아주고 칭찬을 해줍니다. 든든한 신뢰가 쌓이는 날입니다.1991년생: 짝사랑하던 사람과 가까워지거나 데이트에서 호감을 독차지하는 신나는 하루입니다.2003년생: 자기계발에서 짜릿한 성취감을 맛보며 몹시 알차고 보람찬 하루를 꽉 채워 보냅니다.원숭이띠 (신)뱀과 원숭이는 서로를 끌어당기면서도(합) 묘하게 꼬이는(형) 관계입니다. 오전에는 계획대로 일이 술술 풀리지만 오후에 돌발 변수가 생길 수 있으니, 맺고 끊음을 확실하게 하는 것이 현명합니다.1956년생: 남의 일에 무심코 오지랖을 부렸다가 독박을 쓸 수 있습니다. 철저히 내 휴식만 챙기세요.1968년생: 억울한 구설수에 오를 수 있으니 저녁 술자리는 가급적 피하고 일찍 안전하게 귀가하세요.1980년생: 진행하던 프로젝트나 계획이 잘 풀리는 듯하다가 막판에 엎어질 수 있으니 주의하세요.1992년생: 연인과 사소한 오해로 다투었다가 화해하기를 반복하며 감정을 소모하기 쉬운 날입니다.2004년생: 친구와의 약속이 갑자기 변경되거나 취소될 수 있으니 쿨하게 넘기고 개인 정비를 하세요.닭띠 (유)뱀과 닭은 환상의 파트너(삼합)를 이룹니다. 필드 위에서 KLPGA 선수처럼 정교한 샷감을 뽐내거나, 대인관계에서 승승장구하며 능력을 온전히 인정받는 최고의 하루입니다.1957년생: 자녀에게 든든한 효도를 받거나 집안에 어깨가 으쓱해질 경사가 생겨 웃음꽃이 만발합니다.1969년생: 추진하는 일마다 거침없이 순조롭게 풀리니 콧노래가 절로 나오고 자신감이 넘칩니다.1981년생: 평생을 함께할 훌륭한 비즈니스 파트너나 소중한 인연을 만날 수 있는 긍정적인 운입니다.1993년생: 대인관계에서 승승장구하며 능력을 온전히 인정받는 날입니다. 당당하게 실력을 뽐내세요.2005년생: 두뇌 회전이 빠르고 집중력이 높아 학업 성취도가 눈에 띄게 상승하는 뿌듯한 날입니다.개띠 (술)뱀과 개는 서로 예민해지기 쉬운 관계(원진살)입니다. 유독 피로가 몰려와 짜증이 날 수 있으니, 시끄러운 모임보다는 거실 소파에서 골프 영상을 보며 조용히 머리를 식히는 것을 추천합니다.1958년생: 밖에서 받은 스트레스를 가족에게 화풀이하지 않도록 각별히 마음을 다스려야 합니다.1970년생: 필드 위에서 지나친 승부욕보다는 동반자와의 매너를 중시할 때 운이 더 상승합니다.1982년생: 억울한 오해를 사거나 핀잔을 들을 수 있으니 오늘은 가급적 조용히 자리를 지키는 게 이득입니다.1994년생: 홧김에 연인에게 평생 지울 수 없는 상처를 줄 수 있습니다. 무조건 입을 꽉 닫고 참으세요.2006년생: 집중력이 바닥을 치고 잡생각만 둥둥 떠다닙니다. 일찍 자는 것이 최선의 보약입니다.돼지띠 (해)오늘은 뱀과 돼지가 정면으로 강력하게 충돌하는 날(상충살)입니다. 물과 불의 치열한 다툼이라 이동 중 사고수나 다툼수가 짙으니, 매사 한 발 뒤로 물러나 양보하고 신중하게 행동해야 합니다.1959년생: 장거리 외출이나 무리한 등산은 가급적 미루세요. 낙상 및 안전사고에 꼼꼼히 주의해야 합니다.1971년생: 아무리 친한 지인이라도 섣부른 금전 거래나 보증은 절대 금물입니다. 무조건 피하세요.1983년생: 사소한 의견 대립이 큰 싸움으로 번질 수 있습니다. 억울해도 져주는 것이 장기적으로 이득입니다.1995년생: 운전이나 이동 시 시비가 붙을 수 있으니 절대 발끈하지 말고 무조건 양보 운전하세요.2007년생: 친한 친구와 돌이킬 수 없는 절교 선언까지 갈 수 있으니 감정이 식을 때까지 말을 아끼세요.5월의 마지막 장을 덮는 오늘, 당신의 수고가 헛되지 않았음을 증명하는 달콤한 결실이 가득하길 바랍니다. 내일부터 시작될 6월은 더욱 푸른 희망으로 당신을 맞이할 것입니다.