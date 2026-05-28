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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 5월 28일

입력 2026 05 28 02:12 수정 2026 05 28 02:12
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36년생 : 자존심 내려놓으면 길이 난다.

48년생 : 힘들어도 끝까지 버텨라.

60년생 : 분주해도 곧 흐름 좋아진다.

72년생 : 새 만남은 천천히 살피라.

84년생 : 가벼운 마음으로 정리하면 하루가 한결 편안하다.

96년생 : 자만은 구설 부르니 낮추라.



37년생 : 가족 도움 받으니 마음 편하다.

49년생 : 조급한 마음만 누르면 일도 차분히 풀어간다.

61년생 : 욕심 줄이고 실속 챙기라.

73년생 : 늦게라도 풀리니 기다려라.

85년생 : 신용 지키면 일이 살아난다.

97년생 : 베푼 만큼 돌아오는 날이다.

호랑이

38년생 : 앞서기보다 지켜보는 편이다.

50년생 : 약속 지켜 신뢰를 쌓아라.

62년생 : 한걸음 물러서 살피면 괜한 근심이 덜어진다.

74년생 : 마음 안정이 우선인 날이다.

86년생 : 고집만 풀면 순조로워진다.

98년생 : 냉정히 처리하면 성과 크다.

토끼

39년생 : 근심 걷히니 숨 돌려라.

51년생 : 운이 서서히 올라가는 때다.

63년생 : 일이 순조로워 마음이 가볍다.

75년생 : 분주해도 금방 나아진다.

87년생 : 웃는 얼굴이 주변의 기운을 부드럽게 만든다.

99년생 : 오해 살 말은 미리 줄이라.



40년생 : 관계는 거리를 두는 게 낫다.

52년생 : 협조하면 성과가 따라온다.

64년생 : 마음먹기에 달렸으니 정하라.

76년생 : 친구와 나누면 마음 단단하다.

88년생 : 맡은 일에 충실하면 길이 난다.

00년생 : 차분히 기다리면 보이지 않던 길도 드러난다.



41년생 : 적극성이 필요하니 밀고 가라.

53년생 : 무리한 욕심을 덜면 흐름이 훨씬 가벼워진다.

65년생 : 내 이익만 챙기면 손해다.

77년생 : 지갑 사정 타이트하니 줄이라.

89년생 : 기분 전환으로 흐름 바꿔라.

01년생 : 약속 미뤄져도 침착하라.



42년생 : 귀 열면 리더십이 살아난다.

54년생 : 다툼은 양보로 정리하라.

66년생 : 서두르지 않으면 막힌 기운도 서서히 풀린다.

78년생 : 이름이 빛날 기회가 보인다.

90년생 : 움츠리지 말고 정면으로 가라.

02년생 : 방심하면 사고 나기 쉽다.



43년생 : 겸손하면 이득이 따라온다.

55년생 : 생활 안정부터 먼저 챙기라.

67년생 : 조용한 여유가 하루의 기운을 단단히 붙든다.

79년생 : 체면 지키려다 손해 보기 쉽다.

91년생 : 완고함은 화 부르니 누그러라.

03년생 : 괴로움은 잠깐이니 버텨라.

원숭이

44년생 : 상대 입장 먼저 생각하라.

56년생 : 조급함만 덜면 하루가 생각보다 수월하다.

68년생 : 피곤하면 쉬어가며 정리하라.

80년생 : 때 기다리는 자세가 필요하다.

92년생 : 흐름 보면 결론이 보인다.

04년생 : 조심스레 움직이면 손해 없다.



45년생 : 경거망동 말고 침착하라.

57년생 : 작은 미소가 주변의 답답함을 누그러뜨린다.

69년생 : 소원이 풀릴 기미가 보인다.

81년생 : 때 아니면 멈추는 지혜다.

93년생 : 칭찬 받을 일이 생기는 날이다.

05년생 : 말과 행동 맞춰 신뢰 쌓아라.



46년생 : 고집 내려놓고 유연해져라.

58년생 : 바라던 일 풀릴 기운 있다.

70년생 : 기쁜 소식이 들려오는 날이다.

82년생 : 작은 손해는 미리 막아라.

94년생 : 서두르지 않고 지키면 복도 오래 머문다.

06년생 : 남 말 새겨들으면 이득이다.

돼지

47년생 : 중요한 계획이 움직이기 시작한다.

59년생 : 욕심 버리면 마음 정돈된다.

71년생 : 느긋이 살피면 하루의 흐름이 한결 부드럽다.

83년생 : 받아들일 줄 알아야 길이 난다.

95년생 : 이름 드러나는 기운이 온다.

07년생 : 재물 들어오니 관리부터 하라.
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