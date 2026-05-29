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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 5월 31일

입력 2026 05 29 01:25 수정 2026 05 29 01:25
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36년생 : 참으면 복이 차곡차곡 쌓인다.

48년생 : 마음 급하면 손해 보기 쉽다.

60년생 : 고집 접고 유연하게 움직이라.

72년생 : 베푼 만큼 돌아오는 흐름이다.

84년생 : 마음을 부드럽게 두면 주변의 기운도 함께 풀린다.

96년생 : 오해는 말 줄이면 사라진다.



37년생 : 도움 요청을 부끄러워 말라.

49년생 : 계획된 시작은 무리 없다.

61년생 : 한 템포 쉬어가면 답답한 흐름도 가벼워진다.

73년생 : 집안 분위기부터 다독여라.

85년생 : 하는 일마다 술술 풀린다.

97년생 : 근심 풀려 마음이 가볍다.

호랑이

38년생 : 지나친 친절은 경계하라.

50년생 : 느긋하게 지키면 흔들리던 마음도 가라앉는다.

62년생 : 신용을 최우선으로 지켜라.

74년생 : 어수선해도 중심을 지켜라.

86년생 : 마음먹은 대로 이뤄질 기운이다.

98년생 : 마음을 너그럽게 넓혀가라.

토끼

39년생 : 새 운이 열리니 방향 잡아라.

51년생 : 곤란해도 침착히 정리하라.

63년생 : 간섭은 줄이고 맡겨두라.

75년생 : 괜한 근심보다 오늘의 안정을 먼저 챙겨라.

87년생 : 말다툼은 크게 번지기 쉽다.

99년생 : 이득 적어도 안정이 우선이다.



40년생 : 이동 줄여 구설을 막아라.

52년생 : 성사될 확률이 높아진다.

64년생 : 조용히 살피면 생각보다 답이 쉽게 보인다.

76년생 : 먼 연락이 들어올 수 있다.

88년생 : 서로 돕고 맞추면 성과 난다.

00년생 : 기운 비니 휴식이 필요하다.



41년생 : 시비는 피하는 편이 유리하다.

53년생 : 이득 다툼은 멀리하라.

65년생 : 성급한 판단만 덜면 하루가 무난히 흐른다.

77년생 : 비밀은 끝까지 지켜야 한다.

89년생 : 복 들어오니 마음이 든든하다.

01년생 : 여러 의견 받아들이면 산다.



42년생 : 흐름 순탄하니 꾸준히 가라.

54년생 : 한발 늦춰 가면 피로도 근심도 덜어진다.

66년생 : 어긋나도 천천히 맞춰가라.

78년생 : 경망스런 행동은 줄여가라.

90년생 : 분수 지키면 마음이 편하다.

02년생 : 말실수는 큰 어려움 부른다.



43년생 : 돕는 이 많아 복이 넘친다.

55년생 : 내 일은 스스로 책임져라.

67년생 : 걱정거리는 서서히 풀린다.

79년생 : 조용한 미소가 답답한 분위기를 누그러뜨린다.

91년생 : 너그러움이 관계를 살린다.

03년생 : 타인 말은 가려서 받아들여라.

원숭이

44년생 : 실패 징후 보이면 멈추라.

56년생 : 거래 확실하니 수익이 난다.

68년생 : 서두르지 않고 지키면 하루가 편안하게 이어진다.

80년생 : 정신적 안정이 먼저인 날이다.

92년생 : 약속 지켜 신뢰를 쌓아라.

04년생 : 중도 포기는 하지 마라.



45년생 : 최선 다하면 길이 열린다.

57년생 : 기쁨 들어오니 마음 밝다.

69년생 : 작은 여유를 두면 막힌 기운도 금세 풀린다.

81년생 : 근심 접고 한발 나아가라.

93년생 : 사람들이 인정하니 기운 난다.

05년생 : 원망 내려놓고 참고 가라.



46년생 : 매사 순조로우니 흐름 타라.

58년생 : 반가운 친구 만날 수 있다.

70년생 : 사업운 살아나 문제 풀린다.

82년생 : 외로움은 따뜻함으로 풀어라.

94년생 : 한결같은 태도가 결국 복을 오래 붙든다.

06년생 : 먼 이동은 뒤로 미루라.

돼지

47년생 : 가까울수록 예의를 지켜라.

59년생 : 행운 오니 기회를 잡아라.

71년생 : 오늘은 유난히 소중한 하루다.

83년생 : 귀인 만나 도움 받는 날이다.

95년생 : 괜한 욕심만 덜면 하루가 훨씬 평안해진다.

07년생 : 생활이 윤택해지는 흐름이다.
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