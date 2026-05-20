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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 5월 20일

입력 2026 05 20 02:34 수정 2026 05 20 02:36
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36년생 : 자기 것을 단단히 지키라.

48년생 : 속단은 피하고 살피라.

60년생 : 서두른 판단보다 살피는 태도가 더 이롭다.

72년생 : 좋은 위치에 오르는 흐름이다.

84년생 : 건강과 분수를 챙기라.

96년생 : 추진하는 일이 막힘 없는 날이다.



37년생 : 욕심 말고 차근히 하라.

49년생 : 자신감이 성과로 이어진다.

61년생 : 쌓아온 믿음이 오늘 조용히 빛을 낸다.

73년생 : 복이 서서히 찾아드는 날이다.

85년생 : 여유 있는 생활이 답이다.

97년생 : 인정과 즐거움이 함께이다.

호랑이

38년생 : 마음 안정이 먼저인 때이다.

50년생 : 근심이 생겨도 정리하라.

62년생 : 주변의 손길이 예상보다 큰 힘이 되어준다.

74년생 : 시비가 생기면 불리한 날이다.

86년생 : 자기 관리를 하면 이득이다.

98년생 : 충돌은 피하고 물러서라.

토끼

39년생 : 소망한 일은 곧 풀리는 흐름이다.

51년생 : 집안의 밝은 기운이 마음을 먼저 살린다.

63년생 : 주관대로 움직이면 편안하다.

75년생 : 오해가 생기니 말을 고르라.

87년생 : 자신감이 성공의 바탕이다.

99년생 : 심난해도 균형을 잡으라.



40년생 : 희망이 보이는 하루이다.

52년생 : 빛이 서서히 드러나는 때이다.

64년생 : 드러나지 않아도 묵묵함이 결국 통한다.

76년생 : 자중하며 자신에 충실하라.

88년생 : 새 분야로 길이 열리는 날이다.

00년생 : 안정하면 큰 행운이 따른다.



41년생 : 뜻대로 풀리니 마음이 편하다.

53년생 : 일이 성사되는 기운이 강하다.

65년생 : 준비된 마음이 뜻밖의 위기를 막아준다.

77년생 : 아직은 시기상조이니 미루라.

89년생 : 새로운 길이 열리는 날이다.

01년생 : 소득이 커도 정리를 하라.



42년생 : 이익이 생기니 챙길 날이다.

54년생 : 호전 기미가 보이는 날이다.

66년생 : 반가운 기운이 천천히 하루를 밝힌다.

78년생 : 한발 물러서면 길이 열린다.

90년생 : 기회를 포착하는 눈이 필요하다.

02년생 : 고비가 있으니 신중히 하라.



43년생 : 계산은 분명히 정리하라.

55년생 : 잠깐의 어려움은 지나가니 마음을 놓아라.

67년생 : 집안의 경사가 따르는 날이다.

79년생 : 기회는 빠르게 붙잡으라.

91년생 : 분수를 지키는 선택이 답이다.

03년생 : 도울 사람을 만나는 흐름이다.

원숭이

44년생 : 좋은 기회가 오니 잡으라.

56년생 : 체면보다 실속을 택하면 웃을 일이 생긴다.

68년생 : 하는 일마다 잘 풀린다.

80년생 : 솔깃한 말은 한 번 더 보라.

92년생 : 귀한 인연이 찾아오는 흐름이다.

04년생 : 재물복이 따르는 날이다.



45년생 : 집안의 경사가 반갑다.

57년생 : 낮은 자세가 결국 명예를 더욱 살려준다.

69년생 : 계산은 분명히 해두라.

81년생 : 감언이설은 경계하라.

93년생 : 착한 마음이 복을 부른다.

05년생 : 당장은 어려워도 곧 풀린다.



46년생 : 신념으로 꾸준히 밀고 가라.

58년생 : 막힌 듯 보여도 꾸준함이 해답이 된다.

70년생 : 불필요한 말은 줄이는 날이다.

82년생 : 노력하면 소득이 따른다.

94년생 : 경솔한 행동은 금물이다.

06년생 : 현실에 충실하면 길하다.

돼지

47년생 : 조금만 참고 기다리는 날이다.

59년생 : 늦게라도 어려움이 풀린다.

71년생 : 느긋한 기다림 끝에 흐름이 서서히 풀린다.

83년생 : 대범한 태도가 도움이 된다.

95년생 : 좋은 기회를 놓치지 말라.

07년생 : 실속이 약하니 점검하라.
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